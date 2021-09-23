https://ru.sputnik.md/20210923/moldova-gazovaia-situatsia-44916417.html

Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"

Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"

Аналитик объяснил газовую стратегию молдавских политиков и ситуацию с газопроводом "Яссы-Унгены-Кишинев"

2021-09-23T09:00+0300

2021-09-23T09:00+0300

2021-09-23T09:00+0300

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цена на газ

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Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации" Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"

Молдавские политики в вопросе цены на газ решили не полагаться на личное обаяние, а руководствоваться формулой, согласно которой стоимость голубого топлива полностью зависит от цен на мировых биржах, то есть она может расти или снижаться. При этом стоит помнить, что цена российского газа зависит не только от рынка, но и от личных переговоров с теми, кто может повлиять на ее формирование. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, политолог и профессор Александр Кузнецов.Он привел пример Белоруссии, где цена газа ниже, чем в некоторых регионах самой России. Свои цены и у бывших советских республик, которую они получили, благодаря переговорам. Сегодня правящая партия PAS решила следовать экономической формуле, стремясь не обременять себя какими-либо обязательствами.Кузнецов напомнил, что на протяжении новейшей истории человечество воюет не во имя идеологии, а за обладание ресурсами. Поэтому для современной Молдовы есть смысл побороться за газ в формате переговоров. К ому же страна все еще зависит от поставок газа, несмотря на проложенную ветку газопровода "Яссы-Унгены-Кишинев", которая не работает."До сих пор неясно, как дальше будет развиваться политика продажи румынского газа в Молдову, по какой цене и в каких объемах. Мы остаемся заложниками политической ситуации, которая происходит на Украине. Если Украину случайно отключат от газа, Молдову автоматически отключат тоже. Такое уже происходило и не раз, поскольку у нас единый газопровод", – заключил собеседник.

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