https://ru.sputnik.md/20210923/moldova-gazovaia-situatsia-44916417.html
Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"
Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"
Аналитик объяснил газовую стратегию молдавских политиков и ситуацию с газопроводом "Яссы-Унгены-Кишинев"
2021-09-23T09:00+0300
2021-09-23T09:00+0300
2021-09-23T09:00+0300
радио
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в молдове
молдова
газопровод яссы-унгены
цена на газ
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Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"
Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"
Молдавские политики в вопросе цены на газ решили не полагаться на личное обаяние, а руководствоваться формулой, согласно которой стоимость голубого топлива полностью зависит от цен на мировых биржах, то есть она может расти или снижаться. При этом стоит помнить, что цена российского газа зависит не только от рынка, но и от личных переговоров с теми, кто может повлиять на ее формирование. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, политолог и профессор Александр Кузнецов.Он привел пример Белоруссии, где цена газа ниже, чем в некоторых регионах самой России. Свои цены и у бывших советских республик, которую они получили, благодаря переговорам. Сегодня правящая партия PAS решила следовать экономической формуле, стремясь не обременять себя какими-либо обязательствами.Кузнецов напомнил, что на протяжении новейшей истории человечество воюет не во имя идеологии, а за обладание ресурсами. Поэтому для современной Молдовы есть смысл побороться за газ в формате переговоров. К ому же страна все еще зависит от поставок газа, несмотря на проложенную ветку газопровода "Яссы-Унгены-Кишинев", которая не работает."До сих пор неясно, как дальше будет развиваться политика продажи румынского газа в Молдову, по какой цене и в каких объемах. Мы остаемся заложниками политической ситуации, которая происходит на Украине. Если Украину случайно отключат от газа, Молдову автоматически отключат тоже. Такое уже происходило и не раз, поскольку у нас единый газопровод", – заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, молдова, газопровод яссы-унгены, цена на газ
Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"
Аналитик объяснил газовую стратегию молдавских политиков, констатировав, что с газопроводом "Яссы-Унгены-Кишинев" тоже все очень туманно.
Молдавские политики в вопросе цены на газ решили не полагаться на личное обаяние, а руководствоваться формулой, согласно которой стоимость голубого топлива полностью зависит от цен на мировых биржах, то есть она может расти или снижаться. При этом стоит помнить, что цена российского газа зависит не только от рынка, но и от личных переговоров с теми, кто может повлиять на ее формирование. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова
высказал политический аналитик, политолог и профессор Александр Кузнецов.
Он привел пример Белоруссии, где цена газа ниже, чем в некоторых регионах самой России. Свои цены и у бывших советских республик, которую они получили, благодаря переговорам. Сегодня правящая партия PAS решила следовать экономической формуле, стремясь не обременять себя какими-либо обязательствами.
"С другой стороны, за этим стоят очень серьезные траты, в которые Республике Молдова обойдется российский газ по рыночной цене. Некоторые задаются вопросом, что общего у Республики Молдова и предприятием "Молдовагаз", ведь это отдельное предприятие? Но речь идет о деньгах, которые будут выкачаны из экономики страны и которые могли бы быть полезны в других сферах", – считает эксперт.
Кузнецов напомнил, что на протяжении новейшей истории человечество воюет не во имя идеологии, а за обладание ресурсами. Поэтому для современной Молдовы есть смысл побороться за газ в формате переговоров. К ому же страна все еще зависит от поставок газа, несмотря на проложенную ветку газопровода "Яссы-Унгены-Кишинев", которая не работает.
"До сих пор неясно, как дальше будет развиваться политика продажи румынского газа в Молдову, по какой цене и в каких объемах. Мы остаемся заложниками политической ситуации, которая происходит на Украине. Если Украину случайно отключат от газа, Молдову автоматически отключат тоже. Такое уже происходило и не раз, поскольку у нас единый газопровод", – заключил собеседник.