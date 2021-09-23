Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210923/moldova-gazovaia-situatsia-44916417.html
Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"
Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"
Аналитик объяснил газовую стратегию молдавских политиков и ситуацию с газопроводом "Яссы-Унгены-Кишинев"
2021-09-23T09:00+0300
2021-09-23T09:00+0300
радио
экспертиза
подкасты
в молдове
молдова
газопровод яссы-унгены
цена на газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/15/44916499_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_c3d90a690b91c358857c9c65212591b5.jpg
Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"
Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"
Молдавские политики в вопросе цены на газ решили не полагаться на личное обаяние, а руководствоваться формулой, согласно которой стоимость голубого топлива полностью зависит от цен на мировых биржах, то есть она может расти или снижаться. При этом стоит помнить, что цена российского газа зависит не только от рынка, но и от личных переговоров с теми, кто может повлиять на ее формирование. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, политолог и профессор Александр Кузнецов.Он привел пример Белоруссии, где цена газа ниже, чем в некоторых регионах самой России. Свои цены и у бывших советских республик, которую они получили, благодаря переговорам. Сегодня правящая партия PAS решила следовать экономической формуле, стремясь не обременять себя какими-либо обязательствами.Кузнецов напомнил, что на протяжении новейшей истории человечество воюет не во имя идеологии, а за обладание ресурсами. Поэтому для современной Молдовы есть смысл побороться за газ в формате переговоров. К ому же страна все еще зависит от поставок газа, несмотря на проложенную ветку газопровода "Яссы-Унгены-Кишинев", которая не работает."До сих пор неясно, как дальше будет развиваться политика продажи румынского газа в Молдову, по какой цене и в каких объемах. Мы остаемся заложниками политической ситуации, которая происходит на Украине. Если Украину случайно отключат от газа, Молдову автоматически отключат тоже. Такое уже происходило и не раз, поскольку у нас единый газопровод", – заключил собеседник.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/15/44916499_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_2a4787517e12ceb5bae51c253625b757.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, молдова, газопровод яссы-унгены, цена на газ

Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"

09:00 23.09.2021
79
Радио
Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Аналитик объяснил газовую стратегию молдавских политиков, констатировав, что с газопроводом "Яссы-Унгены-Кишинев" тоже все очень туманно.
Молдавские политики в вопросе цены на газ решили не полагаться на личное обаяние, а руководствоваться формулой, согласно которой стоимость голубого топлива полностью зависит от цен на мировых биржах, то есть она может расти или снижаться. При этом стоит помнить, что цена российского газа зависит не только от рынка, но и от личных переговоров с теми, кто может повлиять на ее формирование. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, политолог и профессор Александр Кузнецов.
Он привел пример Белоруссии, где цена газа ниже, чем в некоторых регионах самой России. Свои цены и у бывших советских республик, которую они получили, благодаря переговорам. Сегодня правящая партия PAS решила следовать экономической формуле, стремясь не обременять себя какими-либо обязательствами.

"С другой стороны, за этим стоят очень серьезные траты, в которые Республике Молдова обойдется российский газ по рыночной цене. Некоторые задаются вопросом, что общего у Республики Молдова и предприятием "Молдовагаз", ведь это отдельное предприятие? Но речь идет о деньгах, которые будут выкачаны из экономики страны и которые могли бы быть полезны в других сферах", – считает эксперт.

Кузнецов напомнил, что на протяжении новейшей истории человечество воюет не во имя идеологии, а за обладание ресурсами. Поэтому для современной Молдовы есть смысл побороться за газ в формате переговоров. К ому же страна все еще зависит от поставок газа, несмотря на проложенную ветку газопровода "Яссы-Унгены-Кишинев", которая не работает.
"До сих пор неясно, как дальше будет развиваться политика продажи румынского газа в Молдову, по какой цене и в каких объемах. Мы остаемся заложниками политической ситуации, которая происходит на Украине. Если Украину случайно отключат от газа, Молдову автоматически отключат тоже. Такое уже происходило и не раз, поскольку у нас единый газопровод", – заключил собеседник.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:04Мир за сутки: крушение самолета, Меркель на даче и ситуация с COVID-19
09:00Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"
08:30Цена на газ в 2022 году – какой она будет
08:00Рейдман: почему PAS не спешит сотрудничать с Россией
07:30Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2022 год
07:00Самый точный прогноз погоды: когда снова потеплеет
00:01Погодные рекорды Молдовы 23 сентября
ВчераВоенные учения при участии стран НАТО начались на Украине
ВчераНа должность омбудсмена в Молдове претендуют два кандидата
ВчераДелегация Бразилии на ГА ООН самоизолировалась из-за случая COVID-19
ВчераПриложение "Путешествую без COVID-19" дополнят данными о вакцинации
ВчераКурс валют на четверг: иностранные валюты продолжают расти
ВчераГермания: Россия исполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу
ВчераМайя Санду с трибуны ООН назвала четыре главных вызова для Молдовы
ВчераПочему президент и премьер Молдовы отказались от переговоров с "Газпромом"
ВчераОграничений будет больше: правительство уточняет решение НЧКОЗ
ВчераДодон: доверие к российской вакцине "Спутник V" в Молдове - самое высокое
ВчераЖдет ли Европа "беженцев" из Молдовы
ВчераПарламент соберется на новое пленарное заседание
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове