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Представители МВФ едут в Молдову: в планах новая программа поддержки
Представители МВФ едут в Молдову: в планах новая программа поддержки
Представители МВФ едут в Молдову: в планах новая программа поддержки
2021-09-23T15:48+0300
2021-09-23T15:48+0300
экономика
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Рубеном Атояном прибудет в Кишинев 27 сентября и приступит к дискуссиям с властями. Об этом сообщили на официальном сайте МВФ. "Миссия проведет обсуждения в соответствии с четвертой Статьей соглашения МВФ по ситуации на 2021 год, а также обсудит запрос властей поддержать новую программу, предусматривающую, в первую очередь, меры политик, которые заложат основу для восстановления после пандемии и проведения реформ в области госуправления и институциональных реформ", - говорится в сообщении МВФ. Напомним, ранее Молдова получила 235 миллионов долларов в рамках глобальной поддержки правительств в борьбе с последствиями пандемии и последующего экономического восстановления.Средства были предоставлены после решения Совета директоров МВФ от 2 августа.
https://ru.sputnik.md/20210825/moldova-mvf-44242951.html
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в молдове, молдова, мвф

Представители МВФ едут в Молдову: в планах новая программа поддержки

15:48 23.09.2021
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© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Представители международной структуры начнут переговоры о новой программе поддержки.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Рубеном Атояном прибудет в Кишинев 27 сентября и приступит к дискуссиям с властями. Об этом сообщили на официальном сайте МВФ.
"Миссия проведет обсуждения в соответствии с четвертой Статьей соглашения МВФ по ситуации на 2021 год, а также обсудит запрос властей поддержать новую программу, предусматривающую, в первую очередь, меры политик, которые заложат основу для восстановления после пандемии и проведения реформ в области госуправления и институциональных реформ", - говорится в сообщении МВФ.
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25 августа, 22:47
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Напомним, ранее Молдова получила 235 миллионов долларов в рамках глобальной поддержки правительств в борьбе с последствиями пандемии и последующего экономического восстановления.
Средства были предоставлены после решения Совета директоров МВФ от 2 августа.
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