https://ru.sputnik.md/20210923/na-ukraine-prinyali-zakon-ob-oligarkhakh-44996750.html

На Украине приняли закон "Об олигархах"

На Украине приняли закон "Об олигархах"

На Украине приняли закон "Об олигархах"

2021-09-23T22:30+0300

2021-09-23T22:30+0300

2021-09-23T22:31+0300

политика

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олигархи

верховная рада

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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Парламент Украины принял закон "Об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр, сообщают "Известия" со ссылкой на издание "Униан".Документ был принят по инициативе президента страны Владимира Зеленского. Закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь глава государства должен его подписать.Так, олигархом, согласно закону, считается гражданин, который обладает минимум одним из четырех признаков. Речь идет об участии в политической жизни, значительном влиянии на СМИ, подтвержденной стоимости его активов, которые превышают 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.Кроме того, олигархом считается человек, который является конечным бенефициарным владельцем предприятия, занимающего монопольное положение на рынке.При этом именно СНБО на основании представления правительства страны, а также члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета принимает решение, по которому гражданин может считаться олигархом. В связи с этим человеку будет запрещено делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, заниматься финансированием политической агитации.Встречи с олигархом должны декларировать некоторые категории граждан, в том числе руководители госкомпаний, а также патронатные службы Офиса президента и парламента.Чтобы гражданин был исключен из реестра олигархов, ему следует подать в СНБО заявление и документы о подтверждении отсутствия у него одновременно двух из четырех вышеуказанных признаков.Закон вводится в действие через полгода со дня вступления в силу и утрачивает силу через 10 лет.

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в мире, украина, олигархи, верховная рада