https://ru.sputnik.md/20210923/na-ukraine-prinyali-zakon-ob-oligarkhakh-44996750.html
На Украине приняли закон "Об олигархах"
На Украине приняли закон "Об олигархах"
На Украине приняли закон "Об олигархах"
2021-09-23T22:30+0300
2021-09-23T22:30+0300
2021-09-23T22:31+0300
политика
в мире
украина
олигархи
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/0c/33217040_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_6cd5e15b7bdc1da58657e4ac0fa0daa1.jpg
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Парламент Украины принял закон "Об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр, сообщают "Известия" со ссылкой на издание "Униан".Документ был принят по инициативе президента страны Владимира Зеленского. Закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь глава государства должен его подписать.Так, олигархом, согласно закону, считается гражданин, который обладает минимум одним из четырех признаков. Речь идет об участии в политической жизни, значительном влиянии на СМИ, подтвержденной стоимости его активов, которые превышают 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.Кроме того, олигархом считается человек, который является конечным бенефициарным владельцем предприятия, занимающего монопольное положение на рынке.При этом именно СНБО на основании представления правительства страны, а также члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета принимает решение, по которому гражданин может считаться олигархом. В связи с этим человеку будет запрещено делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, заниматься финансированием политической агитации.Встречи с олигархом должны декларировать некоторые категории граждан, в том числе руководители госкомпаний, а также патронатные службы Офиса президента и парламента.Чтобы гражданин был исключен из реестра олигархов, ему следует подать в СНБО заявление и документы о подтверждении отсутствия у него одновременно двух из четырех вышеуказанных признаков.Закон вводится в действие через полгода со дня вступления в силу и утрачивает силу через 10 лет.
https://ru.sputnik.md/20210615/midrigan-vsegda-li-oligarkh-eto-zlo-35113693.html
https://ru.sputnik.md/20210620/oligarkhi-moldavskaia-politika-voyna-kompromatov-35170179.html
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/0c/33217040_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_f00f69d152fd69910d4ab5b208580d8c.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, украина, олигархи, верховная рада
На Украине приняли закон "Об олигархах"
22:30 23.09.2021 (обновлено: 22:31 23.09.2021)
Документ был принят парламентом по инициативе украинского президента Владимира Зеленского.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik.
Парламент Украины принял закон "Об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр, сообщают "Известия"
со ссылкой на издание "Униан".
Документ был принят по инициативе президента страны Владимира Зеленского. Закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь глава государства должен его подписать.
Так, олигархом, согласно закону, считается гражданин, который обладает минимум одним из четырех признаков. Речь идет об участии в политической жизни, значительном влиянии на СМИ, подтвержденной стоимости его активов, которые превышают 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
Кроме того, олигархом считается человек, который является конечным бенефициарным владельцем предприятия, занимающего монопольное положение на рынке.
При этом именно СНБО на основании представления правительства страны, а также члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета принимает решение, по которому гражданин может считаться олигархом. В связи с этим человеку будет запрещено делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, заниматься финансированием политической агитации.
Встречи с олигархом должны декларировать некоторые категории граждан, в том числе руководители госкомпаний, а также патронатные службы Офиса президента и парламента.
Чтобы гражданин был исключен из реестра олигархов, ему следует подать в СНБО заявление и документы о подтверждении отсутствия у него одновременно двух из четырех вышеуказанных признаков.
Закон вводится в действие через полгода со дня вступления в силу и утрачивает силу через 10 лет.