https://ru.sputnik.md/20210923/nare-tseny-toplivo-44975017.html
НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
2021-09-23T10:21+0300
2021-09-23T10:21+0300
2021-09-23T10:41+0300
экономика
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
национальное агентство по регулированию в энергетике
бензин
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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные цены на топливо, действительные на 23 сентября.Так, максимальная цена на 95-й бензин достигла 20,79 лея – на семь банов меньше, чем днем ранее. Цена на дизель выросла на три бана и составляет 16,91 лея за литр.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, национальное агентство по регулированию в энергетике, бензин
НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
10:21 23.09.2021 (обновлено: 10:41 23.09.2021)
Цены на топливо меняются каждый день. НАРЭ опубликовало максимальные цены на четверг.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные цены на топливо, действительные на 23 сентября.
Так, максимальная цена на 95-й бензин достигла 20,79 лея – на семь банов меньше, чем днем ранее. Цена на дизель выросла на три бана и составляет 16,91 лея за литр.
Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.