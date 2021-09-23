https://ru.sputnik.md/20210923/nare-tseny-toplivo-44975017.html

НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин

НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин

НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин

2021-09-23T10:21+0300

2021-09-23T10:21+0300

2021-09-23T10:41+0300

экономика

в молдове

молдова

цены на топливо

нарэ

национальное агентство по регулированию в энергетике

бензин

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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные цены на топливо, действительные на 23 сентября.Так, максимальная цена на 95-й бензин достигла 20,79 лея – на семь банов меньше, чем днем ранее. Цена на дизель выросла на три бана и составляет 16,91 лея за литр.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.

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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, национальное агентство по регулированию в энергетике, бензин