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Объявлен расширенный состав сборной Молдовы на осенние матчи отбора на ЧМ-2022
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© Facebook / Federația Moldovenească de FotbalСборная Молдовы по футболу
© Facebook / Federația Moldovenească de Fotbal
К отбору будут готовиться 25 футболистов.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы по футболу Роберто Бордин объявил расширенный состав игроков, которые будут готовиться к октябрьским матчам в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.
Молдавской команде предстоит сыграть против Дании в Кишиневе (9 октября), а также с Израилем в Беэр-Шева (12 октября).
Вратари: Станислав Намашко ("Кешля", Азербайджан), Дмитрий Челядник ("Шериф"), Кристиан Аврам (ФК "Бузэу", Румыния).
Защитники: Игорь Армаш ("Волунтарь", Румыния), Олег Рябчук ("Олимпиакос", Греция), Вячеслав Посмак ("Тузласпор", Турция), Денис Марандич ("Целе", Словения), Вадим Болохан ("Милсами"), Ион Жардан, Максим Потырнике, Иоан-Кэлин Ревенко (все - "Петрокуб").
Полузащитники: Артур Ионица ("Беневенто", Италия), Вадим Рацэ ("Волунтарь", Румыния), Кристиан Дрос ("Спартак", Латвия), Михаил Каймаков ("Славен", Хорватия), Сергей Платика, Виктор Богачук, Корнел Котогой (все - "Петрокуб").
Нападающие: Ион Николаеску ("ДАК-1904", Словакия), Николай Милинчану ("Яннина", Греция), Дан Спэтару ("Арарат-Армения", Армения), Ники Клещенко ("Сьон", Швейцария), Михай Гечев ("Верес", Украина), Раду Гынсарь ("Ксанти", Греция), Мариус Йосипой ("Петрокуб").
Защитники: Игорь Армаш ("Волунтарь", Румыния), Олег Рябчук ("Олимпиакос", Греция), Вячеслав Посмак ("Тузласпор", Турция), Денис Марандич ("Целе", Словения), Вадим Болохан ("Милсами"), Ион Жардан, Максим Потырнике, Иоан-Кэлин Ревенко (все - "Петрокуб").
Полузащитники: Артур Ионица ("Беневенто", Италия), Вадим Рацэ ("Волунтарь", Румыния), Кристиан Дрос ("Спартак", Латвия), Михаил Каймаков ("Славен", Хорватия), Сергей Платика, Виктор Богачук, Корнел Котогой (все - "Петрокуб").
Нападающие: Ион Николаеску ("ДАК-1904", Словакия), Николай Милинчану ("Яннина", Греция), Дан Спэтару ("Арарат-Армения", Армения), Ники Клещенко ("Сьон", Швейцария), Михай Гечев ("Верес", Украина), Раду Гынсарь ("Ксанти", Греция), Мариус Йосипой ("Петрокуб").