https://ru.sputnik.md/20210923/obyavlen-rasshirennyy-sostav-sbornoy-moldovy-na-osennie-matchi-otbora-na-chm-2022-44987141.html

Объявлен расширенный состав сборной Молдовы на осенние матчи отбора на ЧМ-2022

Объявлен расширенный состав сборной Молдовы на осенние матчи отбора на ЧМ-2022

Расширенный состав сборной Молдовы на осенние матчи отбора на ЧМ-2022

2021-09-23T15:29+0300

2021-09-23T15:29+0300

2021-09-23T15:29+0300

спорт

в молдове

молдова

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1e/32223151_0:25:2048:1177_1920x0_80_0_0_d284e5c711a6a4b3d4128308bdbddd0c.jpg

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы по футболу Роберто Бордин объявил расширенный состав игроков, которые будут готовиться к октябрьским матчам в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022. Молдавской команде предстоит сыграть против Дании в Кишиневе (9 октября), а также с Израилем в Беэр-Шева (12 октября). Вратари: Станислав Намашко ("Кешля", Азербайджан), Дмитрий Челядник ("Шериф"), Кристиан Аврам (ФК "Бузэу", Румыния).Защитники: Игорь Армаш ("Волунтарь", Румыния), Олег Рябчук ("Олимпиакос", Греция), Вячеслав Посмак ("Тузласпор", Турция), Денис Марандич ("Целе", Словения), Вадим Болохан ("Милсами"), Ион Жардан, Максим Потырнике, Иоан-Кэлин Ревенко (все - "Петрокуб").Полузащитники: Артур Ионица ("Беневенто", Италия), Вадим Рацэ ("Волунтарь", Румыния), Кристиан Дрос ("Спартак", Латвия), Михаил Каймаков ("Славен", Хорватия), Сергей Платика, Виктор Богачук, Корнел Котогой (все - "Петрокуб").Нападающие: Ион Николаеску ("ДАК-1904", Словакия), Николай Милинчану ("Яннина", Греция), Дан Спэтару ("Арарат-Армения", Армения), Ники Клещенко ("Сьон", Швейцария), Михай Гечев ("Верес", Украина), Раду Гынсарь ("Ксанти", Греция), Мариус Йосипой ("Петрокуб").

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, футбол