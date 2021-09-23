https://ru.sputnik.md/20210923/parlament-minuta-molchaniya-44978934.html

Заседание парламента началось с минуты молчания в связи с трагедией в Перми

Заседание парламента началось с минуты молчания в связи с трагедией в Перми

Заседание парламента началось с минуты молчания в связи со стрельбой в Перми

2021-09-23T11:23+0300

2021-09-23T11:23+0300

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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Пленарное заседание парламента Молдовы началось в четверг с минуты молчания. С таким предложением в начала пленума выступил депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. В четверг на заседании присутствует 91 депутат. Напомним, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек.Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

https://ru.sputnik.md/20210922/podrobnosti-tragedia-permi-amputatsiya-rost-zhertv-44941110.html

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