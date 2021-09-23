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Депутаты парламента собрались на очередное заседание
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Заседание парламента началось с минуты молчания в связи с трагедией в Перми
Заседание парламента началось с минуты молчания в связи с трагедией в Перми
Заседание парламента началось с минуты молчания в связи со стрельбой в Перми
2021-09-23T11:23+0300
2021-09-23T11:54+0300
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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Пленарное заседание парламента Молдовы началось в четверг с минуты молчания. С таким предложением в начала пленума выступил депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. В четверг на заседании присутствует 91 депутат. Напомним, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек.Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
https://ru.sputnik.md/20210922/podrobnosti-tragedia-permi-amputatsiya-rost-zhertv-44941110.html
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Юлия Липовая
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Заседание парламента началось с минуты молчания в связи с трагедией в Перми

11:23 23.09.2021 (обновлено: 11:54 23.09.2021)
199
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Молдовы
Парламент Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Народные избранники Молдовы почтили память погибших во время стрельбы в университете в Перми.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Пленарное заседание парламента Молдовы началось в четверг с минуты молчания.
С таким предложением в начала пленума выступил депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.

"На днях в российском городе Пермь произошла страшная трагедия с человеческими жертвами. Наша фракция предлагает в знак сочувствия и сострадания объявить минуту молчания", – заявил Старыш.

В четверг на заседании присутствует 91 депутат.
Напомним, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек.
Bolnavi de COVID internați la spitalul „Marius Nasta” din București - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
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Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
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