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Депутаты парламента собрались на очередное заседание
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https://ru.sputnik.md/20210923/parlament-naznachili-novogo-narodnogo-advokata-44991627.html
В парламенте назначили нового народного адвоката
В парламенте назначили нового народного адвоката
Новый народный адвокат вступает в должность 23 сентября на семилетний срок. 23.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-23T16:00+0300
2021-09-23T16:20+0300
общество
в молдове
молдова
народный адвокат
парламент
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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. В парламенте депутаты проголосовали за назначение нового народного адвоката. На ближайшие семь лет им стала Наталья Молошаг. В поддержку ее кандидатуры высказались 57 депутатов. Назначение вступает в силу сразу после решения парламента. Также на заседании Молошаг произнесла клятву."Прошу у всего сообщества, кто занимается защитой прав человека, и института народного адвоката, чтобы они стали той инстанцией, которая всегда будет говорить, когда дела идут плохо. Здесь или в прокуратуре, в судах или в других институтах. Чтобы говорили четко", - заявил спикер парламента Игорь Гросу. Он выразил надежду, что институт народного адвоката справится со своими обязанностями.В парламенте также рассматривали на должность омбудсмена еще одного кандидата - Андрея Бигидина, однако он не сумел набрать нужное количество голосов.
https://ru.sputnik.md/20210922/dolzhnost-ombudsmena-moldove-pretenduyut-dva-kandidata-44956639.html
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в молдове, молдова, народный адвокат, парламент

В парламенте назначили нового народного адвоката

16:00 23.09.2021 (обновлено: 16:20 23.09.2021)
169
© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Новый народный адвокат вступает в должность 23 сентября на семилетний срок.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. В парламенте депутаты проголосовали за назначение нового народного адвоката. На ближайшие семь лет им стала Наталья Молошаг.
В поддержку ее кандидатуры высказались 57 депутатов. Назначение вступает в силу сразу после решения парламента.
Также на заседании Молошаг произнесла клятву.
"Прошу у всего сообщества, кто занимается защитой прав человека, и института народного адвоката, чтобы они стали той инстанцией, которая всегда будет говорить, когда дела идут плохо. Здесь или в прокуратуре, в судах или в других институтах. Чтобы говорили четко", - заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Он выразил надежду, что институт народного адвоката справится со своими обязанностями.
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
Общество
На должность омбудсмена в Молдове претендуют два кандидата
Вчера, 23:03
206
В парламенте также рассматривали на должность омбудсмена еще одного кандидата - Андрея Бигидина, однако он не сумел набрать нужное количество голосов.
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