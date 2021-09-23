https://ru.sputnik.md/20210923/parlament-naznachili-novogo-narodnogo-advokata-44991627.html

В парламенте назначили нового народного адвоката

В парламенте назначили нового народного адвоката

Новый народный адвокат вступает в должность 23 сентября на семилетний срок. 23.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-23T16:00+0300

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общество

в молдове

молдова

народный адвокат

парламент

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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. В парламенте депутаты проголосовали за назначение нового народного адвоката. На ближайшие семь лет им стала Наталья Молошаг. В поддержку ее кандидатуры высказались 57 депутатов. Назначение вступает в силу сразу после решения парламента. Также на заседании Молошаг произнесла клятву."Прошу у всего сообщества, кто занимается защитой прав человека, и института народного адвоката, чтобы они стали той инстанцией, которая всегда будет говорить, когда дела идут плохо. Здесь или в прокуратуре, в судах или в других институтах. Чтобы говорили четко", - заявил спикер парламента Игорь Гросу. Он выразил надежду, что институт народного адвоката справится со своими обязанностями.В парламенте также рассматривали на должность омбудсмена еще одного кандидата - Андрея Бигидина, однако он не сумел набрать нужное количество голосов.

https://ru.sputnik.md/20210922/dolzhnost-ombudsmena-moldove-pretenduyut-dva-kandidata-44956639.html

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в молдове, молдова, народный адвокат, парламент