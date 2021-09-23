Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Депутаты парламента собрались на очередное заседание
Видеокамера - Sputnik Молдова, 1920
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210923/parlamenta-zasedanie-44976170.html
Депутаты парламента собрались на очередное заседание
Депутаты парламента собрались на очередное заседание
Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
2021-09-23T11:00+0300
2021-09-23T11:06+0300
видео
в молдове
молдова
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/17/44976778_0:33:2048:1185_1920x0_80_0_0_26de4cd3c357411188f64d1d5d0ed612.jpg
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Депутаты собрались на новое пленарное заседание в четверг в 11.00. Согласно повестке дня, народные избранники рассмотрят в первом чтении проект Железнодорожного кодекса, а также законодательную инициативу о создании железнодорожной администрации.Также ожидается рассмотрение проекта о снижении НДС для сектора HoReCa, начиная с 1 октября.Кроме того, депутаты изучат проект закона о системе выплаты зарплат в бюджетном секторе. Согласно этому документу, в связи с реорганизацией министерств, сотрудникам, переведенным на другие должности, выплатят разницу в зарплате.В повестке также законопроекты о внесении изменений в Исполнительный кодекс Молдовы и о внесении изменений в статью №2 Закона о дополнительной социальной защите отдельных категорий населения.Во втором чтении будет обсуждаться проект о внесении изменений в закон о Национальной комиссии по финансовому рынку и Закон о конкуренции, который устанавливает новые механизмы контроля и применения санкций в отношении руководителей государственных органов, находящихся под парламентским контролем.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/17/44976778_136:0:1956:1365_1920x0_80_0_0_2be66beea7bf57d9224bd4e7e23f0dd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, парламент, видео

Депутаты парламента собрались на очередное заседание

11:00 23.09.2021 (обновлено: 11:06 23.09.2021)
231
Народным избранникам предстоит рассмотреть целый ряд вопросов.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Депутаты собрались на новое пленарное заседание в четверг в 11.00.
Согласно повестке дня, народные избранники рассмотрят в первом чтении проект Железнодорожного кодекса, а также законодательную инициативу о создании железнодорожной администрации.
Также ожидается рассмотрение проекта о снижении НДС для сектора HoReCa, начиная с 1 октября.
Кроме того, депутаты изучат проект закона о системе выплаты зарплат в бюджетном секторе. Согласно этому документу, в связи с реорганизацией министерств, сотрудникам, переведенным на другие должности, выплатят разницу в зарплате.
В повестке также законопроекты о внесении изменений в Исполнительный кодекс Молдовы и о внесении изменений в статью №2 Закона о дополнительной социальной защите отдельных категорий населения.
Во втором чтении будет обсуждаться проект о внесении изменений в закон о Национальной комиссии по финансовому рынку и Закон о конкуренции, который устанавливает новые механизмы контроля и применения санкций в отношении руководителей государственных органов, находящихся под парламентским контролем.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:19Депутаты приняли в двух чтениях снижение НДС для сектора HoReCa
13:00Зеленский остался без автора текстов
12:50Кодекс Железнодорожного транспорта принят депутатами в первом чтении
12:23Вице-премьер Спыну провел беседу с главой "Газпрома" Миллером
11:52Проект конституционной реформы юстиции принят во втором чтении
11:45Генпрокуратура повторно обратилась в Венецианскую комиссию
11:23Заседание парламента началось с минуты молчания в связи с трагедией в Перми
11:00Депутаты парламента собрались на очередное заседание
10:33Рядом с Молдовой произошло землетрясение
10:21НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
09:55Страшная находка в Кафедральном парке Кишинева: на месте работает полиция
09:29Где в Кишиневе 23 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:04Мир за сутки: крушение самолета, Меркель на даче и ситуация с COVID-19
09:00Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"
08:30Цена на газ в 2022 году – какой она будет
08:00Рейдман: почему PAS не спешит сотрудничать с Россией
07:30Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2022 год
07:00Самый точный прогноз погоды: когда снова потеплеет
00:01Погодные рекорды Молдовы 23 сентября
ВчераВоенные учения при участии стран НАТО начались на Украине