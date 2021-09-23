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Депутаты парламента собрались на очередное заседание
Депутаты парламента собрались на очередное заседание
Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
2021-09-23T11:00+0300
2021-09-23T11:00+0300
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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Депутаты собрались на новое пленарное заседание в четверг в 11.00. Согласно повестке дня, народные избранники рассмотрят в первом чтении проект Железнодорожного кодекса, а также законодательную инициативу о создании железнодорожной администрации.Также ожидается рассмотрение проекта о снижении НДС для сектора HoReCa, начиная с 1 октября.Кроме того, депутаты изучат проект закона о системе выплаты зарплат в бюджетном секторе. Согласно этому документу, в связи с реорганизацией министерств, сотрудникам, переведенным на другие должности, выплатят разницу в зарплате.В повестке также законопроекты о внесении изменений в Исполнительный кодекс Молдовы и о внесении изменений в статью №2 Закона о дополнительной социальной защите отдельных категорий населения.Во втором чтении будет обсуждаться проект о внесении изменений в закон о Национальной комиссии по финансовому рынку и Закон о конкуренции, который устанавливает новые механизмы контроля и применения санкций в отношении руководителей государственных органов, находящихся под парламентским контролем.
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Депутаты парламента собрались на очередное заседание
11:00 23.09.2021 (обновлено: 11:06 23.09.2021)
Народным избранникам предстоит рассмотреть целый ряд вопросов.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Депутаты собрались на новое пленарное заседание в четверг в 11.00.
Согласно повестке дня, народные избранники рассмотрят в первом чтении проект Железнодорожного кодекса, а также законодательную инициативу о создании железнодорожной администрации.
Также ожидается рассмотрение проекта о снижении НДС для сектора HoReCa, начиная с 1 октября.
Кроме того, депутаты изучат проект закона о системе выплаты зарплат в бюджетном секторе. Согласно этому документу, в связи с реорганизацией министерств, сотрудникам, переведенным на другие должности, выплатят разницу в зарплате.
В повестке также законопроекты о внесении изменений в Исполнительный кодекс Молдовы и о внесении изменений в статью №2 Закона о дополнительной социальной защите отдельных категорий населения.
Во втором чтении будет обсуждаться проект о внесении изменений в закон о Национальной комиссии по финансовому рынку и Закон о конкуренции, который устанавливает новые механизмы контроля и применения санкций в отношении руководителей государственных органов, находящихся под парламентским контролем.