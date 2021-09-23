https://ru.sputnik.md/20210923/pekin-zimnyaya-olimpiada-2022-bolelschik-44979466.html

Пекинская зимняя Олимпиада-2022 пройдет без болельщиков

Пекинская зимняя Олимпиада-2022 пройдет без болельщиков

Пекинская зимняя Олимпиада-2022 пройдет без болельщиков

2021-09-23T20:00+0300

2021-09-23T20:00+0300

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спорт

олимпийские игры

пекин

олимпиада

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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. На зимних Олимпийски играх 2022 года болельщиков на трибунах, скорее всего, не будет, передает РИА Новости. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.Такое заявление Фазель сделал на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея на льду в Санкт-Петербурге."Решение, будут ли болельщики на Играх в Пекине, мы ожидаем в октябре, и, насколько я понимаю, ситуация будет такой же, как на Играх в Токио: болельщиков на трибунах не будет, гостей не будет. Томас Бах не смог пригласить в Токио даже свою жену", – сказал Фазель.Игры в Пекине стартуют 4 февраля.

https://ru.sputnik.md/20210822/sergey-tarnovskiy-rasskazal-primet-li-uchastie-v-olimpiade-2024-44140138.html

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олимпийские игры, пекин, олимпиада