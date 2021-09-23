Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210923/pekin-zimnyaya-olimpiada-2022-bolelschik-44979466.html
Пекинская зимняя Олимпиада-2022 пройдет без болельщиков
Пекинская зимняя Олимпиада-2022 пройдет без болельщиков
Пекинская зимняя Олимпиада-2022 пройдет без болельщиков
2021-09-23T20:00+0300
2021-09-23T20:00+0300
спорт
олимпийские игры
пекин
олимпиада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/01/43462655_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa7c416a6407941d5cb9714cb8fce043.jpg
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. На зимних Олимпийски играх 2022 года болельщиков на трибунах, скорее всего, не будет, передает РИА Новости. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.Такое заявление Фазель сделал на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея на льду в Санкт-Петербурге."Решение, будут ли болельщики на Играх в Пекине, мы ожидаем в октябре, и, насколько я понимаю, ситуация будет такой же, как на Играх в Токио: болельщиков на трибунах не будет, гостей не будет. Томас Бах не смог пригласить в Токио даже свою жену", – сказал Фазель.Игры в Пекине стартуют 4 февраля.
https://ru.sputnik.md/20210822/sergey-tarnovskiy-rasskazal-primet-li-uchastie-v-olimpiade-2024-44140138.html
пекин
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/01/43462655_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4b6525d8b9a6b1d4ed040758d844c91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
олимпийские игры, пекин, олимпиада

Пекинская зимняя Олимпиада-2022 пройдет без болельщиков

20:00 23.09.2021
206
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкТеннисистка Наоми Осака зажигает олимпийский огонь на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Теннисистка Наоми Осака зажигает олимпийский огонь на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. На зимних Олимпийски играх 2022 года болельщиков на трибунах, скорее всего, не будет, передает РИА Новости. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Такое заявление Фазель сделал на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея на льду в Санкт-Петербурге.
Олимпийские кольца - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
Радио
Сергей Тарновский рассказал, примет ли участие в Олимпиаде-2024
22 августа, 17:13
177
"Решение, будут ли болельщики на Играх в Пекине, мы ожидаем в октябре, и, насколько я понимаю, ситуация будет такой же, как на Играх в Токио: болельщиков на трибунах не будет, гостей не будет. Томас Бах не смог пригласить в Токио даже свою жену", – сказал Фазель.

Игры в Пекине стартуют 4 февраля.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:00Китай намерен к 2035 году выйти в лидеры в сфере интеллектуальной собственности
21:59В Румынии с разницей в два часа произошло два землетрясения
21:50Хорошо ли президент Молдовы выступила в ООН
21:20Профсоюз: 18 учителей уволились из-за обязательного тестирования на COVID-19
21:14Литвиненко - о новом народном адвокате: Состоялся конкурс - и ее выбрали
21:00Францию ждут кислотные дожди из-за извержения на Канарах - синоптики
20:55Долг и политика - почему у властей Молдовы не получается с "Газпромом"
20:24В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго
20:00Пекинская зимняя Олимпиада-2022 пройдет без болельщиков
19:15Важные решения для футбола: в Кишиневе состоялось заседание исполкома УЕФА
19:00Что намерена делать Майя Санду с Приднестровьем
18:58Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:50Первый снег осени: замело Трансфэгэрашское шоссе в Румынии
18:20Красносельский встретился с зампредом Совета Федерации России: главные темы
18:05Глава МИД РФ провел встречу с генсеком НАТО
17:48Проверено на себе – врачи Гагаузии – о пользе вакцинации от COVID-19
17:32В Кишиневе маршрут одного троллейбуса временно изменили
17:11Руководители подконтрольных парламенту органов могут быть санкционированы
16:47Красносельский: встреча в формате "5+2" пройдет в ноябре
16:21Стояногло встретился с генпрокурором России: о чем они договорились