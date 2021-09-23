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Первый снег осени: замело Трансфэгэрашское шоссе в Румынии
Первый снег осени: замело Трансфэгэрашское шоссе в Румынии
видео Как расчищают от снега Трансфэгэрашское шоссе
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румыния
снег
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По сообщению румынских синоптиков, занесло участки трассы в Сибиу и Арджеше. На вершине горы Ому 22 сентября была зафиксирована самая низкая в Европе температура: -8,5 градуса.На расчистку дорожного полотна вышла снегоуборочная техника, машины разбрасывают противогололедный реагент и убирают снег. Работы ведутся в условиях ограниченной видимости.Движение транспорта по Трансфэгэрашу разрешено только в дневное время.
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Первый снег осени: замело Трансфэгэрашское шоссе в Румынии

18:50 23.09.2021
85
© YouTube / DRDP Brașov
Первые снежные заносы и первые в сезоне рейсы снегоуборочных машин: проезд на Трансфэгэрашском шоссе в Румынии ограничен из-за десятисантиметрового слоя снега.
По сообщению румынских синоптиков, занесло участки трассы в Сибиу и Арджеше. На вершине горы Ому 22 сентября была зафиксирована самая низкая в Европе температура: -8,5 градуса.
На расчистку дорожного полотна вышла снегоуборочная техника, машины разбрасывают противогололедный реагент и убирают снег. Работы ведутся в условиях ограниченной видимости.
Движение транспорта по Трансфэгэрашу разрешено только в дневное время.
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