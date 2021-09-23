https://ru.sputnik.md/20210923/pervyy-sneg-oseni-zamelo-transfegerashskoe-shosse-v-rumynii-44990255.html
Первый снег осени: замело Трансфэгэрашское шоссе в Румынии
Первый снег осени: замело Трансфэгэрашское шоссе в Румынии
видео Как расчищают от снега Трансфэгэрашское шоссе
2021-09-23T18:50+0300
2021-09-23T18:50+0300
2021-09-23T18:50+0300
видео
в мире
румыния
снег
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По сообщению румынских синоптиков, занесло участки трассы в Сибиу и Арджеше. На вершине горы Ому 22 сентября была зафиксирована самая низкая в Европе температура: -8,5 градуса.На расчистку дорожного полотна вышла снегоуборочная техника, машины разбрасывают противогололедный реагент и убирают снег. Работы ведутся в условиях ограниченной видимости.Движение транспорта по Трансфэгэрашу разрешено только в дневное время.
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видео, в мире, румыния, снег
Первый снег осени: замело Трансфэгэрашское шоссе в Румынии
Первые снежные заносы и первые в сезоне рейсы снегоуборочных машин: проезд на Трансфэгэрашском шоссе в Румынии ограничен из-за десятисантиметрового слоя снега.
По сообщению румынских синоптиков, занесло участки трассы в Сибиу и Арджеше. На вершине горы Ому 22 сентября была зафиксирована самая низкая в Европе температура: -8,5 градуса.
На расчистку дорожного полотна вышла снегоуборочная техника, машины разбрасывают противогололедный реагент и убирают снег. Работы ведутся в условиях ограниченной видимости.
Движение транспорта по Трансфэгэрашу разрешено только в дневное время.