https://ru.sputnik.md/20210923/pervyy-sneg-oseni-zamelo-transfegerashskoe-shosse-v-rumynii-44990255.html

Первый снег осени: замело Трансфэгэрашское шоссе в Румынии

Первый снег осени: замело Трансфэгэрашское шоссе в Румынии

видео Как расчищают от снега Трансфэгэрашское шоссе

2021-09-23T18:50+0300

2021-09-23T18:50+0300

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в мире

румыния

снег

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По сообщению румынских синоптиков, занесло участки трассы в Сибиу и Арджеше. На вершине горы Ому 22 сентября была зафиксирована самая низкая в Европе температура: -8,5 градуса.На расчистку дорожного полотна вышла снегоуборочная техника, машины разбрасывают противогололедный реагент и убирают снег. Работы ведутся в условиях ограниченной видимости.Движение транспорта по Трансфэгэрашу разрешено только в дневное время.

румыния

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видео, в мире, румыния, снег