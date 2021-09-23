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Погодные рекорды Молдовы 23 сентября
Погодные рекорды Молдовы 23 сентября
Погодные рекорды Молдовы 23 сентября
2021-09-23T00:01+0300
2021-09-23T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Самое холодное 23 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано почти 90 лет назад назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1932 году в этот день воздух прогрелся всего до +1,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум 23 сентября зафиксировали в 1945 году. Тогда термометры показали +30,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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Погодные рекорды Молдовы 23 сентября

00:01 23.09.2021
9
© Sputnik / Mihai CarausКошка
Кошка - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Самое холодное 23 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано почти 90 лет назад назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1932 году в этот день воздух прогрелся всего до +1,3 градуса по Цельсию.
Кюрдзидис: В Молдавии меня наполняют солнце, теплые улыбки людей и уважение традиций - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
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Кюрдзидис: "В Молдавии меня наполняют солнце, теплые улыбки людей и уважение традиций"
6 сентября, 09:00
258
А температурный максимум 23 сентября зафиксировали в 1945 году. Тогда термометры показали +30,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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