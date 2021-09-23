https://ru.sputnik.md/20210923/pogodnye-rekordy-moldovy-23-sentyabrya-44966788.html
Погодные рекорды Молдовы 23 сентября
Погодные рекорды Молдовы 23 сентября
Погодные рекорды Молдовы 23 сентября
2021-09-23T00:01+0300
2021-09-23T00:01+0300
2021-09-23T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Самое холодное 23 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано почти 90 лет назад назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1932 году в этот день воздух прогрелся всего до +1,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум 23 сентября зафиксировали в 1945 году. Тогда термометры показали +30,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210906/kyurdzidis-moldavia-44457066.html
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прогноз погоды, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 23 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Самое холодное 23 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано почти 90 лет назад назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1932 году в этот день воздух прогрелся всего до +1,3 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 23 сентября зафиксировали в 1945 году. Тогда термометры показали +30,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.