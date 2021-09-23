https://ru.sputnik.md/20210923/politsiya-voditely-44981443.html
Удалось избежать трагедии: полиция остановила опасного водителя
Удалось избежать трагедии: полиция остановила опасного водителя
Полицейские остановили авто в плохом техническом состоянии, в ходе проверки выяснилось, что водитель принял наркотики. 23.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-23T14:41+0300
2021-09-23T14:41+0300
2021-09-23T14:41+0300
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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Неприятная история произошла на одной из улиц Бельц, сообщили в Генинспекторате полиции.Патрульные остановили водителя, у которого были неполадки с фарами, однако он проигнорировал требования полиции.В итоге патрульные приняли решение заблокировать движение авто. В машине оказалось трое мужчин 28, 45 и 51 года.По данным следствия, на место прибыла оперативная группа полиции Бельц. После дополнительного осмотра транспортного средства были найдены другие подозрительные объекты, в том числе неизвестное вещество со специфическим запахом.Также выяснилось, что 45-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения.Этот случай дополнительно задокументирован сотрудниками полиции ИП Бельцы.
https://ru.sputnik.md/20210913/dtp-novykh-anenakh-pyanyy-voditel-sbil-mototsiklista-44698821.html
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в молдове, бельцы, молдова, наркотики
Удалось избежать трагедии: полиция остановила опасного водителя
Полицейские остановили авто в плохом техническом состоянии, в ходе проверки выяснилось, что водитель принял наркотики.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Неприятная история произошла на одной из улиц Бельц, сообщили в Генинспекторате полиции.
Патрульные остановили водителя, у которого были неполадки с фарами, однако он проигнорировал требования полиции.
В итоге патрульные приняли решение заблокировать движение авто. В машине оказалось трое мужчин 28, 45 и 51 года.
"В ходе проверки инспекторы обнаружили в авто различные приспособления для употребления наркотических веществ", – говорится в сообщении полиции.
По данным следствия, на место прибыла оперативная группа полиции Бельц. После дополнительного осмотра транспортного средства были найдены другие подозрительные объекты, в том числе неизвестное вещество со специфическим запахом.
Также выяснилось, что 45-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
Этот случай дополнительно задокументирован сотрудниками полиции ИП Бельцы.