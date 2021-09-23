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Депутаты парламента собрались на очередное заседание
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https://ru.sputnik.md/20210923/proekt-reforma-yustitsia-44979705.html
Проект конституционной реформы юстиции принят во втором чтении
Проект конституционной реформы юстиции принят во втором чтении
Проект конституционной реформы юстиции принят во втором чтении
2021-09-23T11:52+0300
2021-09-23T12:03+0300
общество
в молдове
молдова
юстиция
судебная реформа
реформа юстиции
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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Парламент Молдовы принял в четверг во втором чтении проект реформы юстиции, подготовленный и переданный в парламент еще правительством Иона Кику 30 сентября 2020 года. В поддержку документа выступили 86 депутатов. Проект предусматривает реформу Высшего совета магистратуры и изменения правил назначения и применения иммунитета судей.Для того чтобы проект вступил в силу в окончательном чтении, за него должны проголосовать две трети депутатов парламента.Главное в проекте:
https://ru.sputnik.md/20210923/genprokuratura-venetsianskaya-komissiya-44977545.html
https://ru.sputnik.md/20210915/parlamentckie-komissii-odobrili-proekt-reformy-yustitsii-pravitelstva-kiku-44769650.html
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в молдове, молдова, юстиция, судебная реформа, реформа юстиции

Проект конституционной реформы юстиции принят во втором чтении

11:52 23.09.2021 (обновлено: 12:03 23.09.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariПравосудие
Правосудие - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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За законопроект проголосовали 86 депутатов.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Парламент Молдовы принял в четверг во втором чтении проект реформы юстиции, подготовленный и переданный в парламент еще правительством Иона Кику 30 сентября 2020 года.
В поддержку документа выступили 86 депутатов.
Проект предусматривает реформу Высшего совета магистратуры и изменения правил назначения и применения иммунитета судей.
Для того чтобы проект вступил в силу в окончательном чтении, за него должны проголосовать две трети депутатов парламента.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
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11:45
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Главное в проекте:

Судьи назначаются на должность до достижения предельного возраста. Сейчас судья в обязательном порядке назначается на 5 лет и только после этого назначается на должность до достижения пенсионного возраста.
Парламент лишается права назначать на должность судей Высшей судебной палаты, а президент утрачивает право назначать председателей и зампредседателей судебных инстанций.
Иммунитет судей ограничивается до "функционального". Он распространяется только на преступления, связанные с профессиональной деятельностью служителя Фемиды. Во всех остальных случаях судья привлекается к ответственности в общем порядке.
Проект закрепляет право Высшего совета магистратуры (ВСМ) давать консультативные заключения при формировании бюджетов судебных инстанций.
Меняется состав ВСМ. Он состоит из 12 членов. Это 6 судей, представляющих инстанции разных уровней, избираемые общим собранием судей.
Еще 6 специалистов в области права, не работающих в структурах власти и не аффилированных политическим партиям, избираются по конкурсу и утверждаются парламентом.
Генпрокурор, председатель Высшей судебной палаты и министр юстиции исключаются из состава ВСМ.
Члены ВСМ избираются на шесть лет без права повторного избрания. Сейчас у них четырехлетний мандат.
После вступления в силу указанных изменений члены ВСМ из числа судей продолжают свою работу до истечения срока, на который были избраны, а на остальные шесть мест, согласно новой процедуре, избираются новые члены совета.
Sală de judecată - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
Общество
Парламентcкие комиссии одобрили проект реформы юстиции правительства Кику
15 сентября, 15:41
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