https://ru.sputnik.md/20210923/profsoyuz-18-uchiteley-uvolilis-iz-za-obyazatelnogo-testirovaniya-na-covid-19-45000174.html

Профсоюз: 18 учителей уволились из-за обязательного тестирования на COVID-19

Профсоюз: 18 учителей уволились из-за обязательного тестирования на COVID-19

В новом письме на имя премьер-министра Натальи Гаврилицы профсоюзы просят отменить положение, обязывающее сотрудников системы образования проходить... 23.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-23T21:20+0300

2021-09-23T21:20+0300

2021-09-23T21:20+0300

учителя

профсоюз науки и образования рм

коронавирус

в молдове

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. В образовательных учреждениях Молдовы 18 сотрудников уволились, обусловив свое решение обязательством проходить вакцинацию либо тестирование на COVID-19 раз в две недели за свой счет. Об этом сообщает Федерация профсоюзов образования и науки.В новом письме на имя премьер-министра Натальи Гаврилицы профсоюзы просят отменить данное положение.Представители федерации утверждают, что продолжают получать сообщения о недовольстве и возмущении от учебных заведений в связи с этим положением."Таким образом, как крупнейшие плательщики взносов в Фонд обязательного медицинского страхования, работники образования обязаны обеспечивать условия труда из собственных финансовых источников. Однако в соответствии с действующими правовыми положениями, в том числе международными нормами, ратифицированными Республикой Молдова, за меры безопасности и гигиены труда не должны нести расходы сотрудники", - сообщают представители профсоюзов в области образования и науки.Федерация профсоюзов образования и науки обратилась в Национальную чрезвычайную комиссию общественного здоровья с просьбой пересмотреть или отменить пункт 6 решения No. 60 от 23 августа 2021 года, чтобы не ставить под угрозу образовательный процесс.

https://ru.sputnik.md/20210905/god-nazad-sandu-trebovala-besplatnogo-testirovaniya-uchiteley-na-covid---chto-izmenilos-44509771.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

учителя, профсоюз науки и образования рм, в молдове, наталья гаврилица