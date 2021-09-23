https://ru.sputnik.md/20210923/profsoyuz-18-uchiteley-uvolilis-iz-za-obyazatelnogo-testirovaniya-na-covid-19-45000174.html
Профсоюз: 18 учителей уволились из-за обязательного тестирования на COVID-19
Профсоюз: 18 учителей уволились из-за обязательного тестирования на COVID-19
В новом письме на имя премьер-министра Натальи Гаврилицы профсоюзы просят отменить положение, обязывающее сотрудников системы образования проходить... 23.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-23T21:20+0300
2021-09-23T21:20+0300
2021-09-23T21:20+0300
учителя
профсоюз науки и образования рм
коронавирус
в молдове
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. В образовательных учреждениях Молдовы 18 сотрудников уволились, обусловив свое решение обязательством проходить вакцинацию либо тестирование на COVID-19 раз в две недели за свой счет. Об этом сообщает Федерация профсоюзов образования и науки.В новом письме на имя премьер-министра Натальи Гаврилицы профсоюзы просят отменить данное положение.Представители федерации утверждают, что продолжают получать сообщения о недовольстве и возмущении от учебных заведений в связи с этим положением."Таким образом, как крупнейшие плательщики взносов в Фонд обязательного медицинского страхования, работники образования обязаны обеспечивать условия труда из собственных финансовых источников. Однако в соответствии с действующими правовыми положениями, в том числе международными нормами, ратифицированными Республикой Молдова, за меры безопасности и гигиены труда не должны нести расходы сотрудники", - сообщают представители профсоюзов в области образования и науки.Федерация профсоюзов образования и науки обратилась в Национальную чрезвычайную комиссию общественного здоровья с просьбой пересмотреть или отменить пункт 6 решения No. 60 от 23 августа 2021 года, чтобы не ставить под угрозу образовательный процесс.
https://ru.sputnik.md/20210905/god-nazad-sandu-trebovala-besplatnogo-testirovaniya-uchiteley-na-covid---chto-izmenilos-44509771.html
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учителя, профсоюз науки и образования рм, в молдове, наталья гаврилица
Профсоюз: 18 учителей уволились из-за обязательного тестирования на COVID-19
В новом письме на имя премьер-министра Натальи Гаврилицы профсоюзы просят отменить положение, обязывающее сотрудников системы образования проходить тестирование на COVID-19 один раз в две недели.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. В образовательных учреждениях Молдовы 18 сотрудников уволились, обусловив свое решение обязательством проходить вакцинацию либо тестирование на COVID-19 раз в две недели за свой счет. Об этом сообщает Федерация профсоюзов образования и науки.
В новом письме на имя премьер-министра Натальи Гаврилицы профсоюзы просят отменить данное положение.
"Исполнительное бюро Федерации профсоюзов образования и науки полностью поддерживает процесс вакцинации сотрудников в образовательной среде против COVID-19. В связи с высокой степенью личной ответственности сотрудников в системе, совместными усилиями менеджеров и профсоюзных лидеров в учреждениях уровень вакцинации в настоящее время превышает 70%, в то время как средний показатель вакцинации в стране ниже 30%", - говорится в заявлении федерации.
Представители федерации утверждают, что продолжают получать сообщения о недовольстве и возмущении от учебных заведений в связи с этим положением.
"Таким образом, как крупнейшие плательщики взносов в Фонд обязательного медицинского страхования, работники образования обязаны обеспечивать условия труда из собственных финансовых источников. Однако в соответствии с действующими правовыми положениями, в том числе международными нормами, ратифицированными Республикой Молдова, за меры безопасности и гигиены труда не должны нести расходы сотрудники", - сообщают представители профсоюзов в области образования и науки.
Федерация профсоюзов образования и науки обратилась в Национальную чрезвычайную комиссию общественного здоровья с просьбой пересмотреть или отменить пункт 6 решения No. 60 от 23 августа 2021 года, чтобы не ставить под угрозу образовательный процесс.