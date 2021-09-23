Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210923/profsoyuz-18-uchiteley-uvolilis-iz-za-obyazatelnogo-testirovaniya-na-covid-19-45000174.html
Профсоюз: 18 учителей уволились из-за обязательного тестирования на COVID-19
Профсоюз: 18 учителей уволились из-за обязательного тестирования на COVID-19
В новом письме на имя премьер-министра Натальи Гаврилицы профсоюзы просят отменить положение, обязывающее сотрудников системы образования проходить... 23.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-23T21:20+0300
2021-09-23T21:20+0300
учителя
профсоюз науки и образования рм
коронавирус
в молдове
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415221_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_8623dcc9c2cd97bbcbf71f1ae7c50e88.jpg
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. В образовательных учреждениях Молдовы 18 сотрудников уволились, обусловив свое решение обязательством проходить вакцинацию либо тестирование на COVID-19 раз в две недели за свой счет. Об этом сообщает Федерация профсоюзов образования и науки.В новом письме на имя премьер-министра Натальи Гаврилицы профсоюзы просят отменить данное положение.Представители федерации утверждают, что продолжают получать сообщения о недовольстве и возмущении от учебных заведений в связи с этим положением."Таким образом, как крупнейшие плательщики взносов в Фонд обязательного медицинского страхования, работники образования обязаны обеспечивать условия труда из собственных финансовых источников. Однако в соответствии с действующими правовыми положениями, в том числе международными нормами, ратифицированными Республикой Молдова, за меры безопасности и гигиены труда не должны нести расходы сотрудники", - сообщают представители профсоюзов в области образования и науки.Федерация профсоюзов образования и науки обратилась в Национальную чрезвычайную комиссию общественного здоровья с просьбой пересмотреть или отменить пункт 6 решения No. 60 от 23 августа 2021 года, чтобы не ставить под угрозу образовательный процесс.
https://ru.sputnik.md/20210905/god-nazad-sandu-trebovala-besplatnogo-testirovaniya-uchiteley-na-covid---chto-izmenilos-44509771.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415221_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_13b62bfcb2c01cb5ce68aed3146ca9e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
учителя, профсоюз науки и образования рм, в молдове, наталья гаврилица

Профсоюз: 18 учителей уволились из-за обязательного тестирования на COVID-19

21:20 23.09.2021
206
© Sputnik / Mihai CarausПервое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах
Первое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В новом письме на имя премьер-министра Натальи Гаврилицы профсоюзы просят отменить положение, обязывающее сотрудников системы образования проходить тестирование на COVID-19 один раз в две недели.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. В образовательных учреждениях Молдовы 18 сотрудников уволились, обусловив свое решение обязательством проходить вакцинацию либо тестирование на COVID-19 раз в две недели за свой счет. Об этом сообщает Федерация профсоюзов образования и науки.
В новом письме на имя премьер-министра Натальи Гаврилицы профсоюзы просят отменить данное положение.
"Исполнительное бюро Федерации профсоюзов образования и науки полностью поддерживает процесс вакцинации сотрудников в образовательной среде против COVID-19. В связи с высокой степенью личной ответственности сотрудников в системе, совместными усилиями менеджеров и профсоюзных лидеров в учреждениях уровень вакцинации в настоящее время превышает 70%, в то время как средний показатель вакцинации в стране ниже 30%", - говорится в заявлении федерации.
Представители федерации утверждают, что продолжают получать сообщения о недовольстве и возмущении от учебных заведений в связи с этим положением.
"Таким образом, как крупнейшие плательщики взносов в Фонд обязательного медицинского страхования, работники образования обязаны обеспечивать условия труда из собственных финансовых источников. Однако в соответствии с действующими правовыми положениями, в том числе международными нормами, ратифицированными Республикой Молдова, за меры безопасности и гигиены труда не должны нести расходы сотрудники", - сообщают представители профсоюзов в области образования и науки.
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
Коронавирус
Год назад Санду требовала бесплатного тестирования учителей на COVID - что изменилось
5 сентября, 18:40
923
Федерация профсоюзов образования и науки обратилась в Национальную чрезвычайную комиссию общественного здоровья с просьбой пересмотреть или отменить пункт 6 решения No. 60 от 23 августа 2021 года, чтобы не ставить под угрозу образовательный процесс.
010000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:00Китай намерен к 2035 году выйти в лидеры в сфере интеллектуальной собственности
21:59В Румынии с разницей в два часа произошло два землетрясения
21:50Хорошо ли президент Молдовы выступила в ООН
21:20Профсоюз: 18 учителей уволились из-за обязательного тестирования на COVID-19
21:14Литвиненко - о новом народном адвокате: Состоялся конкурс - и ее выбрали
21:00Францию ждут кислотные дожди из-за извержения на Канарах - синоптики
20:55Долг и политика - почему у властей Молдовы не получается с "Газпромом"
20:24В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго
20:00Пекинская зимняя Олимпиада-2022 пройдет без болельщиков
19:15Важные решения для футбола: в Кишиневе состоялось заседание исполкома УЕФА
19:00Что намерена делать Майя Санду с Приднестровьем
18:58Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:50Первый снег осени: замело Трансфэгэрашское шоссе в Румынии
18:20Красносельский встретился с зампредом Совета Федерации России: главные темы
18:05Глава МИД РФ провел встречу с генсеком НАТО
17:48Проверено на себе – врачи Гагаузии – о пользе вакцинации от COVID-19
17:32В Кишиневе маршрут одного троллейбуса временно изменили
17:11Руководители подконтрольных парламенту органов могут быть санкционированы
16:47Красносельский: встреча в формате "5+2" пройдет в ноябре
16:21Стояногло встретился с генпрокурором России: о чем они договорились