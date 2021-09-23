https://ru.sputnik.md/20210923/reydman-pochemu-pas-ne-speshit-sotrudnichat-s-rossiey-44912565.html
Рейдман: почему PAS не спешит сотрудничать с Россией
Рейдман: почему PAS не спешит сотрудничать с Россией
Экономист оценил режим ассиметричной торговли и на примере молдавских яблок объяснил работу рынков Европы, отметив бездействие "хороших людей".
2021-09-23T08:00+0300
2021-09-23T08:00+0300
2021-09-23T08:26+0300
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Рейдман: почему PAS не спешит сотрудничать с Россией
Рейдман: почему PAS не спешит сотрудничать с Россией
Рейдман напомнил, что весной, в ожидании спроса и высокой цены, молдавские производители яблок не спешили их продавать, но цены обрушились и вместо 10 леев за килограмм лежалые яблоки продавали на переработку по 1,5 лея. Однако для переработки яблоко должно быть сочным, для этого его необходимо хранить в инертном газе холодильных камер, а не в обычном холоде, иначе оно становится мягким.И сколько бы Молдове не разрешали ввозить молдавские яблоки в Польшу или Германию, продолжил Рейдман, если покупатель тех стран это не покупает, - ввозить туда ничего не будут. Товар для этого должен быть конкурентоспособным: калиброванным, покрыт воском, в ячеистой таре и с маркировкой. Чтобы встать вровень с производителями, к примеру, Европы, необходимо соответствовать целому ряду требований.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, в молдове
Рейдман: почему PAS не спешит сотрудничать с Россией
08:00 23.09.2021 (обновлено: 08:26 23.09.2021)
Экономист оценил режим ассиметричной торговли и на примере молдавских яблок объяснил работу рынков Европы, отметив бездействие "хороших людей".
"Создание таких ассоциаций производителей и экспортеров фруктов, как Moldova Fruct, в первую очередь необходимо для того, чтобы продвигать и создавать условия для рынка, а только потом вести учет произведенных объемов. Производить без сбыта никому не интересно, так как это затраты. Кстати, то, что яблоки нового урожая вываливали в канаву – это не первый случай", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова депутат парламента, эксперт в области экономики Олег Рейдман.
Рейдман напомнил, что весной, в ожидании спроса и высокой цены, молдавские производители яблок не спешили их продавать, но цены обрушились и вместо 10 леев за килограмм лежалые яблоки продавали на переработку по 1,5 лея. Однако для переработки яблоко должно быть сочным, для этого его необходимо хранить в инертном газе холодильных камер, а не в обычном холоде, иначе оно становится мягким.
"Такая ситуация продолжается уже достаточно долго. Это в том числе стало следствием непродуманного и предательского Соглашения об ассоциации с ЕС с его ассиметричным режимом торговли. Надо понимать, что режимы между собой устанавливают правительства, а такую продукцию, как яблоко, виноград и сливу покупаем мы с вами – покупатели", - отмечает эксперт.
И сколько бы Молдове не разрешали ввозить молдавские яблоки в Польшу или Германию, продолжил Рейдман, если покупатель тех стран это не покупает, - ввозить туда ничего не будут. Товар для этого должен быть конкурентоспособным: калиброванным, покрыт воском, в ячеистой таре и с маркировкой. Чтобы встать вровень с производителями, к примеру, Европы, необходимо соответствовать целому ряду требований.
"Что касается российского рынка. Дмитрий Николаевич Козак сказал, что принято решение снять все торговые ограничения, но для этого надо начать работу на уровне министерств. Вы что-то слышали о работе на этом уровне? Я думаю, что если бы такая работа велась, то "хорошие люди" уже бы давно рассказали об этом в Facebook и в новостных лентах", - заключил собеседник.