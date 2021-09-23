https://ru.sputnik.md/20210923/reydman-pochemu-pas-ne-speshit-sotrudnichat-s-rossiey-44912565.html

Рейдман: почему PAS не спешит сотрудничать с Россией

Рейдман: почему PAS не спешит сотрудничать с Россией

Экономист оценил режим ассиметричной торговли и на примере молдавских яблок объяснил работу рынков Европы, отметив бездействие "хороших людей".

2021-09-23T08:00+0300

2021-09-23T08:00+0300

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Рейдман: почему PAS не спешит сотрудничать с Россией Рейдман: почему PAS не спешит сотрудничать с Россией

Рейдман напомнил, что весной, в ожидании спроса и высокой цены, молдавские производители яблок не спешили их продавать, но цены обрушились и вместо 10 леев за килограмм лежалые яблоки продавали на переработку по 1,5 лея. Однако для переработки яблоко должно быть сочным, для этого его необходимо хранить в инертном газе холодильных камер, а не в обычном холоде, иначе оно становится мягким.И сколько бы Молдове не разрешали ввозить молдавские яблоки в Польшу или Германию, продолжил Рейдман, если покупатель тех стран это не покупает, - ввозить туда ничего не будут. Товар для этого должен быть конкурентоспособным: калиброванным, покрыт воском, в ячеистой таре и с маркировкой. Чтобы встать вровень с производителями, к примеру, Европы, необходимо соответствовать целому ряду требований.

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2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, в молдове