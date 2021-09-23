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Руководители подконтрольных парламенту органов могут быть санкционированы
Руководители подконтрольных парламенту органов могут быть санкционированы
Руководители подконтрольных парламенту органов могут быть санкционированы
2021-09-23T17:11+0300
2021-09-23T17:11+0300
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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. К главам нескольких государственных органов, находящихся под парламентским контролем, будут применены санкции вплоть до их увольнения в случае ненадлежащего исполнения делегированных полномочий в соответствии с законодательством или ненадлежащего осуществления деятельности.Это станет возможным в связи с тем, что депутаты проголосовали на заседании в четверг за законопроект о внесении поправок в некоторые нормативные акты, в том числе в закон о Национальной комиссии по финансовому рынку и закон о конкуренции.Проект нацелен на Национальную комиссию финансового рынка, Совет по конкуренции, Национальное агентство по рассмотрению жалоб, Совет по аудиовизуальным средствам и Национальное агентство по регулированию в энергетике.По данным авторов поправок, предоставление парламенту права увольнять с должности членов автономных органов государственной власти после заслушивания годовых отчетов о деятельности означает, что руководящие органы этих структур подотчетны законодательному собранию.
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в молдове, молдова

Руководители подконтрольных парламенту органов могут быть санкционированы

17:11 23.09.2021
149
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Новые поправки в некоторые нормативные акты сделают возможным санкционирование или увольнение глав нескольких органов.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. К главам нескольких государственных органов, находящихся под парламентским контролем, будут применены санкции вплоть до их увольнения в случае ненадлежащего исполнения делегированных полномочий в соответствии с законодательством или ненадлежащего осуществления деятельности.
Это станет возможным в связи с тем, что депутаты проголосовали на заседании в четверг за законопроект о внесении поправок в некоторые нормативные акты, в том числе в закон о Национальной комиссии по финансовому рынку и закон о конкуренции.
Проект нацелен на Национальную комиссию финансового рынка, Совет по конкуренции, Национальное агентство по рассмотрению жалоб, Совет по аудиовизуальным средствам и Национальное агентство по регулированию в энергетике.
НЦБК - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
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7 сентября, 09:30
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По данным авторов поправок, предоставление парламенту права увольнять с должности членов автономных органов государственной власти после заслушивания годовых отчетов о деятельности означает, что руководящие органы этих структур подотчетны законодательному собранию.
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