https://ru.sputnik.md/20210923/samolet-merkel-covid-19-44967940.html

Мир за сутки: крушение самолета, Меркель на даче и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: крушение самолета, Меркель на даче и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: крушение самолета, Меркель на даче и ситуация с COVID-19

2021-09-23T09:04+0300

2021-09-23T09:04+0300

2021-09-23T09:04+0300

в мире

джо байден

ангела меркель

крушение самолета

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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. В Хабаровском крае России нашли обломки пропавшего накануне самолета Ан-26.По предварительным данным спасателей, самолет разбился в труднодоступной местности, из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра до 18 метров в секунду воздушному судну невозможно сесть в районе происшествия, также как нельзя произвести десантирование спасателей, сообщает РИА Новости.Всего в поисковых мероприятиях задействованы почти 140 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 83 человека и 20 единиц техники."Известия" опубликовали видеозапись с места обнаружения обломков, предположительно, самолета Ан-26, который пропал с радаров в среду под Хабаровском.На кадрах, сделанных на борту пролетавшего над лесным массивом вертолета, видны поваленные деревья, что может быть последствием крушением воздушного судна.Самолет исчез с радаров в среду, 22 сентября, в 38 километрах от аэропорта города Хабаровска, предположительно. в районе заповедника Хехцир. По предварительным данным, на борту находился летный состав в количестве шесть человек. Самолет совершал технический полет.Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США, поскольку уехала в загородный коттеджКанцлер Германии Ангела Меркель в январе 2021 года отклонила телефонный звонок Джо Байдена, желавшего сделать свой первый звонок в качестве президента США именно ей. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на советников, не уточняя при этом, с чьей стороны.Джо Байден вступил в должность президента США 20 января.По данным газеты, Меркель отвергла символические жесты американской стороны как неуместные и попросила своих помощников назначить другую встречу. В результате разговор состоялся в понедельник, 25 января, когда канцлер вернулась на работу. В результате первым, кому позвонил Байден, стал премьер Канады Джастин Трюдо. С ним президент США поговорил 23 января.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 230 миллионов.На утро 23 сентября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 230 050 677. Из них 4 718 849 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (42 543 373). Следом идут Индия (33 531 498) и Бразилия (21 283 567).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (7 565 751), Россия (7 227 549), Франция (7 061 323), Турция (6 932 423), Иран (5 477 229), Аргентина (5 245 265) и Колумбия (4 945 203).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 468 567 случаев заражения, в Румынии – 1 165 886.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 285 321. В среду профильное министерство сообщило о 1371 подтвержденном случае заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 6632, выздоровело 269 685 человек.

https://ru.sputnik.md/20210520/majya-sandu-ezdila-v-berlin-chtoby-pogovorit-s-merkel-po-videosvyazi-34819369.html

https://ru.sputnik.md/20210922/sleduet-li-detey-v-moldove-privivat-ot-koronavirusa-44952938.html

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в мире, джо байден, ангела меркель, крушение самолета