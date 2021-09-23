https://ru.sputnik.md/20210923/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kogda-snova-potepleet-44963590.html

Самый точный прогноз погоды: когда снова потеплеет

Самый точный прогноз погоды: когда снова потеплеет

Точный прогноз погоды в Молдове на 23 24 и 25 сентября

2021-09-23T07:00+0300

2021-09-23T07:00+0300

2021-09-23T07:00+0300

прогноз погоды

в молдове

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КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9, в утренние часы в низинах на поверхности почвы возможны слабые заморозки.Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 сентября: ночью – от +6 до +8, днем – от +12 до +14.24 сентября потеплеет. Ожидается повышение температуры до +20. А 25 сентября и в последующие дни максимальная температура днем будет достигать 25-26 градусов, осадков не ожидается.Государственная гидрометеорологическая служба опубликовала предупреждение о предстоящих заморозках. Метеорологи сообщают, что с 21 по 24 сентября ночью и утром в Молдове ожидаются заморозки. Температура будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов Цельсия.Праздники и народные приметы23 сентября (10 сентября по старому стилю) православная церковь почитает память епископов Петра и Павла Никейских.Святители Петр и Павел были епископами в Никее (современный турецкий город Изник). Святой Петр защищал православную веру против иконоборцев при царе Льве Исаврянине (который правил в 813–820 годах) и претерпел за это страдания. Он скончался около 823 года.О житии Павла, епископа Никейского, сведений не сохранилось. В первый раз его имя встречается в так называемом Петровом греческом Прологе ХI века.Считалось, что на Петра и Павла созревшая рябина от первых осенних заморозков становилось сладкой, поэтому епископов Никейских назвали в народе Рябинниками. Ягоды начинали заготавливать впрок, варили из них компоты и целебные квасы. Рябина считалась отличным средством против болезней: настой из нее употребляли для излечения от простуды.На осеннего Петра и Павла срывали ягоды рябины и кистями вешали под крышу, чтобы засушить. Часть рябины оставляли на ветках, чтобы птицы смогли найти себе пропитание.По рябине судили и о том, какими будут следующие месяцы: обилие ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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прогноз погоды, в молдове