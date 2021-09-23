https://ru.sputnik.md/20210923/spynu-beseda-gazprom-44980339.html
Вице-премьер Спыну провел беседу с главой "Газпрома" Миллером
Вице-премьер Спыну провел беседу с главой "Газпрома" Миллером
Вице-премьер Спыну провел беседу с главой "Газпрома" Миллером
2021-09-23T12:23+0300
2021-09-23T12:23+0300
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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел телефонный разговор с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Об этом Спыну сообщил в интервью одному из телевизионных каналов. По его мнению, беседа с Миллером была необходима, а в будущем также возможна личная встреча.Спыну также уточнил, что в данное время обсуждается продление действующего контракта, а не заключение нового. Что касается цены, этот вопрос будут решать "Молдовагаз" и Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ). "Нынешнее соглашение истекает 30 сентября и дальше встает вопрос цены, согласовать которую предстоит "Молдовагаз". После в компании установят новые цены и отправят их в НАРЭ. Затем НАРЭ в течение шести месяцев должны будут изучить новые цены и высказаться", – добавил Спыну. Министр отметил, что он не будет участвовать в процессе переговоров между "Молдовагаз" и "Газпромом" касательно цен на природный газ, но в то же время будет проводить беседы с представителями российской стороны.
https://ru.sputnik.md/20210918/ekspert-povyshenie-tarif-gaz-moldova-mnenie-44834347.html
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в молдове, молдова, газпром, молдовагаз, природный газ
Вице-премьер Спыну провел беседу с главой "Газпрома" Миллером
12:23 23.09.2021 (обновлено: 12:38 23.09.2021)
Спыну заверил, что не будет принимать участие в переговорах касательно цены на поставку природного газа в Молдову, но он проведет дискуссии с представителями российской стороны.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел телефонный разговор с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Об этом Спыну сообщил в интервью одному из телевизионных каналов.
"Мы обсудили доставку газа, шаги, которые необходимо предпринять, чтобы у нас был контракт или продление нынешнего контракта, который есть в настоящее время, и чтобы мы получили лучшую цену на газ", – заявил Спыну.
По его мнению, беседа с Миллером была необходима, а в будущем также возможна личная встреча.
Спыну также уточнил, что в данное время обсуждается продление действующего контракта, а не заключение нового. Что касается цены, этот вопрос будут решать "Молдовагаз" и Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).
"Нынешнее соглашение истекает 30 сентября и дальше встает вопрос цены, согласовать которую предстоит "Молдовагаз". После в компании установят новые цены и отправят их в НАРЭ. Затем НАРЭ в течение шести месяцев должны будут изучить новые цены и высказаться", – добавил Спыну.
Министр отметил, что он не будет участвовать в процессе переговоров между "Молдовагаз" и "Газпромом" касательно цен на природный газ, но в то же время будет проводить беседы с представителями российской стороны.