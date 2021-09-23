https://ru.sputnik.md/20210923/spynu-beseda-gazprom-44980339.html

Вице-премьер Спыну провел беседу с главой "Газпрома" Миллером

Вице-премьер Спыну провел беседу с главой "Газпрома" Миллером

Вице-премьер Спыну провел беседу с главой "Газпрома" Миллером

2021-09-23T12:23+0300

2021-09-23T12:23+0300

2021-09-23T12:38+0300

в молдове

молдова

газпром

молдовагаз

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2883/22/28832261_0:76:2415:1434_1920x0_80_0_0_5cb892f18a0002a894ffd6794457681b.jpg

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел телефонный разговор с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Об этом Спыну сообщил в интервью одному из телевизионных каналов. По его мнению, беседа с Миллером была необходима, а в будущем также возможна личная встреча.Спыну также уточнил, что в данное время обсуждается продление действующего контракта, а не заключение нового. Что касается цены, этот вопрос будут решать "Молдовагаз" и Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ). "Нынешнее соглашение истекает 30 сентября и дальше встает вопрос цены, согласовать которую предстоит "Молдовагаз". После в компании установят новые цены и отправят их в НАРЭ. Затем НАРЭ в течение шести месяцев должны будут изучить новые цены и высказаться", – добавил Спыну. Министр отметил, что он не будет участвовать в процессе переговоров между "Молдовагаз" и "Газпромом" касательно цен на природный газ, но в то же время будет проводить беседы с представителями российской стороны.

https://ru.sputnik.md/20210918/ekspert-povyshenie-tarif-gaz-moldova-mnenie-44834347.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, газпром, молдовагаз, природный газ