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Стояногло встретился с генпрокурором России: о чем они договорились
Стояногло встретился с генпрокурором России: о чем они договорились
Два генпрокурора обсудили сотрудничество, а также поддержку в расследовании резонансных дел. 23.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-23T16:21+0300
2021-09-23T16:26+0300
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генпрокурор
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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло встретился со своим российским коллегой Игорем Красновым в Нур-Султане в рамках 31-го ежегодного заседания Координационного совета генпрокуроров стран СНГ. Обсуждались вопросы взаимопомощи сторон и ускорение процедуры полного исполнения требований судебной комиссии по делам "Ландромат" и "банковское мошенничество". Стороны также согласовали дальнейшие шаги по реализации Совместной программы сотрудничества между прокуратурами обоих государств, подписанной 7 марта 2021 года, которая предусматривает ряд совместных действий на 2021-2023 годы.Стояногло также встретится с коллегой из Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.Напоминаем, что с 21 по 24 сентября 2021 года генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло находится в Казахстане, где принимает участие в 31-м очередном заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ. Совет генпрокуроров стран СНГ действует с 1995 года.
https://ru.sputnik.md/20210923/genprokuratura-venetsianskaya-komissiya-44977545.html
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Юлия Липовая
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в мире, молдова, генпрокурор, александр стояногло

Стояногло встретился с генпрокурором России: о чем они договорились

16:21 23.09.2021 (обновлено: 16:26 23.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausAlexandr Stoianoglo
Alexandr Stoianoglo - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Два генпрокурора обсудили сотрудничество, а также поддержку в расследовании резонансных дел.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло встретился со своим российским коллегой Игорем Красновым в Нур-Султане в рамках 31-го ежегодного заседания Координационного совета генпрокуроров стран СНГ.
Обсуждались вопросы взаимопомощи сторон и ускорение процедуры полного исполнения требований судебной комиссии по делам "Ландромат" и "банковское мошенничество".
Стороны также согласовали дальнейшие шаги по реализации Совместной программы сотрудничества между прокуратурами обоих государств, подписанной 7 марта 2021 года, которая предусматривает ряд совместных действий на 2021-2023 годы.
Стояногло также встретится с коллегой из Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
Генпрокуратура повторно обратилась в Венецианскую комиссию
11:45
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Напоминаем, что с 21 по 24 сентября 2021 года генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло находится в Казахстане, где принимает участие в 31-м очередном заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.
Совет генпрокуроров стран СНГ действует с 1995 года.
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