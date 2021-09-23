https://ru.sputnik.md/20210923/stoyanoglo-vstretilsya-genprokurorom-rossii-44991404.html

Стояногло встретился с генпрокурором России: о чем они договорились

Стояногло встретился с генпрокурором России: о чем они договорились

Два генпрокурора обсудили сотрудничество, а также поддержку в расследовании резонансных дел. 23.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-23T16:21+0300

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александр стояногло

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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло встретился со своим российским коллегой Игорем Красновым в Нур-Султане в рамках 31-го ежегодного заседания Координационного совета генпрокуроров стран СНГ. Обсуждались вопросы взаимопомощи сторон и ускорение процедуры полного исполнения требований судебной комиссии по делам "Ландромат" и "банковское мошенничество". Стороны также согласовали дальнейшие шаги по реализации Совместной программы сотрудничества между прокуратурами обоих государств, подписанной 7 марта 2021 года, которая предусматривает ряд совместных действий на 2021-2023 годы.Стояногло также встретится с коллегой из Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.Напоминаем, что с 21 по 24 сентября 2021 года генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло находится в Казахстане, где принимает участие в 31-м очередном заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ. Совет генпрокуроров стран СНГ действует с 1995 года.

https://ru.sputnik.md/20210923/genprokuratura-venetsianskaya-komissiya-44977545.html

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в мире, молдова, генпрокурор, александр стояногло