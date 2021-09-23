https://ru.sputnik.md/20210923/stroitelstvom-yadernykh-reaktorov-v-polshe-zaymetsya-kompaniya-iz-ssha-44998818.html

Строительством ядерных реакторов в Польше займется компания из США

Строительством ядерных реакторов в Польше займется компания из США

Америка будет строить в Польше ядерные реакторы

2021-09-23T23:30+0300

2021-09-23T23:30+0300

2021-09-23T23:30+0300

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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Соглашение о разработке и строительстве в Польше ядерных реакторов малой мощности заключили польская компания KGHM Polska Miedz и американская NuScale Power LLC, сообщил корреспондент РИА Новости.Третьей стороной выступает консалтинговая компания PBE Molecule Sp. z o. o. Sp. k, специализирующаяся на вопросах энергетики.Первый реактор, построенный в рамках этого соглашения, планируют запустить в 2029 году.На церемонии подписания замминистра госактивов Польши Кароль Рабенда заявил, что стране наряду с возобновляемыми источниками энергии нужны также и стабильные."Мы находимся на пороге энергетической трансформации Польши. Она является не только вызовом, но также шансом, импульсом для польской экономики. Мы развиваем возобновляемые источники энергии, но стабильности мы не достигнем без ядерной энергетики. Поэтому мы хотим развивать ядерную энергию вместе с энергетикой возобновляемой", — пояснил чиновник.Глава NuScale Power LLC Джон Хопкинс в свою очередь заявил, что стороны будут использовать современные технологии, "которые заменят ископаемое топливо".Сейчас в Польше нет атомных электростанций, около 70% энергетических мощностей работают на угле.Как заявлял в июле уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, страна не обойдется без ядерной энергетики. Сообщалось, что власти Польши планируют построить шесть атомных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт. Первый из них планируют запустить в районе Гданьского взморья в 2033 году.Кроме того, крупные польские предприниматели Зигмунд Солож и Михал Соловов намерены построить в центре страны атомную электростанцию, сообщил в конце августа телеканал Polsat. Отмечалось, что она будет работать на базе американских технологий малых модульных реакторов.

https://ru.sputnik.md/20210826/vblizi-chernobyl-otkrylos-khranilische-yadernykh-otkhodov-44248895.html

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