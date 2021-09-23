https://ru.sputnik.md/20210923/tarif-dolg-i-energopaket---pochemu-u-vlastey-moldovy-ne-poluchaetsya-s-gazpromom-45000595.html

Долг и политика - почему у властей Молдовы не получается с "Газпромом"

Долг и политика - почему у властей Молдовы не получается с "Газпромом"

что будет с тарифом на газ в Молдове

2021-09-23T20:55+0300

2021-09-23T20:55+0300

2021-09-23T22:07+0300

газ

газпром

цена на газ

"молдовагаз"

экономика

в молдове

вадим чебан

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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Повышение цены на газ для граждан Молдовы неизбежно. По данным "Молдовагаза" цена для потребителей вырастет на 35%. И это оптимистичный прогноз. Власти Молдовы не могут обсуждать новый долгосрочный контракт на поставки газа не столько из-за своей политической позиции, сколько из-за ряда нерешенных проблем во взаимоотношениях с "Газпромом". К ним относятся проблема исторического долга АО "Молдовагаз" и необходимость внедрения в Молдове третьего энергетического пакета. Вместе с обсуждением нового контракта на поставку газа эти темы составляют основные вопросы повестки переговоров в треугольнике "Газпром" - "Молдовагаз" - правительство Молдовы - повестки, которую молдавские власти не торопились обсуждать.Выгодное "коммунистическое" наследиеНынешний контракт на поставки газа в Молдову подписан еще в 2006 году, когда у власти находилась Партия коммунистов. Ежегодно его продлевают без серьезных изменений. По этому договору (полный текст которого засекречен), “Газпром” поставляет газ в Молдову по цене привязанной к нефтяной корзине, где цены намного ниже чем текущие цены на Европейских биржах, которые несколько дней назад едва не преодолели рубеж в 1000 долларов за тысячу кубометров. Благодаря такой привязке, летний взлет цены приведет лишь к небольшому удорожанию голубого топлива в стране.Условия текущего контракта с “Газпромом” не всегда были выгодны для Молдовы.Летом 2020 года ситуация была обратная. Тогда, в 2020 году, потребителям российского газа в Европе было выгодно привязать цены к европейским котировкам. Из-за переизбытка газа и теплой зимы биржевая стоимость топлива в феврале 2020 года опустилась ниже 100 долларов за тысячу кубометров, а в мае его продавали по цене около 50 долларов за тысячу кубометров.Тогда "Молдовагаз", как и операторы из других стран Восточной Европы, включил в контракт с “Газпромом” пункт, согласно которому в теплое время года цена газа будет привязываться к текущим рыночным котировкам.При этом, в зимний период, включая весь отопительный сезон, а это 85% от объема потребления в Молдове, цена сохраняется с квартальной привязкой к корзине нефтепродуктов.В этом году ситуация изменилась кардинально. Продолжительная и холодная зима в Европе привела к низким запасам газа в хранилищах и позднему началу закачки. Параллельно начали падать поставки СПГ, которые перетянули на себя страны Азии и Южной Америки."Газпром" в свою очередь был вынужден закачивать газ в российские хранилища и не стал выбрасывать дополнительные объемы газа на европейский рынок.Что в итоге произойдет с тарифомКак рассказал в соцсетях глава "Молдовагаз" Вадим Чебан, в первом квартале 2021 года цена газа для Молдовы составила около 127 долларов за тысячу кубометров, тогда как в четвертом, по базовым прогнозам, достигнет около 240 долларов. При этом, в сентябре закупочная цена действительно превысила 500 долларов, но в этом месяце потребляется около 30 миллионов кубометров, против 180-190 миллионов в декабре-январе."Таким образом, сентябрьская цена, помноженная на объем, размывается в цифрах общегодового потребления, а ее влияние на среднегодовые закупочные цены, которые по всему 2021 году составят около 190-200 долларов, ничтожно мало", - заявил Чебан.Директор АО "Молдовагаз" дал понять, что продление контракта с "Газпромом" вопрос почти решенный, осталось только согласовать детали и сроки продления, и заявил, что компания уже готовит документы для того, чтобы потребовать от Национального агентства по регулированию в энергетике повышения цены на 35%. В компании рассчитывают, что новый тариф, который вырастет до 6 леев за кубометр, будут применяться с 1 ноября.Вице-премьер молдавского правительства, министр инфраструктуры Андрей Спыну, в свою очередь, заявил, что тариф может быть изменен в феврале-марте следующего года."Нынешнее соглашение истекает 30 сентября и дальше встает вопрос цены, согласовать которую предстоит "Молдовагаз". После в компании установят новые цены и отправят их в НАРЭ. Затем НАРЭ в течение шести месяцев должны будут изучить новые цены и высказаться", – добавил Спыну.Экс-глава НАРЭ Виктор Парликов, в комментарии Sputnik Молдова заявил, что пересматривать тарифы на газ для конечного потребителя нужно как можно раньше. Чем дольше, говорит Парликов, будет оттягиваться этот неприятный момент, тем сильнее в итоге вырастут цены и тем больнее ударят по потребителям и экономике страны в целом.По словам Парликова, повышение цены на газ для потребителей неизбежно, так же как и повышение цен во всем регионе. По его мнению, тут важно сохранить конкурентоспособность молдавской экономики и платежеспособность населения.Цена на газ, политика и Третий энергопакетЕще в начале сентября накануне истечения контракта на поставку газа и президент Майя Санду и глава правительства Наталья Гаврилица заявили об отсутствии заинтересованности в участии в переговорном процессе по поводу цены на газ для Молдовы."Президент страны не обсуждает вопросы поставок газа, правительство тоже не участвует в переговорах, это коммерческие отношения между "Молдовагазом" и "Газпромом", мы увидим только результат их переговоров. Я не думаю, что участие правительства позволило бы снизить цену на газ, стоимость зависит от цен на мировом рынке", — заявила Санду неделю назад.После ожидаемого шквала критики на фоне лавинообразного роста цены на газ на европейских рынках молдавские власти передумали.Спустя неделю первый вице-премьер Молдовы Андрей Спыну рассказал журналистам, что провел телефонный разговор с главой правления ПАО “Газпром” Алексеем Миллером, но в духе своих коллег из PAS отметил, что в самих переговорах о цене и о продлении контракта ни правительство, ни он лично, участвовать не будут.В комментарии для Sputnik Молдова, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснил такое поведение молдавских властей стремлением избежать политической ответственности за рост тарифов."Тема газа слишком сложная, политически сложная. Понятно, что все кто может стараются эту ответственность с себя скинуть. Если в Европе это стало проблемой, такой горячей картошкой, которую перебрасывают друг другу, выясняя кто виноват, то тем более такие проблемы есть и у Молдовы. Испанские, британские чиновники оплошали. Что уж говорить о Молдове, где политики слабее. Приходится им тоже страдать", - говорит российский специалист.По словам Митраховича, ситуация с ценой на газ для Молдовы могла быть иной, если бы в Кишиневе думали об укреплении партнерства с "Газпромом"."Но если политик выйдет и скажет, что нам нужно укреплять отношения с Газпромом, то что тогда скажет общественность ориентированная на Европу. А с другой стороны если сказать, что мы смотрим только в Европу - тогда цены большие. Это тоже избиратель не поймет. Поэтому они зажаты в таких вот условиях и делают непоследовательные заявления", - говорит Митрахович.Политические риски - не единственный фактор, который мешает правительству Молдовы занимать более активную позицию в переговорах по цене на газ. Еще одна проблема, которая, как считают и в "Газпроме" и в АО "Молдовагаз", требует решения с участием молдавской власти, - исторические долги молдавской компании перед российским поставщиком.Отметим, в 2020 году общий долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составил 7,24 миллиарда долларов США. Из них только 0,56 миллиарда - долг, накопленный "Молдовагазом" в результате поставок на правый берег Днестра, а 6,68 миллиарда - это задолженность предприятия "Тираспольтрансгаз" за голубое топливо, поставляемое в Приднестровье.Как известно, Газпром предложил правительству Молдовы проект соглашения об урегулировании проблемы долга за газ - как для долга правого, так и левого берега. Что в этом соглашении - неизвестно. В одном из интервью Чебан раскрыл только механизм решения вопроса по историческим долгам правобережной Молдовы.Как он утверждает, основные исторические долги Правобережься образовались из-за ТЭЦ-Норд и Termoelectrica (более 400 миллионов долларов). "Газпром" предложил выпустить корпоративные облигации предприятий и передать их в качестве обеспечения банку, который уже выплатит деньги "Газпрому". В таком случае правительству не придется ни брать на себя ответственность, ни гарантировать что-либо.Молдавские власти официально пока никак не отреагировали на предложения. Как неоднократно давал понять глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, правительство не торопится обсуждать предложенные решения.От прогресса переговоров по долгам АО "Молдовагаз" зависит не только позиция молдавской власти в переговорах по новому контракту на поставку газа, но и выполнение Молдовой обязательств по внедрению в стране Третьего энергетического пакета ЕС.Согласно нормам, предусмотренным этим документом, "Молдовагаз" должен отделить свое недавно созданное дочернее предприятие по транспортировке газа, “Молдоватрансгаз”, в отдельную структуру и предоставить возможность другим поставщикам использовать эту инфраструктуру.Проблема раздела "Молдовагаз" состоит в том, что “Газпром”, который владеет 50% акций "Молдовагаз", рассматривает газотранспортную сеть молдавского предприятия как актив, который в том числе служит обеспечением существующего долга, поэтому выступает против его передачи на баланс "Молдоватрансгаз" без решения проблемы долга.Изначально Молдова обязалась внедрить положения Третьего энергетического пакета ЕС к середине 2016 года, затем срок несколько раз переносился.Как говорил Вадим Чебан Sputnik Молдова, за последние два года Молдовагаз сделал многое для того, чтобы соответствовать требованиям документа. Было создано предприятие Молдоватрансгаз, в апреле документы для сертификации были переданы НАРЭ."Одна из проблем - это проблема долга. Приднестровские активы - это тоже проблема. Не корректно говорить, что у нас есть только Молдоватрансгаз, Тираспольтрансгаз тоже должен пройти сертификации", - рассказывал Чебан.Проблема долга, как считают в "Молдовагаз", могла бы быть решена с помощью соглашения, которое “Газпром” предложил правительству Молдовы."Там нет ничего страшного, нужно только садится и обсуждать. Я уверен на 100% что можно решить вопрос с долгом правобережной Молдовы и внедрить, наконец, третий энергопакет", - говорил Чебан.И с решением всех этих проблем рано или поздно придется спешить, поскольку невыполнение условий внедрения Третьего энергопакета чревато санкциями в отношении Молдовы со стороны Энергетического сообщества ЕС.Более того, если предположить, что контракт на поставку газа с “Газпромом” к 1 октября не будет продлен, Молдове придется покупать газ по биржевым ценам, которые сейчас в 3-4 раза выше чем среднегодовая цена по текущему контракту с "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20210920/cheban-kontrakt-gazpromom--rezkii-vzlet-tsena-44904702.html

https://ru.sputnik.md/20210917/ekspert-tsena-gaz-44811121.html

https://ru.sputnik.md/20210922/pochemu-prezident-i-premer-moldovy-otkazalis-ot-peregovorov-s-gazpromom-44961775.html

https://ru.sputnik.md/20210923/spynu-beseda-gazprom-44980339.html

https://ru.sputnik.md/20201204/platit-nelzya-pomilovat-chto-delat-s-dolgom-moldovy-za-rossiyskiy-gaz-32747158.html

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2021

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газ, газпром, цена на газ, "молдовагаз", в молдове, вадим чебан