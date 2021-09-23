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Цена на газ в 2022 году – какой она будет
Цена на газ в 2022 году – какой она будет
Цена на газ в 2022 году – какой она будет
2021-09-23T08:30+0300
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Совсем недавно, 25 лет назад в Молдову из СНГ приезжали сотни тысяч туристов. Что стряслось потом и куда они исчезли? Почему Молдова перестала быть интересной для путешестий? Можно ли привлечь российских туристов и смогут ли они спасти экономику страны?А также – насколько закономерен был газовый бум в Европе и сколько будет стоить российский газ в 2022 году?Обо всем этом в беседе с профессором, экономистом Юрием Кротенко и Александром Хуршудовым, экспертом Агентства нефтегазовой информации, кандидатом технических наук (РФ).
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газ, россия, молдова, газпром, туризм, в молдове, видео

Цена на газ в 2022 году – какой она будет

08:30 23.09.2021
315
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем цены на российский газ и вероятность массового притока в Молдову российских туристов.
Совсем недавно, 25 лет назад в Молдову из СНГ приезжали сотни тысяч туристов. Что стряслось потом и куда они исчезли? Почему Молдова перестала быть интересной для путешестий? Можно ли привлечь российских туристов и смогут ли они спасти экономику страны?
А также – насколько закономерен был газовый бум в Европе и сколько будет стоить российский газ в 2022 году?
Обо всем этом в беседе с профессором, экономистом Юрием Кротенко и Александром Хуршудовым, экспертом Агентства нефтегазовой информации, кандидатом технических наук (РФ).
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