https://ru.sputnik.md/20210923/tsena-gaz-2022-44962953.html
Цена на газ в 2022 году – какой она будет
Цена на газ в 2022 году – какой она будет
Цена на газ в 2022 году – какой она будет
2021-09-23T08:30+0300
2021-09-23T08:30+0300
2021-09-23T08:30+0300
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Совсем недавно, 25 лет назад в Молдову из СНГ приезжали сотни тысяч туристов. Что стряслось потом и куда они исчезли? Почему Молдова перестала быть интересной для путешестий? Можно ли привлечь российских туристов и смогут ли они спасти экономику страны?А также – насколько закономерен был газовый бум в Европе и сколько будет стоить российский газ в 2022 году?Обо всем этом в беседе с профессором, экономистом Юрием Кротенко и Александром Хуршудовым, экспертом Агентства нефтегазовой информации, кандидатом технических наук (РФ).
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Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
газ, россия, молдова, газпром, туризм, в молдове, видео
Цена на газ в 2022 году – какой она будет
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем цены на российский газ и вероятность массового притока в Молдову российских туристов.
Совсем недавно, 25 лет назад в Молдову из СНГ приезжали сотни тысяч туристов. Что стряслось потом и куда они исчезли? Почему Молдова перестала быть интересной для путешестий? Можно ли привлечь российских туристов и смогут ли они спасти экономику страны?
А также – насколько закономерен был газовый бум в Европе и сколько будет стоить российский газ в 2022 году?
Обо всем этом в беседе с профессором, экономистом Юрием Кротенко и Александром Хуршудовым, экспертом Агентства нефтегазовой информации, кандидатом технических наук (РФ).