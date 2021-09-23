Общество
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В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго
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© Sputnik / Адитья Сутанта/
В нескольких муниципалитетах объявлена эвакуация жителей.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Вулканологи Гватемалы сообщили о мощном извержении вулкана Фуэго на западе страны: поток лавы уже прошел от 2 до 4 километров, а пепел угрожает авиационному движению и жителям местных муниципалитетов, передает РИА Новости.
Esta mañana el #VolcánDeFuego entró en #erupción causando alerta en las autoridades de #Guatemala.— El Nevado Noticias (@NevadoNoticias) September 23, 2021
Las columnas de ceniza y material piroclástico han alcanzado los 4 kilómetros de altura. pic.twitter.com/WXmHUkNSiS
"По данным Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Insivumeh, ... в 7:35 утра в четверг, 23 сентября, на вулкане Фуэго зарегистрирован сход пирокластических потоков в каньонах Сениса и Тринидад", - говорится в сообщении на сайте Национального комитета по снижению рисков природных катастроф Conred.
En las últimas horas, el #VolcánDeFuego de Guatemala incrementó su actividad con derrames de lava y por momentos flujos piroclásticos con alcance de hasta 4 km.— HolaVeracruz.Com.Mx (@Hola_Veracruz) September 23, 2021
Crédito fotos: @gchigna & @ConredGuatemala pic.twitter.com/MmuDWH79JI
Спасатели предупредили о закрытии шоссе к юго-востоку от вулкана и облаке пепла высотой до 6 километров, которое находится в радиусе 6 километров и увеличивается. Поток лавы, по минимальным оценкам, уже преодолел от 2 до 4 километров.
#Guatemala • Autoridades en alerta por fase eruptiva del #VolcanDeFuego que genera descenso de flujos con dirección a barrancas.— RBCNoticiasGT (@RBCNoticiasGT) September 23, 2021
Comunidades cercanas afectadas por caída de ceniza.@ConredGuatemala desplaza equipos de reacción al área.
📹 Cortesía. pic.twitter.com/E9XjEYPtHs
В муниципалитетах Сениса, Танилуйя и Тринидад объявлена превентивная эвакуация жителей, задействованы убежища. Власти советуют носить маски и закрыть от пепла водостоки и трубы.
20 сентября, 19:31
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