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В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго
В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго
В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго
2021-09-23T20:24+0300
2021-09-23T20:24+0300
общество
в мире
извержение вулкана
гватемала
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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Вулканологи Гватемалы сообщили о мощном извержении вулкана Фуэго на западе страны: поток лавы уже прошел от 2 до 4 километров, а пепел угрожает авиационному движению и жителям местных муниципалитетов, передает РИА Новости."По данным Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Insivumeh, ... в 7:35 утра в четверг, 23 сентября, на вулкане Фуэго зарегистрирован сход пирокластических потоков в каньонах Сениса и Тринидад", - говорится в сообщении на сайте Национального комитета по снижению рисков природных катастроф Conred.Спасатели предупредили о закрытии шоссе к юго-востоку от вулкана и облаке пепла высотой до 6 километров, которое находится в радиусе 6 километров и увеличивается. Поток лавы, по минимальным оценкам, уже преодолел от 2 до 4 километров.В муниципалитетах Сениса, Танилуйя и Тринидад объявлена превентивная эвакуация жителей, задействованы убежища. Власти советуют носить маски и закрыть от пепла водостоки и трубы.
https://ru.sputnik.md/20210920/izverzhenie-vulkan-kanari-lava-ogon-dym-44893951.html
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в мире, извержение вулкана, гватемала

В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго

20:24 23.09.2021
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© Sputnik / Адитья Сутанта / Перейти в фотобанкИзвержение вулкана
Извержение вулкана - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Адитья Сутанта
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В нескольких муниципалитетах объявлена эвакуация жителей.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Вулканологи Гватемалы сообщили о мощном извержении вулкана Фуэго на западе страны: поток лавы уже прошел от 2 до 4 километров, а пепел угрожает авиационному движению и жителям местных муниципалитетов, передает РИА Новости.
"По данным Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Insivumeh, ... в 7:35 утра в четверг, 23 сентября, на вулкане Фуэго зарегистрирован сход пирокластических потоков в каньонах Сениса и Тринидад", - говорится в сообщении на сайте Национального комитета по снижению рисков природных катастроф Conred.
Спасатели предупредили о закрытии шоссе к юго-востоку от вулкана и облаке пепла высотой до 6 километров, которое находится в радиусе 6 километров и увеличивается. Поток лавы, по минимальным оценкам, уже преодолел от 2 до 4 километров.
В муниципалитетах Сениса, Танилуйя и Тринидад объявлена превентивная эвакуация жителей, задействованы убежища. Власти советуют носить маски и закрыть от пепла водостоки и трубы.
Spain: Fires rage on La Palma island following volcanic eruption - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
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