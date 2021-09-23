https://ru.sputnik.md/20210923/v-gvatemale-nachalos-izverzhenie-vulkana-fuego-45000304.html

В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго

В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго

В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго

2021-09-23T20:24+0300

2021-09-23T20:24+0300

2021-09-23T20:24+0300

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гватемала

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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Вулканологи Гватемалы сообщили о мощном извержении вулкана Фуэго на западе страны: поток лавы уже прошел от 2 до 4 километров, а пепел угрожает авиационному движению и жителям местных муниципалитетов, передает РИА Новости."По данным Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Insivumeh, ... в 7:35 утра в четверг, 23 сентября, на вулкане Фуэго зарегистрирован сход пирокластических потоков в каньонах Сениса и Тринидад", - говорится в сообщении на сайте Национального комитета по снижению рисков природных катастроф Conred.Спасатели предупредили о закрытии шоссе к юго-востоку от вулкана и облаке пепла высотой до 6 километров, которое находится в радиусе 6 километров и увеличивается. Поток лавы, по минимальным оценкам, уже преодолел от 2 до 4 километров.В муниципалитетах Сениса, Танилуйя и Тринидад объявлена превентивная эвакуация жителей, задействованы убежища. Власти советуют носить маски и закрыть от пепла водостоки и трубы.

https://ru.sputnik.md/20210920/izverzhenie-vulkan-kanari-lava-ogon-dym-44893951.html

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в мире, извержение вулкана, гватемала