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В Румынии с разницей в два часа произошло два землетрясения
В Румынии с разницей в два часа произошло два землетрясения
В Румынии с разницей в два часа произошло два землетрясения
2021-09-23T21:59+0300
2021-09-23T21:59+0300
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землетрясение
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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Два землетрясения произошли в Румынии в среду, сообщает румынский Национальный институт физики Земли.Первое сейсмособытие магнитудой 2,2 случилось в 18.52 по румынскому времени (совпадает с кишиневским) в сейсмозоне Вранча, эпицентр его залегал на глубине 3 километров.Землетрясение произошло в 36 километрах к востоку от Брашова, в 121 километрах к северу от Бухареста, в 157 километрах к западу от Галац и в 218 километрах к юго-западу от Ясс.Двумя часами позже, в 20.41, в этой же сейсмозоне снова были отмечены подземные толчки, на этот раз магнитудой 2,8, эпицентр залегал на глубине в 101 километр.В среду утром также поступило сообщение о землетрясении в другой соседней для Молдовы стране - Украине. Колебания земной коры были зафиксированы в 06.17 в Тернопольской области, на глубине 10 километров.
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Ирина Каруш
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в мире, румыния, землетрясение

В Румынии с разницей в два часа произошло два землетрясения

21:59 23.09.2021
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© AP Photo / Irwin FedriansyahСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Irwin Fedriansyah
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
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Оба сейсмособытия произошли в известной своей активностью зоне Вранча.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Два землетрясения произошли в Румынии в среду, сообщает румынский Национальный институт физики Земли.
Первое сейсмособытие магнитудой 2,2 случилось в 18.52 по румынскому времени (совпадает с кишиневским) в сейсмозоне Вранча, эпицентр его залегал на глубине 3 километров.

Землетрясение произошло в 36 километрах к востоку от Брашова, в 121 километрах к северу от Бухареста, в 157 километрах к западу от Галац и в 218 километрах к юго-западу от Ясс.
Двумя часами позже, в 20.41, в этой же сейсмозоне снова были отмечены подземные толчки, на этот раз магнитудой 2,8, эпицентр залегал на глубине в 101 километр.
В среду утром также поступило сообщение о землетрясении в другой соседней для Молдовы стране - Украине. Колебания земной коры были зафиксированы в 06.17 в Тернопольской области, на глубине 10 километров.
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
Рядом с Молдовой произошло землетрясение
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