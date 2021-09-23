https://ru.sputnik.md/20210923/v-rumynii-s-raznitsey-v-dva-chasa-proizoshlo-dva-zemletryaseniya-45002665.html

В Румынии с разницей в два часа произошло два землетрясения

В Румынии с разницей в два часа произошло два землетрясения

В Румынии с разницей в два часа произошло два землетрясения

2021-09-23T21:59+0300

2021-09-23T21:59+0300

2021-09-23T21:59+0300

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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Два землетрясения произошли в Румынии в среду, сообщает румынский Национальный институт физики Земли.Первое сейсмособытие магнитудой 2,2 случилось в 18.52 по румынскому времени (совпадает с кишиневским) в сейсмозоне Вранча, эпицентр его залегал на глубине 3 километров.Землетрясение произошло в 36 километрах к востоку от Брашова, в 121 километрах к северу от Бухареста, в 157 километрах к западу от Галац и в 218 километрах к юго-западу от Ясс.Двумя часами позже, в 20.41, в этой же сейсмозоне снова были отмечены подземные толчки, на этот раз магнитудой 2,8, эпицентр залегал на глубине в 101 километр.В среду утром также поступило сообщение о землетрясении в другой соседней для Молдовы стране - Украине. Колебания земной коры были зафиксированы в 06.17 в Тернопольской области, на глубине 10 километров.

https://ru.sputnik.md/20210923/zemletryasenie-44976344.html

румыния

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в мире, румыния, землетрясение