https://ru.sputnik.md/20210923/vrachi-gagauzia-polza-vaktsinatsia-covid-19-44994736.html

Проверено на себе – врачи Гагаузии – о пользе вакцинации от COVID-19

Проверено на себе – врачи Гагаузии – о пользе вакцинации от COVID-19

Проверено на себе – врачи из Гагаузии рассказали о пользе вакцинации от COVID-19

2021-09-23T17:48+0300

2021-09-23T17:48+0300

2021-09-23T17:53+0300

коронавирус

в молдове

врачи

гагаузия

вакцинация

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КОМРАТ, 23 сен - Sputnik, Максим Топал. Медицинские работники стали первыми, с кого началась вакцинация от коронавируса. Эффективность прививок превзошла все ожидания. Если до вакцинации медперсонала коронавирус унес жизни 13 работников сферы здравоохранения, то после – не умер ни один врач.В прошлом году в разгар пандемии число инфицированных COVID-19 медиков достигло 25 процентов. Сейчас же количество новых случаев заболевания среди сотрудников сферы здравоохранения Гагаузии не превышает и двух процентов."Я вакцинировалась в апреле этого года. Это было абсолютно сознательное мое решение. Я доверяю вакцинам, врачам, доверяю научным исследованиям и науке. Я призываю доверять фактам", - говорит врач-психолог Татьяна Иванова.Санитар Матрена Кихайогло вакцинировалась "Спутником V" еще в мае этого года."Ежедневно мы контактируем здесь с большим количеством людей, но до сих пор я не заболела и все нормально. Ничего страшного в этой вакцине нет", - сказала санитар.Медсестра Лидия Кройтор рассказывает, что в Центре здоровья Комрата медперсонал вакцинировался разными вакцинами. Большинство – "Спутником V", Pfizer, Jonson&Jonson и AstraZeneca."Проявления обычные – температура, ломота, но осложнений не было, перенесли все нормально. Вакцинация - это наш единственный выход поставить точку и пойти вперед, жить дальше", - отметила Лидия Кройтор.Только за минувшую неделю в Гагаузии прививку от COVID-19 получили почти 500 человек. Врачи говорят, что такие темпы вакцинации не скоро приведут к коллективному иммунитету. В этой связи медики в очередной раз призывают население вакцинироваться."Нам еще далеко до обладания коллективным иммунитетом в целом в обществе. Поэтому я призываю всех людей не раскачиваться, не думать, и как можно быстрее прививаться, чтобы защитить себя и окружающих", - отметил директор Центра общественного здоровья Комрат, эпидемиолог Иван Хаста.По официальным данным, в Гагаузии процедуру вакцинации прошли 95 процентов сотрудников от общего числа медработников и вспомогательного персонала. Как подчеркнул Иван Хаста, после вакцинации коронавирусом заболели только пять медработников, но все они перенесли заболевание в легкой форме и в скором времени вернулись на работу.Всего в Гагаузии вакцинировалось чуть более 15 тысяч человек. Специалисты отмечают, что о достаточном уровне иммунизации можно будет говорить, если защиту от вируса получат около 100 тысяч жителей автономии.

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в молдове, врачи, гагаузия, вакцинация