https://ru.sputnik.md/20210923/zelenskiy-avtor-tekstov-44984145.html

Зеленский остался без автора текстов

Зеленский остался без автора текстов

Зеленский остался без автора текстов

2021-09-23T13:00+0300

2021-09-23T13:00+0300

2021-09-23T13:12+0300

украина

покушение

владимир зеленский

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Вчера утром под Киевом было совершено покушение на советника Зеленского, его давнего бизнес-партнера и приятеля Сергея Шефира. По автомобилю Шефира, Audi А8, со стороны леса было сделано 18 выстрелов из АК, однако ни одна из пуль политика не задела. Что означают эти выстрелы, разбирался колумнист РИА Новости.Изначально сообщалось о тяжелом ранении его водителя и попавших в него трех пулях. Но позже выяснилось, что ранение в ногу было одиночным, а водитель проехал за рулем семь километров до ближайшего супермаркета, откуда и были вызваны полиция и скорая.Большая часть попаданий пришлась в нижнюю часть передней водительской двери. При этом задняя дверь (Шефир сидел сзади, за пассажирским креслом) почти не пострадала, как и стекла обеих дверей — а они в ней обычные.Полиция объявила план "Сирена", но по горячим следам задержать никого не смогла. Почти сразу к расследованию подключилась и СБУ. Кстати, с учетом нынешнего количества силовых органов на Украине скоро можно ожидать новых "подключений".Официальные версии покушения, озвученные по горячим следам главой национальной полиции Игорем Клименко, выглядят стандартно для украинской власти: "С учетом получения предварительных данных три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция Украины, — это связь с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство страны и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии иностранных спецслужб".Быстро подключился к поддержке "правильных" версий и находящийся в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН Зеленский: "Передавать привет мне выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным".Попытаемся разобраться, что же это было на самом деле.Прежде всего — кто такой Сергей Шефир. До назначения в мае 2019 года первым помощником президента он был директором и основателем "Студии "Квартал-95". Писал тексты выступлений для различных команд КВН. Был сопродюсером сериалов "Слуга народа" и "Сваты", многих фильмов, например "Ржевский против Наполеона", "8 первых свиданий" — в последнем выступил еще и соавтором сценария, и так далее.Зеленский и Шефир не только работали вместе — они реально были в приятельских отношениях. Еще до президентства Зеленский рассказывал о приобретении недвижимости в коттеджном городке под Киевом: "Когда мы, четыре товарища, покупали четыре дома, мы договорились, что каждый отдаст уголок своей земли для общего. Шашлык, спортзал и так далее". Одним из четырех друзей был Сергей Шефир.Во время президентских выборов он был одним из лидеров избирательного штаба. То есть Шефир и Зеленский прошли вместе путь от создания "Квартала-95" до президентства последнего.Став первым помощником президента, Сергей Шефир остался непубличным человеком. Зато он решал вопросы с богатыми и влиятельными людьми и порой попадал в объективы камер в интересных местах: например, при посещении особняка Рината Ахметова.На Украине Шефира многие уже довольно давно называют "кошельком" Зеленского и человеком, занимающимся денежными вопросами в интересах президента. Логично предположить, что он играет не последнюю роль в государственном рейдерстве — отжиме активов, который производится под зонтиком СНБО, СБУ и прочих уважаемых структур.Буквально пару недель назад в украинских СМИ прошла информация о том, что Шефир в августе серьезно поссорился с Зеленским и даже вывез свои вещи из кабинета в офисе президента. Потом, поостыв, вернулся, но перестал хоть на что-то влиять. Прологом к этой ссоре и потере влияния могла стать июльская отставка Авакова с должности главы МВД — Шефир всячески поддерживал того, а все больше монополизирующий власть в стране глава офиса президента Андрей Ермак давно копал под бывшего министра. И, похоже, в итоге выиграл не только в вопросе устранения Авакова, но и в вопросе окончательного перехвата влияния на Зеленского.Комментируя покушение, сам Шефир, не отклоняясь от линии "партии", сказал, что это была попытка не убить его, а запугать руководство государства. И что никаких конфликтов в команде Зеленского нет.На самом деле же просматривается несколько версий произошедшего.Вариант о том, что покушение организовали российские спецслужбы, является настолько идиотским, что просто не имеет смысла его обсуждать.Не сильно от него отличается и версия связи покушения с проталкиваемым Зеленским "антиолигархическим" законопроектом. Во-первых, этот законопроект абсолютно беззубый, а через парламент может пройти только с благословения олигархов. Во-вторых, сам Шефир как раз не был от него в восторге.Удивительная точность попадания стрелявшими в нижнюю часть водительской двери, где не мог сидеть Шефир, свидетельствует, что убивать его не планировалось.В итоге остается не так уж и много вариантов.Первый — имела место инсценировка. В пользу этой версии свидетельствует в том числе и тот факт, что, рассказывая на камеру о покушении на "друга", украинский президент сиял как медный пятак. А равно и то, что Шефир, всегда находящийся в окружении охраны, в этот раз был без нее.Для чего?Если все было организовано самим Шефиром, то, вполне возможно, с целью вернуть к себе внимание президента и хотя бы частично былое влияние.Если же инсценировка была спланирована Зеленским и его окружением (кстати, в курсе должен тогда был быть и Шефир, смывавший "кровью" свою вину), то целями могут являться дальнейшее затягивание гаек в стране перед тяжелейшей зимой и, например, усиление полномочий президента и/или СНБО путем внесения изменений в Конституцию. С дальнейшими досрочными выборами или чем-то в этом духе.Второй вариант — менее вероятный — предупреждение.Это мог быть некий "привет" зарвавшемуся окружению Зеленского и самому Шефиру от людей, обиженных властью. Причем речь идет не о политических обидах, а о материальных — по поводу отжима товарных потоков во внешнеэкономической деятельности (посредством принятия решения СНБО о санкциях против "контрабандистов"), лишения доступа к полезным ископаемым (посредством отзыва лицензий на их разработку опять-таки по решению СНБО) и к любым собственным активам (посредством решений СНБО о санкциях), рейдерства с участием СБУ и так далее.Впрочем, "привет" мог передать и Ермак и сотоварищи, перехватившие управление Зеленским и намекающие, что ни при каких условиях его терять не собираются.С какой бы целью ни было совершено покушение, но сам его факт свидетельствует, что напряжение даже в верхушке украинского общества продолжает нарастать. И дальнейшее следование тактике "грабь награбленное" будет только подстегивать накал.Но этот путь - едва ли не единственно возможный для целенаправленно разрушаемой экономики Украины.

https://ru.sputnik.md/20210922/pomoschnik-zelenskii-vooruzhennoe-pokushenie-44942276.html

https://ru.sputnik.md/20210827/deputat-gosdumy-prezident-zelenskiy-poet-s-chuzhogo-golosa-44306923.html

https://ru.sputnik.md/20210910/lavrov-zayavlenie-44662934.html

https://ru.sputnik.md/20210820/mikhail-khazin-elita-ukrainy-ne-dumaet-o-strane-44098886.html

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2021

Валерий Михайлов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0d/43878834_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0312ee441444218e8428fd2a4c3ed11c.jpg

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украина, покушение, владимир зеленский