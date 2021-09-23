https://ru.sputnik.md/20210923/zemletryasenie-44976344.html
Рядом с Молдовой произошло землетрясение
Рядом с Молдовой произошло землетрясение
Рядом с Молдовой произошло землетрясение
2021-09-23T10:33+0300
2021-09-23T10:33+0300
2021-09-23T10:42+0300
украина
румыния
землетрясение
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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. В Тернопольской области Украины утром в четверг произошло землетрясение. По данным Национального института физики земли Румынии, колебания земной коры были зафиксированы в 06.17.54 на глубине 10 километров.Магнитуда землетрясения составила 4,7, что является по оценке Института сейсмособытием средней силы. Тем не менее оно ощущалось не только на территории Украины, но и в Румынии.Подземные толчки были зафиксированы вблизи следующих городов: в 44 километрах юго-востоку от Тернополя, в 80 километрах к западу от Хмельницкого, в 95 километрах востоку от Ивано-Франковска, в 103 километрах к северу от Черновцов, в 154 километрах юго-востоку от Львова, в 156 километрах югу от Ровно, в 175 километрах югу Луцка, в 185 километрах к западу от Винницы, в 228 километрах юго-западу от Житомира, в 260 километрах северо-западу от Ясс.
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украина, румыния, землетрясение
Рядом с Молдовой произошло землетрясение
10:33 23.09.2021 (обновлено: 10:42 23.09.2021)
Землетрясение, произошедшее на Украине, почувствовали жители соседних стран.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. В Тернопольской области Украины утром в четверг произошло землетрясение.
По данным Национального института физики земли Румынии, колебания земной коры были зафиксированы в 06.17.54 на глубине 10 километров.
Магнитуда землетрясения составила 4,7, что является по оценке Института сейсмособытием средней силы. Тем не менее оно ощущалось не только на территории Украины, но и в Румынии.
Подземные толчки были зафиксированы вблизи следующих городов: в 44 километрах юго-востоку от Тернополя, в 80 километрах к западу от Хмельницкого, в 95 километрах востоку от Ивано-Франковска, в 103 километрах к северу от Черновцов, в 154 километрах юго-востоку от Львова, в 156 километрах югу от Ровно, в 175 километрах югу Луцка, в 185 километрах к западу от Винницы, в 228 километрах юго-западу от Житомира, в 260 километрах северо-западу от Ясс.