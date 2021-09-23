Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Депутаты парламента собрались на очередное заседание
https://ru.sputnik.md/20210923/zemletryasenie-44976344.html
Рядом с Молдовой произошло землетрясение
Рядом с Молдовой произошло землетрясение
Рядом с Молдовой произошло землетрясение
2021-09-23T10:33+0300
2021-09-23T10:42+0300
украина
румыния
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/09/34331524_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_268fb9172bbaea729d38978462aa771c.jpg
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. В Тернопольской области Украины утром в четверг произошло землетрясение. По данным Национального института физики земли Румынии, колебания земной коры были зафиксированы в 06.17.54 на глубине 10 километров.Магнитуда землетрясения составила 4,7, что является по оценке Института сейсмособытием средней силы. Тем не менее оно ощущалось не только на территории Украины, но и в Румынии.Подземные толчки были зафиксированы вблизи следующих городов: в 44 километрах юго-востоку от Тернополя, в 80 километрах к западу от Хмельницкого, в 95 километрах востоку от Ивано-Франковска, в 103 километрах к северу от Черновцов, в 154 километрах юго-востоку от Львова, в 156 километрах югу от Ровно, в 175 километрах югу Луцка, в 185 километрах к западу от Винницы, в 228 километрах юго-западу от Житомира, в 260 километрах северо-западу от Ясс.
украина
румыния
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/09/34331524_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_29289637606066429598fe896e0d9837.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, румыния, землетрясение

Рядом с Молдовой произошло землетрясение

10:33 23.09.2021 (обновлено: 10:42 23.09.2021)
418
© Sputnik / Miroslav RotariСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Землетрясение, произошедшее на Украине, почувствовали жители соседних стран.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. В Тернопольской области Украины утром в четверг произошло землетрясение.
По данным Национального института физики земли Румынии, колебания земной коры были зафиксированы в 06.17.54 на глубине 10 километров.
Магнитуда землетрясения составила 4,7, что является по оценке Института сейсмособытием средней силы. Тем не менее оно ощущалось не только на территории Украины, но и в Румынии.
Подземные толчки были зафиксированы вблизи следующих городов: в 44 километрах юго-востоку от Тернополя, в 80 километрах к западу от Хмельницкого, в 95 километрах востоку от Ивано-Франковска, в 103 километрах к северу от Черновцов, в 154 километрах юго-востоку от Львова, в 156 километрах югу от Ровно, в 175 километрах югу Луцка, в 185 километрах к западу от Винницы, в 228 километрах юго-западу от Житомира, в 260 километрах северо-западу от Ясс.
000020
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:19Депутаты приняли в двух чтениях снижение НДС для сектора HoReCa
13:00Зеленский остался без автора текстов
12:50Кодекс Железнодорожного транспорта принят депутатами в первом чтении
12:23Вице-премьер Спыну провел беседу с главой "Газпрома" Миллером
11:52Проект конституционной реформы юстиции принят во втором чтении
11:45Генпрокуратура повторно обратилась в Венецианскую комиссию
11:23Заседание парламента началось с минуты молчания в связи с трагедией в Перми
11:00Депутаты парламента собрались на очередное заседание
10:33Рядом с Молдовой произошло землетрясение
10:21НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
09:55Страшная находка в Кафедральном парке Кишинева: на месте работает полиция
09:29Где в Кишиневе 23 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:04Мир за сутки: крушение самолета, Меркель на даче и ситуация с COVID-19
09:00Кузнецов: Молдова – заложник "газовой ситуации"
08:30Цена на газ в 2022 году – какой она будет
08:00Рейдман: почему PAS не спешит сотрудничать с Россией
07:30Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2022 год
07:00Самый точный прогноз погоды: когда снова потеплеет
00:01Погодные рекорды Молдовы 23 сентября
ВчераВоенные учения при участии стран НАТО начались на Украине