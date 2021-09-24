https://ru.sputnik.md/20210924/bagration-voyna-turtsia-44994200.html

Багратион на Дунае: войны с Турцией и коррупцией

Багратион на Дунае: войны с Турцией и коррупцией

Багратион на Дунае: войны с Турцией и коррупцией

2021-09-24T09:23+0300

2021-09-24T09:23+0300

2021-09-24T09:23+0300

молдова

история

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Его относительно недолгая, но очень яркая жизнь была связана с дунайскими княжествами. В историю Молдавии и Валахии Багратион вошел не только как полководец, но и как государственный реформатор. Обстоятельства его пребывания на Нижнем Дунае в 1809–1810 годах помогают лучше понять, почему спустя два года России не удалось присоединить все Молдавское княжество, а пришлось довольствоваться лишь Бессарабией.Итак, князь Багратион возглавил Дунайскую армию России в очень сложный и ответственный для Петербурга период. Русско-турецкая война, начавшаяся в 1806 году, затягивалась и отвлекала существенные ресурсы. Несмотря на общее превосходство россиян, левобережные турецкие крепости Измаил и Браилов оставались непокоренными. В начале осенней кампании 1809 года османы предприняли атаку на Бухарест и были весьма близко к его взятию.К тому времени российский император Александр I уже неоднократно заявлял о стремлении присоединить к своему государству дунайские княжества. Международная обстановка этому не способствовала, но она в корне поменялась в 1808–1809 годах.В тот период обострились отношения между Францией и Австрией, которые в условиях конфликта стремились заручиться поддержкой России. Именно тогда Александру I удалось добиться от Наполеона согласия на территориальное расширение за счет провинций на Дунае. Однако данная "щедрость" Бонапарта действовала лишь на время австро-французской войны (шла до октября 1809 года), по завершении которой "окно возможностей" для закрепления России на Дунае закрывалось.Таким образом, в 1809 году необходимо было провести стремительную и эффективную кампанию против турок, чтобы склонить султана к территориальным уступкам. Лишенный официальной поддержки Парижа и Вены Стамбул не должен был особо упорствовать.Энергичный и решительный генерал Багратион как никто лучше подходил для достижения этих амбициозных целей. Весной 1809 года он отличился на войне со Швецией. Багратион был единственным из командиров армейских корпусов, безропотно согласившимся наступать по тонкому льду Ботнического залива. Его войска весьма быстро и организованно достигли шведского берега, внеся большой вклад в общую победу.На Дунае Багратиону необходимо было повторить успех русского полководца Петра Румянцева. Форсировать реку, разгромить имевшего численное преимущество противника и принудить османского визиря к заключению выгодного России мира.Однако состояние Дунайской армии этому явно не способствовало. В войсках свирепствовали болезни. По словам нового главнокомандующего, в некоторых батальонах "имеется налицо здоровых не более как от 60 до 80 человек, а немалое число баталионов имеет едва комплектную роту". Оставляло желать лучшего снабжение продовольствием и фуражом. Коррумпированность местных чиновников и армейских интендантов приводила к тому, что до войск не доходила значительная часть ресурсов, поставляемая молдавскими и валашскими крестьянами.Тем не менее новый главнокомандующий активизировал действия Дунайской армии. В августе русские овладели Гирсовом и Мачином, а затем устремились к важной османской твердыне на правом берегу Дуная – Силистрии. По пути в бою при Рассавате был опрокинут сильный корпус Хазрев-паши.У Рассавата Багратион взял 27 вражеских знамен, нанес урон противнику в четыре тысячи человек (потери русских – 139 человек). За эту победу князь удостоился высшей награды Российской империи – ордена Андрея Первозванного.В сентябре 1809 года, когда начиналась осада Силистрии, был взят Измаил. Тем не менее на правом берегу Дуная армия Багратиона попала в очень сложное положение. Доставка осадной артиллерии запаздывала, а тем временем противник сосредоточил вблизи осажденной русскими крепости очень крупный корпус, в 20 тысяч человек.Российский генерал был вынужден разделить свои силы и двинул на турок отряд в 4,5 тысячи человек (столько же продолжало блокировать крепость, гарнизон которой составлял около 11 тысяч человек). Подобно Румянцеву при Кагуле Багратион попытался разгромить более многочисленные силы противника в полевом сражении.Однако турки учли горький для себя опыт генеральных баталий предыдущих кампаний. Вместо того чтобы атаковать русские каре, османы стали спешно возводить земляные укрепления, оборудовать на них артиллерийские позиции и готовиться к обороне.Багратиону не оставалось ничего иного, как ранним утром 22 октября атаковать неприятельские укрепления. Первоначально наступающим сопутствовал успех, турки отступили из ряда центральных оборонительных позиций. Но благодаря вступлению в бой свежих сил вновь прибывшего албанского корпуса турки смогли вернуть утраченное.Багратион был вынужден прекратить атаки. Несмотря на взятие 16 вражеских знамен и 200 пленных, победы над турками достичь не удалось.Ночь русский командующий провел в поле, под открытым небом вместе со своими войсками, надеясь на вражеское наступление. Однако и на следующий день турки продолжили методично укреплять свой лагерь. Чтобы избежать окружения, Багратион был вынужден снять осаду и отойти от Силистрии.Великий визирь Юсуф-паша также отвел свою армию и распустил ее в Шумле на зимние квартиры.В Петербурге сдержанно восприняли итоги кампании 1809 года, поскольку надеялись весной 1810 года все же нанести решающее поражение противнику. Для этого Александр I требовал от Багратиона зимовать на правом берегу Дуная. Однако главнокомандующий резко возражал против такой перспективы.Багратион настаивал на возвращении в Валахию и Молдавию, поскольку считал невозможным нахождение своей армии на разоренной войной территории. С приближением зимы стал сказываться недостаток провианта, поскольку доставлять его в условиях распутицы на большие расстояния было сложно. Солдаты и офицеры мерзли в землянках и камышовых шалашах, а Багратион вместе с ними стойко переносил все испытания.В итоге император все же был вынужден уступить настойчивым просьбам главнокомандующего, и в январе 1810 года русская армия расположилась на уже привычные зимние квартиры на левом берегу Дуная.Зимние месяцы прошли для князя в напряженной подготовке к военной кампании следующего года. Дунайской армии предстояло в составе трех корпусов одновременно форсировать крупнейшую реку Европы в разных местах. Главный удар нацеливался на Шумлу, два фланговых должны были дезориентировать вражескую систему обороны. Основная цель состояла в том, чтобы все-таки навязать туркам генеральное сражение.Параллельно с военным планированием князь вник в систему управления дунайскими княжествами и провел ряд серьезных реформ. Он руководствовался сугубо прикладной целью – улучшить снабжение войск, но для этого необходимо было снизить уровень коррупции в госаппарате.Багратион добился продления полномочий с одного года на все время войны для уездных исправников и выборных чиновников центральной администрации. Тем самым снижалась интенсивность торговли административными должностями в княжествах.Количество исправников в уездах сокращалось с двух до одного (поскольку система взаимного контроля ими по факту не работала). Вместе с тем каждый исправник получал по два заместителя – помощника, назначаемых из числа бояр второго класса. К каждому исправнику приставлялся российский офицер, который выполнял, по сути, прокурорские функции: следил за поведением местных чиновников и докладывал о злоупотреблениях сенатору – председателю Диванов (правительств) Валахии и Молдавии. Раз в квартал при участии российских чиновников в уездах проводились ревизии, рапорты об итогах которых направлялись в Диваны.Для расследования имевших место злоупотреблений валашских бояр с военными поставками в этом княжестве создавалась совместная российско-валашская комиссия, включавшая в себя гражданских и военных чиновников. Во избежание новых злоупотреблений с раскладкой налогов главнокомандующий добился запрета исправникам изменять квоты платежей для отдельных крестьянских семей.Таким образом, князь попытался централизовать систему управления дунайскими княжествами, привести ее в соответствие с задачами военного времени. Однако данные преобразования были отменены вскоре после отставки Багратиона с поста главнокомандующего Дунайской армией.Отставка произошла в марте 1810 года, когда, казалось бы, царь проигнорировал прошение князя об отпуске в связи "с ухудшением здоровья". Гордый военачальник подал его, когда среди вельмож пошли разговоры о его просчетах при проведении кампании 1809 года.Александр I предоставил Багратиону четырехмесячный отпуск "для излечения", назначив на пост главнокомандующего Дунайской армией принципиального соперника грузинского князя – Николая Каменского. Того же позднее сменил прославленный Михаил Кутузов.Дело об отставке Багратиона получило ход из-за того, что в начале 1810 года произошли важные изменения в военном ведомстве России. Покровителя грузинского князя Алексея Аракчеева сменил Барклай де Толли, с которым у Багратиона были очень непростые отношения.Кроме того, на смену главы Дунайской армии повлияли процессы и в Валахии. Вскрылась информация, что великий вистерник (казначей) Константин Филипеску являлся агентом Турции и Франции. Багратион потребовал наказать влиятельных российских чиновников, которые оказывали протекцию Филипеску: сенатора и председательствующего в Диванах Сергея Кушникова, а также командира армейского корпуса, расквартированного в Валахии, Михаила Милорадовича. Своей цели князь добился: Кушников подал в отставку, а Милорадович был переведен в Киев.Между тем Милорадович обладал большими связями при дворе, которые были задействованы для удаления Багратиона из Дунайской армии.Зенита славы полководец достиг в начале Отечественной войны 1812 года, когда возглавляемая им Вторая армия вопреки противодействию французов смогла соединиться под Смоленском с армией Барклая де Толли. Благодаря этому Россия получила шанс на успех в войне со сверхдержавой того времени – наполеоновской Францией. В Бородинской битве Багратион командовал левым крылом русских войск, когда и получил смертельное ранение.Данные деяния военачальника, хоть и косвенно, но имели также отношение к дунайским княжествам. Ведь в Молдавии, и особенно в Валахии, была сильная профранцузская боярская группировка, которая приветствовала идеи мирового господства Бонапарта. Срывая французские планы на покорение России, Багратион за многие сотни километров от Дуная наносил удары по идеалам валашских латинистов.

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молдова, история