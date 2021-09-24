https://ru.sputnik.md/20210924/bolee-32-tysyach-doz-vaktsiny-pfizer-dostavleny-v-kishinev-45027333.html

Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев

Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев

Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев

2021-09-24T18:50+0300

2021-09-24T18:50+0300

2021-09-24T18:50+0300

коронавирус

в молдове

вакцина

минздрав молдовы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/03/35353784_0:103:3161:1881_1920x0_80_0_0_519249cee0be95c802240b6f43142543.jpg

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Молдова получила 32 760 доз вакцины Pfizer/BioNTech, партия препаратов прибыла в страну в пятницу.Это уже восьмая поставка из общего количества в 700 830 доз, закупленных молдавским Минздравом через Офис по управлению программами иностранной помощи.Прибывшие 24 сентября дозы препарата будут пропорционально распределены по всем пунктам вакцинации Молдовы.В общей сложности к третьей декаде сентября Молдова получила 400 140 доз вакцины Рfizer. Через платформу COVAX – 125 190, в качестве помощи из Румынии – 100 620, через закупки – 174 330 доз.

https://ru.sputnik.md/20210812/pfizer-ili-moderna-ustanovleno-kakaya-vaktsina-effektivnee-pri-delte-43834337.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, вакцина, минздрав молдовы