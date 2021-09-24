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Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев
Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев
Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев
2021-09-24T18:50+0300
2021-09-24T18:50+0300
коронавирус
в молдове
вакцина
минздрав молдовы
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Молдова получила 32 760 доз вакцины Pfizer/BioNTech, партия препаратов прибыла в страну в пятницу.Это уже восьмая поставка из общего количества в 700 830 доз, закупленных молдавским Минздравом через Офис по управлению программами иностранной помощи.Прибывшие 24 сентября дозы препарата будут пропорционально распределены по всем пунктам вакцинации Молдовы.В общей сложности к третьей декаде сентября Молдова получила 400 140 доз вакцины Рfizer. Через платформу COVAX – 125 190, в качестве помощи из Румынии – 100 620, через закупки – 174 330 доз.
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Дмитрий Терехов
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в молдове, вакцина, минздрав молдовы

Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев

18:50 24.09.2021
81
© REUTERS / DADO RUVICPfizer - Biontech
Pfizer - Biontech - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Прибывшие в четверг в Молдову дозы препарата будут пропорционально распределены по всем пунктам вакцинации республики.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Молдова получила 32 760 доз вакцины Pfizer/BioNTech, партия препаратов прибыла в страну в пятницу.
Это уже восьмая поставка из общего количества в 700 830 доз, закупленных молдавским Минздравом через Офис по управлению программами иностранной помощи.
Прибывшие 24 сентября дозы препарата будут пропорционально распределены по всем пунктам вакцинации Молдовы.
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"Закупка осуществлена в ходе реализации проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным кредитным соглашением между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы", - сообщило Министерство здравоохранения.

В общей сложности к третьей декаде сентября Молдова получила 400 140 доз вакцины Рfizer. Через платформу COVAX – 125 190, в качестве помощи из Румынии – 100 620, через закупки – 174 330 доз.
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