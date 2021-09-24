https://ru.sputnik.md/20210924/dolzhniki-vyselenie-45006816.html

В Молдове должников не будут выселять из дома в холодное время года

В Молдове должников не будут выселять из дома в холодное время года

В Молдове должников не будут выселять из дома в холодное время года

2021-09-24T10:15+0300

2021-09-24T10:15+0300

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общество

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парламент

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КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Должника нельзя будет выселить из дома в холодное время года, если у него не будет другого подходящего жилища, куда он мог бы переехать. Такое решение приняли в парламенте 55 голосами депутатов. Положения законопроекта направлены на защиту людей, имеющих долги и находящихся в неблагоприятном финансовом положении, от насильственного выселения из их собственных домов в определенных ситуациях риска.Согласно законопроекту, должника нельзя выселить в случае объявления ЧП в общественном здравоохранении. Проект предлагает расширить перечень неприкосновенных активов должника. Среди них — личные вещи, мебель (не дороже пяти тысяч леев), детские вещи, предметы культа, обручальные кольца, другие предметы. Если должником является фермер, ему оставят продовольствие, скот и корм, чтобы дотянуть до нового урожая.Законодательную инициативу внесла в парламент президент Майя Санду.Соответствующие поправки к Исполнительному кодексу должны быть приняты во втором чтении.

https://ru.sputnik.md/20210326/sandu-vnesla-zakonodatelnuyu-initsiativu-v-parlament-o-chem-rech-34132355.html

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в молдове, молдова, парламент