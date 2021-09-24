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https://ru.sputnik.md/20210924/dolzhniki-vyselenie-45006816.html
В Молдове должников не будут выселять из дома в холодное время года
В Молдове должников не будут выселять из дома в холодное время года
В Молдове должников не будут выселять из дома в холодное время года
2021-09-24T10:15+0300
2021-09-24T10:15+0300
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КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Должника нельзя будет выселить из дома в холодное время года, если у него не будет другого подходящего жилища, куда он мог бы переехать. Такое решение приняли в парламенте 55 голосами депутатов. Положения законопроекта направлены на защиту людей, имеющих долги и находящихся в неблагоприятном финансовом положении, от насильственного выселения из их собственных домов в определенных ситуациях риска.Согласно законопроекту, должника нельзя выселить в случае объявления ЧП в общественном здравоохранении. Проект предлагает расширить перечень неприкосновенных активов должника. Среди них — личные вещи, мебель (не дороже пяти тысяч леев), детские вещи, предметы культа, обручальные кольца, другие предметы. Если должником является фермер, ему оставят продовольствие, скот и корм, чтобы дотянуть до нового урожая.Законодательную инициативу внесла в парламент президент Майя Санду.Соответствующие поправки к Исполнительному кодексу должны быть приняты во втором чтении.
https://ru.sputnik.md/20210326/sandu-vnesla-zakonodatelnuyu-initsiativu-v-parlament-o-chem-rech-34132355.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, парламент

В Молдове должников не будут выселять из дома в холодное время года

10:15 24.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausЖилой дом
Жилой дом - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Поправки к Исполнительному кодексу призваны защитить людей, имеющих долги.
КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Должника нельзя будет выселить из дома в холодное время года, если у него не будет другого подходящего жилища, куда он мог бы переехать. Такое решение приняли в парламенте 55 голосами депутатов.
Положения законопроекта направлены на защиту людей, имеющих долги и находящихся в неблагоприятном финансовом положении, от насильственного выселения из их собственных домов в определенных ситуациях риска.
Согласно законопроекту, должника нельзя выселить в случае объявления ЧП в общественном здравоохранении.
Проект предлагает расширить перечень неприкосновенных активов должника. Среди них — личные вещи, мебель (не дороже пяти тысяч леев), детские вещи, предметы культа, обручальные кольца, другие предметы.
Жилой дом - Sputnik Молдова, 1920, 26.03.2021
Общество
Санду внесла законодательную инициативу в парламент: о чем речь
26 марта, 11:18
1338
Если должником является фермер, ему оставят продовольствие, скот и корм, чтобы дотянуть до нового урожая.
Законодательную инициативу внесла в парламент президент Майя Санду.
Соответствующие поправки к Исполнительному кодексу должны быть приняты во втором чтении.
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