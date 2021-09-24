https://ru.sputnik.md/20210924/egipet-odobrenie-vaktsina-sputnik-layt-45011710.html

В Египте одобрили российскую вакцину "Спутник Лайт"

В Египте одобрили российскую вакцину "Спутник Лайт"

Власти Египта одобрили применение российской однокомпонентной вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт"

2021-09-24T14:45+0300

2021-09-24T14:45+0300

2021-09-24T14:45+0300

коронавирус

египет

вакцина

спутник v

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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Власти Египта одобрили применение российской однокомпонентной вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V"), передает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Ранее, в феврале 2021 года, в Египте была также одобрена двухкомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник V". Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" в Египте, как подчеркнули в РФПИ, позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет в самой населенной стране Ближнего Востока."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации", - добавили в фонде."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.

https://ru.sputnik.md/20210821/uchenye-vaktsina-sputnik-layt-lyudey-starshe-60-let-44122591.html

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египет, вакцина, спутник v