https://ru.sputnik.md/20210924/egipet-odobrenie-vaktsina-sputnik-layt-45011710.html
В Египте одобрили российскую вакцину "Спутник Лайт"
В Египте одобрили российскую вакцину "Спутник Лайт"
Власти Египта одобрили применение российской однокомпонентной вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт"
2021-09-24T14:45+0300
2021-09-24T14:45+0300
2021-09-24T14:45+0300
коронавирус
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вакцина
спутник v
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Власти Египта одобрили применение российской однокомпонентной вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V"), передает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Ранее, в феврале 2021 года, в Египте была также одобрена двухкомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник V". Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" в Египте, как подчеркнули в РФПИ, позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет в самой населенной стране Ближнего Востока."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации", - добавили в фонде."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.
https://ru.sputnik.md/20210821/uchenye-vaktsina-sputnik-layt-lyudey-starshe-60-let-44122591.html
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египет, вакцина, спутник v
В Египте одобрили российскую вакцину "Спутник Лайт"
Вакцина "Спутник V" была одобрена в Египте в феврале 2021 года.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik.
Власти Египта одобрили применение российской однокомпонентной вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V"), передает РИА Новости
со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Управлением по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority)", - говорится в сообщении фонда.
Ранее, в феврале 2021 года, в Египте была также одобрена двухкомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник V". Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" в Египте, как подчеркнули в РФПИ, позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет в самой населенной стране Ближнего Востока.
"Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации", - добавили в фонде.
"Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.