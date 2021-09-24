https://ru.sputnik.md/20210924/ekspert-novye-antirossiyskie-sanktsii-sygrat-protiv-ssha-45015814.html

Эксперт объяснил, как новые антироссийские санкции могут сыграть против США

Эксперт объяснил, как новые антироссийские санкции могут сыграть против США

Эксперт объяснил, как новые антироссийские санкции могут сыграть против США

2021-09-24T15:40+0300

2021-09-24T15:40+0300

2021-09-24T15:40+0300

россия

в мире

сша

санкции

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В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш рассказал, как некоторые из этих мер могут отразиться на самих Соединенных Штатах.Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против РФ.Конгрессмены, в частности, согласовали новые ограничения в отношении газопровода "Северный поток - 2", поправки о расширении ограничений против суверенного долга России и 35 ее граждан – официальных лиц, бизнесменов и журналистов.Документ должен еще пройти рассмотрение в Сенате и получить подпись президента Джо Байдена.В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш высказал мнение, что новые санкции могут нанести больше вреда самим США, чем России. Это, в частности, касается ограничений в отношении суверенного долга РФ."Конечно, ограничения могут быть самые разные, включая отключение от системы межбанковских платежей SWIFT. Это то, что может очень серьезно осложнить торговые операции. В SWIFT говорят, что никто не собирается Россию отключать, это пустые угрозы. И это, конечно, логично. Компании потеря клиента совершенно не нужна – это плохо влияет на имидж. Тем более, что есть очень негативная практика отключения Ирана. Кроме того, такого рода санкции будут ускорять переход расчетов в криптовалютах. И в этом смысле санкции будут оказывать обратный эффект для США, разваливая то экономическое пространство, которое сегодня сшито долларом, на другие валютные зоны. Усилиями США это может произойти скорее рано, чем поздно", – считает Кирилл Коктыш.

https://ru.sputnik.md/20210920/otvet-antirossiyskie-sanktsii-44899467.html

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в мире, сша, санкции