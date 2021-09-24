https://ru.sputnik.md/20210924/elbrus-parkovka-covid-19-45003390.html

Мир за сутки: трагедия на Эльбрусе, парковка в Кишиневе и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: трагедия на Эльбрусе, парковка в Кишиневе и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: трагедия на Эльбрусе, парковка в Кишиневе и ситуация с COVID-19

2021-09-24T08:45+0300

2021-09-24T08:45+0300

2021-09-24T09:13+0300

в мире

кишинев

эльбрус

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КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. В четверг вечером стало известно, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже в МЧС России уточнили, что группа состояла из 19 человек.Группа спасателей в составе 40 человек, выдвинувшаяся на помощь альпинистам, обнаружили восемь человек, из которых трое – без признаков жизни, затем живыми нашли еще девятерых.Эвакуация еще двух альпинистов, которые находились в отдалении от группы, заняла еще 1,5 часа.На данный момент поисково-спасательная операция завершена. К работам были привлечены 69 человек и 16 единиц техники.В ведомстве также отметили, что спасатели работали в сложнейших условиях при видимости не более метра, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов.В Кишиневе появилась новая общественная парковкаО завершении работ по обустройству муниципальной общественной парковки по адресу улица Измаильская, 27, сообщил примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в соцсети.Он отметил, что на площадке была нанесена разметка, а в скором времени будет благоустроена зеленая зона.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 230 миллионов.На утро 24 сентября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 230 558 634. Из них 4 728 274 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (42 667 412). Следом идут Индия (33 563 421) и Бразилия (21 308 178).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (7 601 598), Россия (7 248 572), Франция (7 068 630), Турция (6 960 267), Иран (5 493 591), Аргентина (5 246 998) и Колумбия (4 946 811).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 476 848 случаев заражения, в Румынии – 1 172 981.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 286 536. В четверг профильное министерство сообщило о 1215 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 6649, выздоровело 270 640 человек.

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в мире, кишинев, эльбрус