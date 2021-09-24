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Гаврилица: идут переговоры с "Газпромом" о контракте на прежних условиях
Гаврилица: идут переговоры с "Газпромом" о контракте на прежних условиях
Гаврилица: идут переговоры с "Газпромом" о продлении контракта на прежних условиях
2021-09-24T12:58+0300
2021-09-24T12:58+0300
2021-09-24T13:10+0300
в молдове
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"газпром"
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поставки газа
тариф на газ
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Молдавская сторона продолжает переговоры с представителями "Газпрома" о продлении контракта на поставку газа на прежних условиях, заявила в эфире общественного радио премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Как отметила премьер, в мире наблюдается рост цен на природный газ, в некоторых регионах его стоимость выросла в три раза. Поэтому, как полагает Гаврилица, даже та выгодная формула, которой пользуется Молдова согласно контракту, может привести к некоторому росту цен на голубое топливо для республики, что отразится и на тарифах для граждан. Почему кабмин не участвовал напрямую в переговорах В то же время Гаврилица прокомментировала критику со стороны оппозиции, связанную с тем, что правительство долгое время не участвовало напрямую в переговорах с российской стороной по вопросу поставки газа. По словам премьера, все дело в процедуре, по которой действуют власти. "Кабмин беседует с "Молдовагазом", и компания затем общается с "Газпромом" на основе позиции, разработанной с правительством. Но кабмин также общается и напрямую с поставщиком: вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития уже рассказал, что провел беседу с руководством "Газпрома", – объяснила Гаврилица. По ее словам, "есть некоторые вещи, которые касаются стратегии переговоров, поэтому властям не обязательно каждый раз перед лицом общества рассказывать об этой стратегии". В заключение глава исполнительной власти заверила, что в случае роста тарифа на голубое топливо власти окажут помощь молдавским гражданам различными программами по компенсации в отопительный сезон.
https://ru.sputnik.md/20210923/tsena-gaz-2022-44962953.html
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в молдове, молдова, россия, "газпром", молдовагаз, поставки газа, тариф на газ, наталья гаврилица
Гаврилица: идут переговоры с "Газпромом" о контракте на прежних условиях
12:58 24.09.2021 (обновлено: 13:10 24.09.2021)
Премьер Молдовы рассказала, как продвигаются переговоры с поставщиком голубого топлива и чего ждать гражданам зимой.
КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Молдавская сторона продолжает переговоры с представителями "Газпрома" о продлении контракта на поставку газа на прежних условиях, заявила в эфире общественного радио премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.
"Мы продолжаем переговоры по контракту с "Газпромом", и идея состоит в том, чтобы продлить его на тех же условиях, которые были прежде. Не идет речи о "перепереговорах", – уточнила Гаврилица.
Как отметила премьер, в мире наблюдается рост цен на природный газ, в некоторых регионах его стоимость выросла в три раза. Поэтому, как полагает Гаврилица, даже та выгодная формула, которой пользуется Молдова согласно контракту, может привести к некоторому росту цен на голубое топливо для республики, что отразится и на тарифах для граждан.
Почему кабмин не участвовал напрямую в переговорах
В то же время Гаврилица прокомментировала критику со стороны оппозиции, связанную с тем, что правительство долгое время не участвовало напрямую в переговорах с российской стороной по вопросу поставки газа. По словам премьера, все дело в процедуре, по которой действуют власти.
"Кабмин беседует с "Молдовагазом", и компания затем общается с "Газпромом" на основе позиции, разработанной с правительством. Но кабмин также общается и напрямую с поставщиком: вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития уже рассказал, что провел беседу с руководством "Газпрома", – объяснила Гаврилица.
По ее словам, "есть некоторые вещи, которые касаются стратегии переговоров, поэтому властям не обязательно каждый раз перед лицом общества рассказывать об этой стратегии".
В заключение глава исполнительной власти заверила, что в случае роста тарифа на голубое топливо власти окажут помощь молдавским гражданам различными программами по компенсации в отопительный сезон.