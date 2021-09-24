https://ru.sputnik.md/20210924/gavrilitsa-peregovory-gazrom-45012483.html

Гаврилица: идут переговоры с "Газпромом" о контракте на прежних условиях

Гаврилица: идут переговоры с "Газпромом" о контракте на прежних условиях

Гаврилица: идут переговоры с "Газпромом" о продлении контракта на прежних условиях

2021-09-24T12:58+0300

2021-09-24T12:58+0300

2021-09-24T13:10+0300

в молдове

молдова

общество

россия

"газпром"

молдовагаз

поставки газа

тариф на газ

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Молдавская сторона продолжает переговоры с представителями "Газпрома" о продлении контракта на поставку газа на прежних условиях, заявила в эфире общественного радио премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Как отметила премьер, в мире наблюдается рост цен на природный газ, в некоторых регионах его стоимость выросла в три раза. Поэтому, как полагает Гаврилица, даже та выгодная формула, которой пользуется Молдова согласно контракту, может привести к некоторому росту цен на голубое топливо для республики, что отразится и на тарифах для граждан. Почему кабмин не участвовал напрямую в переговорах В то же время Гаврилица прокомментировала критику со стороны оппозиции, связанную с тем, что правительство долгое время не участвовало напрямую в переговорах с российской стороной по вопросу поставки газа. По словам премьера, все дело в процедуре, по которой действуют власти. "Кабмин беседует с "Молдовагазом", и компания затем общается с "Газпромом" на основе позиции, разработанной с правительством. Но кабмин также общается и напрямую с поставщиком: вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития уже рассказал, что провел беседу с руководством "Газпрома", – объяснила Гаврилица. По ее словам, "есть некоторые вещи, которые касаются стратегии переговоров, поэтому властям не обязательно каждый раз перед лицом общества рассказывать об этой стратегии". В заключение глава исполнительной власти заверила, что в случае роста тарифа на голубое топливо власти окажут помощь молдавским гражданам различными программами по компенсации в отопительный сезон.

https://ru.sputnik.md/20210923/tsena-gaz-2022-44962953.html

https://ru.sputnik.md/20210923/spynu-beseda-gazprom-44980339.html

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в молдове, молдова, россия, "газпром", молдовагаз, поставки газа, тариф на газ, наталья гаврилица