https://ru.sputnik.md/20210924/gazprom-otvet-obvineniya-nedopostavki-gaz--evropa-45007856.html

"Газпром" ответил на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы

"Газпром" ответил на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы

"Газпром" ответил на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы

2021-09-24T13:54+0300

2021-09-24T13:54+0300

2021-09-24T13:54+0300

россия

газ

европа

газпром

поставки газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44541526_0:145:3349:2029_1920x0_80_0_0_fc92e91bf4c2a19ba7a660884969419f.jpg

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Обвинения "Газпрома" в недопоставках газа на европейский рынок абсурдны, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев. Он добавил, что в прошлом полугодии поставки были близки к историческому максимуму, передает РИА Новости.Комлев напомнил, что добыча "Газпрома" к концу июля, по предварительным данным, достигла 298,2 миллиарда кубометров с начала года, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт газа тогда вырос на 23,2%, а поставки в дальнее зарубежье увеличены до 115,3 миллиарда кубометров."Поставки трубопроводного газа "Газпромом" происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей... Эти данные доказывают абсурдность обвинений ПАО "Газпром" в недопоставках", - пишет Комлев в своей статье в корпоративном издании "Газпрома".

https://ru.sputnik.md/20210922/germaniya-rossiya-ispolnyaet-svoi-obyazatelstva-po-postavkam-gaza-v-evropu-44954295.html

европа

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

газ, европа, газпром, поставки газа