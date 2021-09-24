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"Газпром" ответил на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы
"Газпром" ответил на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы
"Газпром" ответил на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы
2021-09-24T13:54+0300
2021-09-24T13:54+0300
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газ
европа
газпром
поставки газа
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Обвинения "Газпрома" в недопоставках газа на европейский рынок абсурдны, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев. Он добавил, что в прошлом полугодии поставки были близки к историческому максимуму, передает РИА Новости.Комлев напомнил, что добыча "Газпрома" к концу июля, по предварительным данным, достигла 298,2 миллиарда кубометров с начала года, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт газа тогда вырос на 23,2%, а поставки в дальнее зарубежье увеличены до 115,3 миллиарда кубометров."Поставки трубопроводного газа "Газпромом" происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей... Эти данные доказывают абсурдность обвинений ПАО "Газпром" в недопоставках", - пишет Комлев в своей статье в корпоративном издании "Газпрома".
https://ru.sputnik.md/20210922/germaniya-rossiya-ispolnyaet-svoi-obyazatelstva-po-postavkam-gaza-v-evropu-44954295.html
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газ, европа, газпром, поставки газа

"Газпром" ответил на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы

13:54 24.09.2021
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© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Павел Львов
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В первом полугодии поставки трубопроводного газа "Газпромом" происходили на уровне исторических максимумов.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Обвинения "Газпрома" в недопоставках газа на европейский рынок абсурдны, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев. Он добавил, что в прошлом полугодии поставки были близки к историческому максимуму, передает РИА Новости.
Комлев напомнил, что добыча "Газпрома" к концу июля, по предварительным данным, достигла 298,2 миллиарда кубометров с начала года, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт газа тогда вырос на 23,2%, а поставки в дальнее зарубежье увеличены до 115,3 миллиарда кубометров.
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"Поставки трубопроводного газа "Газпромом" происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей... Эти данные доказывают абсурдность обвинений ПАО "Газпром" в недопоставках", - пишет Комлев в своей статье в корпоративном издании "Газпрома".
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