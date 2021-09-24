https://ru.sputnik.md/20210924/gintsburg-prichina-dolgoe-priznanie-sputnik-v-v-evropa-45025730.html
Гинцбург раскрыл причину долгого признания "Спутника V" в Европе
Гинцбург раскрыл причину долгого признания "Спутника V" в Европе
Гинцбург раскрыл причину долгого признания "Спутника V" в Европе
2021-09-24T18:05+0300
2021-09-24T18:05+0300
2021-09-24T18:12+0300
коронавирус
воз
вакцина
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, говоря о трудностях признания вакцины от коронавируса "Спутник V" в ЕМА и ВОЗ, отметил, что одобрение откроет возможность доступа к большим средствам на международном рынке, на котором идет борьба за них."Оборот этого вакцинного лекарственного препарата превосходит, наверное, в настоящее время или равен обороту всех других лекарственных препаратов на планете Земля по понятным причинам. И основная сложность состоит в том, кому достанутся те дивиденды от использования нескольких вакцинных препаратов, которые в настоящее время сейчас применяются", - сказал Гинцбург в прямом эфире Российского еврейского конгресса.Гинцбург отметил, что одобрение "Спутника V" открыло бы для РФПИ доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают возможность вакцинации тех стран, которые сами не смогли разработать этот вакцинный препарат или же не имеют средств для закупки, передает РИА Новости.По его мнению, переговоры могут продлиться "возможно, очень долго". Для этого может быть использована негормонизация законодательных моментов по разрешению использования лекарственных препаратов, уточнил он."Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210924/egipet-odobrenie-vaktsina-sputnik-layt-45011710.html
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воз, вакцина, спутник v
Гинцбург раскрыл причину долгого признания "Спутника V" в Европе
18:05 24.09.2021 (обновлено: 18:12 24.09.2021)
По мнению Гинцбурга, одобрение "Спутника V" открыло бы для РФПИ доступ к международным валютным фондам.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, говоря о трудностях признания вакцины от коронавируса "Спутник V" в ЕМА и ВОЗ, отметил, что одобрение откроет возможность доступа к большим средствам на международном рынке, на котором идет борьба за них.
"Оборот этого вакцинного лекарственного препарата превосходит, наверное, в настоящее время или равен обороту всех других лекарственных препаратов на планете Земля по понятным причинам. И основная сложность состоит в том, кому достанутся те дивиденды от использования нескольких вакцинных препаратов, которые в настоящее время сейчас применяются", - сказал Гинцбург в прямом эфире Российского еврейского конгресса.
Гинцбург отметил, что одобрение "Спутника V" открыло бы для РФПИ доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают возможность вакцинации тех стран, которые сами не смогли разработать этот вакцинный препарат или же не имеют средств для закупки, передает РИА Новости
.
"Размеры этих фондов исчисляются, по всей видимости, десятками миллиардов долларов. Вот это основная, с моей точки зрения, причина", - отметил Гинцбург.
По его мнению, переговоры могут продлиться "возможно, очень долго". Для этого может быть использована негормонизация законодательных моментов по разрешению использования лекарственных препаратов, уточнил он.
"Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.