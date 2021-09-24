https://ru.sputnik.md/20210924/grazhdane-moldovy-mogut-ezdit-es-suschestvennykh-poezdok-45013642.html
Уточнение МИДЕИ: граждане Молдовы могут посещать ЕС для "существенных поездок"
Уточнение МИДЕИ: граждане Молдовы могут посещать ЕС для "существенных поездок"
Уточнение МИДЕИ: граждане Молдовы могут ездить в ЕС для "существенных поездок"
2021-09-24T14:22+0300
2021-09-24T14:22+0300
2021-09-24T14:29+0300
общество
в молдове
молдова
мидеи
европейский союз
шенгенская зона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/03/34615037_0:0:3355:1887_1920x0_80_0_0_68da1d86320cc161f60166a5bd6a35e6.jpg
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Граждане Молдовы могут по-прежнему въезжать в страны ЕС в случае "существенной поездки". Республика была исключена из "зеленого" списка союза лишь для "несущественных поездок". С таким уточнением выступили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). По данным министерства, теперь молдавские граждане больше не смогут ездить в страны ЕС с "несущественными поездками", то есть на основании отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. В то же время, как отметили в МИДЕИ, страны Шенгенской зоны могут разрешить несущественные поездки граждан Молдовы и лиц, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.В МИДЕИ подчеркнули, что список, утвержденный ЕС, имеет лишь рекомендательный характер, применимый к 25 из 27 государств - членов ЕС (за исключением Дании и Ирландии). Эта рекомендация не применяется напрямую, но должна выполняться посредством индивидуальных решений государств - членов ЕС и стран Шенгенского соглашения. Соответственно, те государства - члены ЕС, которые ранее вносили Молдову в списки, разрешающие все поездки, имеют основания для исключения нашей страны из них.В связи с этим министерство рекомендует гражданам на этапе планирования поездки в определенную страну ознакомиться с еженедельными информационными сводками на сайте МИДЕИ. По данным ведомства, также остаются в силе требования, применяемые в контексте безвизового режима с Европейским союзом, включая наличие действующего биометрического паспорта, подтверждение пункта назначения и цели поездки, медицинскую страховку и достаточные финансовые средства.Напомним, 1 июля 2021 года Молдова была включена в список ЕС в контексте улучшения эпидемиологической ситуации с учетом общего количества новых случаев на 100 тысяч жителей в течение 14 дней. Ухудшение эпидемиологических показателей, происходящее в последние недели, явилось основанием для исключения нашей страны из этого списка. Он обновляется каждые две недели. Молдова может вернуться в список, когда эпидемиологическая ситуация снова улучшится.
https://ru.sputnik.md/20210923/es-zakryl-dlya-moldovy-vezd-dlya-nesuschestvennykh-poezdok-45003034.html
https://ru.sputnik.md/20210911/midei-pravila-vezda-strany-grazhdan-moldovy-44675363.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/03/34615037_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a3ad026af2429db3dabb6ca6072e8b36.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, мидеи, европейский союз, шенгенская зона
Уточнение МИДЕИ: граждане Молдовы могут посещать ЕС для "существенных поездок"
14:22 24.09.2021 (обновлено: 14:29 24.09.2021)
В МИДЕИ рассказали, в каких случаях и при наличии каких документов молдавские граждане могут продолжать поездки в страны ЕС.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Граждане Молдовы могут по-прежнему въезжать в страны ЕС в случае "существенной поездки". Республика была исключена из "зеленого" списка союза лишь для "несущественных поездок". С таким уточнением выступили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
По данным министерства, теперь молдавские граждане больше не смогут ездить в страны ЕС с "несущественными поездками", то есть на основании отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.
В то же время, как отметили в МИДЕИ, страны Шенгенской зоны могут разрешить несущественные поездки граждан Молдовы и лиц, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.
В МИДЕИ подчеркнули, что список, утвержденный ЕС, имеет лишь рекомендательный характер, применимый к 25 из 27 государств - членов ЕС (за исключением Дании и Ирландии). Эта рекомендация не применяется напрямую, но должна выполняться посредством индивидуальных решений государств - членов ЕС и стран Шенгенского соглашения.
Соответственно, те государства - члены ЕС, которые ранее вносили Молдову в списки, разрешающие все поездки, имеют основания для исключения нашей страны из них.
В связи с этим министерство рекомендует гражданам на этапе планирования поездки в определенную страну ознакомиться с еженедельными информационными сводками на сайте МИДЕИ.
По данным ведомства, также остаются в силе требования, применяемые в контексте безвизового режима с Европейским союзом, включая наличие действующего биометрического паспорта, подтверждение пункта назначения и цели поездки, медицинскую страховку и достаточные финансовые средства.
Напомним, 1 июля 2021 года Молдова была включена в список ЕС в контексте улучшения эпидемиологической ситуации с учетом общего количества новых случаев на 100 тысяч жителей в течение 14 дней.
Ухудшение эпидемиологических показателей, происходящее в последние недели, явилось основанием для исключения нашей страны из этого списка. Он обновляется каждые две недели. Молдова может вернуться в список, когда эпидемиологическая ситуация снова улучшится.