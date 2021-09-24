https://ru.sputnik.md/20210924/grazhdanskuyu-aviatsiyu-moldovy-proverili-na-bezopasnost-45025262.html
Гражданскую авиацию Молдовы проверили на безопасность
Гражданскую авиацию Молдовы проверили на безопасность
Гражданскую авиацию Молдовы проверили на безопасность
2021-09-24T18:09+0300
2021-09-24T18:09+0300
2021-09-24T18:28+0300
общество
в молдове
безопасность
проверка
орган гражданской авиации
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) провело комплексную проверку структур гражданской авиации Молдовы.Эксперты агентства оценили работу молдавских авиаперевозчиков, различных служб, обеспечивающих полеты бортов, а также Органа гражданской авиации. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития РМ Андрей Спыну. Он также пообещал, что возглавляемое им министерство и впредь будет оказывать поддержку Органу гражданской авиации Молдовы.Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) является агентством Европейского союза по регулированию и исполнению задач в области безопасности гражданской авиации. EASA была создана 15 июля 2002 года, имеет штаб-квартиру в Кельне. Функционирование организации в полном объеме началось в 2008 году, когда она полностью взяла на себя функции ликвидированных объединенных авиационных властей (JAA). Членами агентства стали страны - участницы Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA).
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, безопасность, проверка, орган гражданской авиации, андрей спыну
Гражданскую авиацию Молдовы проверили на безопасность
18:09 24.09.2021 (обновлено: 18:28 24.09.2021)
О проведении аудита в ведомстве сообщил глава отраслевого министерства.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) провело комплексную проверку структур гражданской авиации Молдовы.
Эксперты агентства оценили работу молдавских авиаперевозчиков, различных служб, обеспечивающих полеты бортов, а также Органа гражданской авиации. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития РМ Андрей Спыну.
"Мне было очень интересно присутствовать при завершении этой аудиторской миссии, поскольку я намерен навести порядок в данной отрасли. Подобные проверки способствуют повышению безопасности и качества воздушных перевозок", - заявил Спыну.
Он также пообещал, что возглавляемое им министерство и впредь будет оказывать поддержку Органу гражданской авиации Молдовы.
Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) является агентством Европейского союза по регулированию и исполнению задач в области безопасности гражданской авиации. EASA была создана 15 июля 2002 года, имеет штаб-квартиру в Кельне. Функционирование организации в полном объеме началось в 2008 году, когда она полностью взяла на себя функции ликвидированных объединенных авиационных властей (JAA). Членами агентства стали страны - участницы Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA).