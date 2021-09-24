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Гражданскую авиацию Молдовы проверили на безопасность
Гражданскую авиацию Молдовы проверили на безопасность
Гражданскую авиацию Молдовы проверили на безопасность
2021-09-24T18:09+0300
2021-09-24T18:28+0300
общество
в молдове
безопасность
проверка
орган гражданской авиации
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) провело комплексную проверку структур гражданской авиации Молдовы.Эксперты агентства оценили работу молдавских авиаперевозчиков, различных служб, обеспечивающих полеты бортов, а также Органа гражданской авиации. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития РМ Андрей Спыну. Он также пообещал, что возглавляемое им министерство и впредь будет оказывать поддержку Органу гражданской авиации Молдовы.Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) является агентством Европейского союза по регулированию и исполнению задач в области безопасности гражданской авиации. EASA была создана 15 июля 2002 года, имеет штаб-квартиру в Кельне. Функционирование организации в полном объеме началось в 2008 году, когда она полностью взяла на себя функции ликвидированных объединенных авиационных властей (JAA). Членами агентства стали страны - участницы Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA).
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в молдове, безопасность, проверка, орган гражданской авиации, андрей спыну

Гражданскую авиацию Молдовы проверили на безопасность

18:09 24.09.2021 (обновлено: 18:28 24.09.2021)
162
© Sputnik / Mihai CarausAeroportul Chișinău
Aeroportul Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
О проведении аудита в ведомстве сообщил глава отраслевого министерства.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) провело комплексную проверку структур гражданской авиации Молдовы.
Эксперты агентства оценили работу молдавских авиаперевозчиков, различных служб, обеспечивающих полеты бортов, а также Органа гражданской авиации. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития РМ Андрей Спыну.
"Мне было очень интересно присутствовать при завершении этой аудиторской миссии, поскольку я намерен навести порядок в данной отрасли. Подобные проверки способствуют повышению безопасности и качества воздушных перевозок", - заявил Спыну.
Он также пообещал, что возглавляемое им министерство и впредь будет оказывать поддержку Органу гражданской авиации Молдовы.
Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) является агентством Европейского союза по регулированию и исполнению задач в области безопасности гражданской авиации. EASA была создана 15 июля 2002 года, имеет штаб-квартиру в Кельне. Функционирование организации в полном объеме началось в 2008 году, когда она полностью взяла на себя функции ликвидированных объединенных авиационных властей (JAA). Членами агентства стали страны - участницы Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA).
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