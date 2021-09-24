https://ru.sputnik.md/20210924/kishinev-kakie-pravila-vveli-kafe-restoranakh-45024631.html

Не более четырех гостей за столом - в кафе и ресторанах действуют новые правила

Не более четырех гостей за столом - в кафе и ресторанах действуют новые правила

Решения комиссии Кишинева: какие правила ввели в кафе и ресторанах

2021-09-24T17:22+0300

2021-09-24T17:22+0300

2021-09-24T17:34+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

кафе

общепит

рестораны

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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. После заседания территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в Кишиневе сохраняется "красный код", в связи с чем решено внести изменения в работу заведений общественного питания. Также обязательно соблюдение социальной дистанции в один метр, но за исключением людей, сидящих за одним столом. Кроме того, во всех заведениях необходимо установить стеклянные (или из другого материала) защитные экраны, то есть перегородки, в местах приема заказа. На входах необходимо установить дозаторы с санитайзерами для рук.Помимо этого, руководство заведений должно продолжать мотивировать пройти вакцинацию персонал, который напрямую взаимодействует с клиентами. Также комиссия решила, что необходим мониторинг состояния здоровья работников: в случае обнаружения симптомов острой респираторной инфекции таких сотрудников запрещено допускать к работе и рекомендуется немедленное обращение к семейному врачу. Плюс к этому весь персонал должен быть обеспечен личными защитными средствами.

https://ru.sputnik.md/20210924/spetskomissiya-kishineva-ustanovila-mery-svyazi-krasnym-kodom-45021541.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова, кафе, общепит, рестораны