https://ru.sputnik.md/20210924/kishinev-kakie-pravila-vveli-kafe-restoranakh-45024631.html
Не более четырех гостей за столом - в кафе и ресторанах действуют новые правила
Не более четырех гостей за столом - в кафе и ресторанах действуют новые правила
Решения комиссии Кишинева: какие правила ввели в кафе и ресторанах
2021-09-24T17:22+0300
2021-09-24T17:22+0300
2021-09-24T17:34+0300
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в молдове
кишинев
молдова
кафе
общепит
рестораны
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. После заседания территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в Кишиневе сохраняется "красный код", в связи с чем решено внести изменения в работу заведений общественного питания. Также обязательно соблюдение социальной дистанции в один метр, но за исключением людей, сидящих за одним столом. Кроме того, во всех заведениях необходимо установить стеклянные (или из другого материала) защитные экраны, то есть перегородки, в местах приема заказа. На входах необходимо установить дозаторы с санитайзерами для рук.Помимо этого, руководство заведений должно продолжать мотивировать пройти вакцинацию персонал, который напрямую взаимодействует с клиентами. Также комиссия решила, что необходим мониторинг состояния здоровья работников: в случае обнаружения симптомов острой респираторной инфекции таких сотрудников запрещено допускать к работе и рекомендуется немедленное обращение к семейному врачу. Плюс к этому весь персонал должен быть обеспечен личными защитными средствами.
https://ru.sputnik.md/20210924/spetskomissiya-kishineva-ustanovila-mery-svyazi-krasnym-kodom-45021541.html
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в молдове, кишинев, молдова, кафе, общепит, рестораны
Не более четырех гостей за столом - в кафе и ресторанах действуют новые правила
17:22 24.09.2021 (обновлено: 17:34 24.09.2021)
В Кишиневе действует "красный код" COVID-опасности, в связи с этим в некоторых учреждения вводится ряд изменений.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. После заседания территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в Кишиневе сохраняется "красный код", в связи с чем решено внести изменения в работу заведений общественного питания.
Так, в кафе и ресторанах будет разрешено обслуживание групп не более четырех человек, за исключением случаев, если большая группа клиентов - близкие родственники.
Также обязательно соблюдение социальной дистанции в один метр, но за исключением людей, сидящих за одним столом.
Кроме того, во всех заведениях необходимо установить стеклянные (или из другого материала) защитные экраны, то есть перегородки, в местах приема заказа.
На входах необходимо установить дозаторы с санитайзерами для рук.
Помимо этого, руководство заведений должно продолжать мотивировать пройти вакцинацию персонал, который напрямую взаимодействует с клиентами.
Также комиссия решила, что необходим мониторинг состояния здоровья работников: в случае обнаружения симптомов острой респираторной инфекции таких сотрудников запрещено допускать к работе и рекомендуется немедленное обращение к семейному врачу.
Плюс к этому весь персонал должен быть обеспечен личными защитными средствами.