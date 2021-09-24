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В Кишиневе могут объявить ЧП в связи с пандемией
В Кишиневе могут объявить ЧП в связи с пандемией
В Кишиневе могут объявить ЧП в связи с пандемией
2021-09-24T19:48+0300
2021-09-24T19:48+0300
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Власти Кишинева рассматривают возможность введения ЧП в городе в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в решении территориальная чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 24 сентября. В Кишиневе сохраняется тревожная эпидемиологическая ситуация с тенденцией ухудшения - 283 случая на 100 тысяч населения за последние семь дней, что значит, что столица находятся в "красной зоне" COVID-опасности.Еженедельно Центр общественного здоровья Кишинева будет определять уровень эпидемиологической опасности и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.Напомним, в Молдове с 10 сентября действует чрезвычайное положение в здравоохранении.Позднее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что Национальный центр общественного здоровья (НАОЗ) обязан еженедельно определять уровень эпидемиологической опасности в каждом населенном пункте и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.Затем в течение 48 часов территориальные комиссии обязаны провести заседание и применить рекомендуемые меры в соответствии с присвоенным населенному пункту цветовым кодом.
https://ru.sputnik.md/20210924/vkhod-tolko-maskoy-kak-budut-rabotat-rynki-45025887.html
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в молдове, кишинев, молдова

В Кишиневе могут объявить ЧП в связи с пандемией

19:48 24.09.2021
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© Photo : Miroslav RotariMedic
Medic - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В молдавской столице действует "красный код" COVID-опасности. Местные власти следят за развитием ситуации.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Власти Кишинева рассматривают возможность введения ЧП в городе в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Об этом говорится в решении территориальная чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 24 сентября.

"В случае преодоления в Кишиневе порога в 350 новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последние семь дней территориальная комиссия столицы соберется на заседание, на котором определит необходимость введения ЧП в городе", - говорится в решении комиссии.

В Кишиневе сохраняется тревожная эпидемиологическая ситуация с тенденцией ухудшения - 283 случая на 100 тысяч населения за последние семь дней, что значит, что столица находятся в "красной зоне" COVID-опасности.
Еженедельно Центр общественного здоровья Кишинева будет определять уровень эпидемиологической опасности и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.
Piața centrală - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
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Напомним, в Молдове с 10 сентября действует чрезвычайное положение в здравоохранении.
Позднее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что Национальный центр общественного здоровья (НАОЗ) обязан еженедельно определять уровень эпидемиологической опасности в каждом населенном пункте и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.
Затем в течение 48 часов территориальные комиссии обязаны провести заседание и применить рекомендуемые меры в соответствии с присвоенным населенному пункту цветовым кодом.
Medic - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
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