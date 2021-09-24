Коронавирус
"Ускорим процесс": в Комрате появился современный прививочный пункт
© Sputnik / Maxim TopalСовременный прививочный кабинет открылся в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
В Центре здоровья Комрата открылся постоянный прививочный пункт. Это даст желающим возможность вакцинироваться в комфортных и безопасных условиях, говорят врачи.
КОМРАТ, 24 сен - Sputnik, Максим Топал. Создание постоянного прививочного пункта стало очередным шагом в борьбе с коронавирусом в Комрате. Ранее здесь приходилось делать прививки в приспособленных помещениях. Теперь для этого есть все условия – постоянный кабинет с отдельным входом и процедурной.
"Человек идет на вакцинацию, когда он здоров и у него ничего не болит. Для того чтобы он не стоял в общей очереди на входе в поликлинику, где находятся условно больные разными заболеваниями люди, чтобы его обезопасить и ускорить процесс вакцинации, и нужны были эти условия. Теперь вакцинация будет все время проходить только здесь", - сказала директор Центра здоровья Комрата Ирина Тодорова.
© Sputnik / Maxim TopalМедсестра Алена Кыналы проводит вакцинацию жителей Комрата
Медсестра Алена Кыналы проводит вакцинацию жителей Комрата
© Sputnik / Maxim Topal
Прививочный кабинет только открылся, но здесь уже образовалась очередь. Получить вакцину пришли люди самых разных возрастов. Некоторые из них не понаслышке знают, что такое коронавирус.
© Sputnik / Maxim TopalОчередь на вакцинацию в Комрате
Очередь на вакцинацию в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
"Мы всей семьей переболели в мае, причем в очень тяжелой форме. Я целый месяц была на кислороде", - говорит жительница Комрата.
© Sputnik / Maxim TopalНекоторые жители Комрата не понаслышке знают о том, что такое коронавирус
Некоторые жители Комрата не понаслышке знают о том, что такое коронавирус
© Sputnik / Maxim Topal
"У меня дети в России. Я хочу поехать к ним в гости, поэтому решила поставить себе вакцину. Мало ли по дороге с кем будем ехать, чтобы не заразилась", - отметила другая женщина.
Комратский район находится в верхней части антирейтинга по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. Медики в очередной раз напоминают, что массовая вакцинация – единственный способ победить пандемию.
"Наши ковид-отделения - и в Чадыр-Лунге, и в Комрате - забиты, пациенты лежат уже в коридорах. Это не те условия, в которых должен находиться тяжелый пациент. Поэтому начать нужно с себя - у нас есть все, чтобы защитить себя и близких. Не читайте разных глупостей в соцсетях и обязательно прививайтесь", - добавила Ирина Тодорова.
© Sputnik / Maxim TopalДиректор Центра здоровья Комрат Ирина Тодорова призывает граждан вакцинироваться
Директор Центра здоровья Комрат Ирина Тодорова призывает граждан вакцинироваться
© Sputnik / Maxim Topal
С начала пандемии коронавирус унес жизни 13 медицинских работников из Гагаузии. Только в Центре здоровья Комрата за этот период не стало восьмерых специалистов. После начала процесса вакцинации от COVID-19 количество смертельных случаев среди медработников было сведено к нулю.
© Sputnik / Maxim TopalКоронавирус унес жизни 8 специалистов Центра здоровья Комрата
Коронавирус унес жизни 8 специалистов Центра здоровья Комрата
© Sputnik / Maxim Topal
По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии на утро 24 сентября, в регионе первую дозу вакцины от COVID-19 получили 18 тысяч 254 человека (14,5%). Полный курс вакцинации прошли 13 тысяч 388 жителей (10,6%).