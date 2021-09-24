https://ru.sputnik.md/20210924/komrat-sovremennyy-privivochnyy-punkt-45027468.html

"Ускорим процесс": в Комрате появился современный прививочный пункт

"Ускорим процесс": в Комрате появился современный прививочный пункт

Центре здоровья Комрата открылся постоянный прививочный пункт

2021-09-24T19:04+0300

2021-09-24T19:04+0300

2021-09-24T19:04+0300

коронавирус

комрат

гагаузия

вакцинация

в молдове

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КОМРАТ, 24 сен - Sputnik, Максим Топал. Создание постоянного прививочного пункта стало очередным шагом в борьбе с коронавирусом в Комрате. Ранее здесь приходилось делать прививки в приспособленных помещениях. Теперь для этого есть все условия – постоянный кабинет с отдельным входом и процедурной.Прививочный кабинет только открылся, но здесь уже образовалась очередь. Получить вакцину пришли люди самых разных возрастов. Некоторые из них не понаслышке знают, что такое коронавирус."Мы всей семьей переболели в мае, причем в очень тяжелой форме. Я целый месяц была на кислороде", - говорит жительница Комрата."У меня дети в России. Я хочу поехать к ним в гости, поэтому решила поставить себе вакцину. Мало ли по дороге с кем будем ехать, чтобы не заразилась", - отметила другая женщина.Комратский район находится в верхней части антирейтинга по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. Медики в очередной раз напоминают, что массовая вакцинация – единственный способ победить пандемию."Наши ковид-отделения - и в Чадыр-Лунге, и в Комрате - забиты, пациенты лежат уже в коридорах. Это не те условия, в которых должен находиться тяжелый пациент. Поэтому начать нужно с себя - у нас есть все, чтобы защитить себя и близких. Не читайте разных глупостей в соцсетях и обязательно прививайтесь", - добавила Ирина Тодорова.С начала пандемии коронавирус унес жизни 13 медицинских работников из Гагаузии. Только в Центре здоровья Комрата за этот период не стало восьмерых специалистов. После начала процесса вакцинации от COVID-19 количество смертельных случаев среди медработников было сведено к нулю.По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии на утро 24 сентября, в регионе первую дозу вакцины от COVID-19 получили 18 тысяч 254 человека (14,5%). Полный курс вакцинации прошли 13 тысяч 388 жителей (10,6%).

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комрат, гагаузия, вакцинация, в молдове