Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210924/komrat-sovremennyy-privivochnyy-punkt-45027468.html
"Ускорим процесс": в Комрате появился современный прививочный пункт
"Ускорим процесс": в Комрате появился современный прививочный пункт
Центре здоровья Комрата открылся постоянный прививочный пункт
2021-09-24T19:04+0300
2021-09-24T19:04+0300
коронавирус
комрат
гагаузия
вакцинация
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/18/45026937_1:0:1539:865_1920x0_80_0_0_6a6a4819b9df380ea2d32f8eee8bf5d6.jpg
КОМРАТ, 24 сен - Sputnik, Максим Топал. Создание постоянного прививочного пункта стало очередным шагом в борьбе с коронавирусом в Комрате. Ранее здесь приходилось делать прививки в приспособленных помещениях. Теперь для этого есть все условия – постоянный кабинет с отдельным входом и процедурной.Прививочный кабинет только открылся, но здесь уже образовалась очередь. Получить вакцину пришли люди самых разных возрастов. Некоторые из них не понаслышке знают, что такое коронавирус."Мы всей семьей переболели в мае, причем в очень тяжелой форме. Я целый месяц была на кислороде", - говорит жительница Комрата."У меня дети в России. Я хочу поехать к ним в гости, поэтому решила поставить себе вакцину. Мало ли по дороге с кем будем ехать, чтобы не заразилась", - отметила другая женщина.Комратский район находится в верхней части антирейтинга по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. Медики в очередной раз напоминают, что массовая вакцинация – единственный способ победить пандемию."Наши ковид-отделения - и в Чадыр-Лунге, и в Комрате - забиты, пациенты лежат уже в коридорах. Это не те условия, в которых должен находиться тяжелый пациент. Поэтому начать нужно с себя - у нас есть все, чтобы защитить себя и близких. Не читайте разных глупостей в соцсетях и обязательно прививайтесь", - добавила Ирина Тодорова.С начала пандемии коронавирус унес жизни 13 медицинских работников из Гагаузии. Только в Центре здоровья Комрата за этот период не стало восьмерых специалистов. После начала процесса вакцинации от COVID-19 количество смертельных случаев среди медработников было сведено к нулю.По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии на утро 24 сентября, в регионе первую дозу вакцины от COVID-19 получили 18 тысяч 254 человека (14,5%). Полный курс вакцинации прошли 13 тысяч 388 жителей (10,6%).
комрат
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/18/45026937_193:0:1346:865_1920x0_80_0_0_25962afe9adb4751f82b6c216aa5d687.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
комрат, гагаузия, вакцинация, в молдове

"Ускорим процесс": в Комрате появился современный прививочный пункт

19:04 24.09.2021
71
© Sputnik / Maxim TopalСовременный прививочный кабинет открылся в Комрате
Современный прививочный кабинет открылся в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Maxim Topal
В Центре здоровья Комрата открылся постоянный прививочный пункт. Это даст желающим возможность вакцинироваться в комфортных и безопасных условиях, говорят врачи.
КОМРАТ, 24 сен - Sputnik, Максим Топал. Создание постоянного прививочного пункта стало очередным шагом в борьбе с коронавирусом в Комрате. Ранее здесь приходилось делать прививки в приспособленных помещениях. Теперь для этого есть все условия – постоянный кабинет с отдельным входом и процедурной.

"Человек идет на вакцинацию, когда он здоров и у него ничего не болит. Для того чтобы он не стоял в общей очереди на входе в поликлинику, где находятся условно больные разными заболеваниями люди, чтобы его обезопасить и ускорить процесс вакцинации, и нужны были эти условия. Теперь вакцинация будет все время проходить только здесь", - сказала директор Центра здоровья Комрата Ирина Тодорова.

© Sputnik / Maxim TopalМедсестра Алена Кыналы проводит вакцинацию жителей Комрата
Медсестра Алена Кыналы проводит вакцинацию жителей Комрата - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
Медсестра Алена Кыналы проводит вакцинацию жителей Комрата
© Sputnik / Maxim Topal
Прививочный кабинет только открылся, но здесь уже образовалась очередь. Получить вакцину пришли люди самых разных возрастов. Некоторые из них не понаслышке знают, что такое коронавирус.
© Sputnik / Maxim TopalОчередь на вакцинацию в Комрате
Очередь на вакцинацию в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
Очередь на вакцинацию в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
"Мы всей семьей переболели в мае, причем в очень тяжелой форме. Я целый месяц была на кислороде", - говорит жительница Комрата.
© Sputnik / Maxim TopalНекоторые жители Комрата не понаслышке знают о том, что такое коронавирус
Некоторые жители Комрата не понаслышке знают о том, что такое коронавирус - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
Некоторые жители Комрата не понаслышке знают о том, что такое коронавирус
© Sputnik / Maxim Topal
"У меня дети в России. Я хочу поехать к ним в гости, поэтому решила поставить себе вакцину. Мало ли по дороге с кем будем ехать, чтобы не заразилась", - отметила другая женщина.
Комратский район находится в верхней части антирейтинга по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. Медики в очередной раз напоминают, что массовая вакцинация – единственный способ победить пандемию.
"Наши ковид-отделения - и в Чадыр-Лунге, и в Комрате - забиты, пациенты лежат уже в коридорах. Это не те условия, в которых должен находиться тяжелый пациент. Поэтому начать нужно с себя - у нас есть все, чтобы защитить себя и близких. Не читайте разных глупостей в соцсетях и обязательно прививайтесь", - добавила Ирина Тодорова.
© Sputnik / Maxim TopalДиректор Центра здоровья Комрат Ирина Тодорова призывает граждан вакцинироваться
Директор Центра здоровья Комрат Ирина Тодорова призывает граждан вакцинироваться - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
Директор Центра здоровья Комрат Ирина Тодорова призывает граждан вакцинироваться
© Sputnik / Maxim Topal
С начала пандемии коронавирус унес жизни 13 медицинских работников из Гагаузии. Только в Центре здоровья Комрата за этот период не стало восьмерых специалистов. После начала процесса вакцинации от COVID-19 количество смертельных случаев среди медработников было сведено к нулю.
© Sputnik / Maxim TopalКоронавирус унес жизни 8 специалистов Центра здоровья Комрата
Коронавирус унес жизни 8 специалистов Центра здоровья Комрата - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
Коронавирус унес жизни 8 специалистов Центра здоровья Комрата
© Sputnik / Maxim Topal
По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии на утро 24 сентября, в регионе первую дозу вакцины от COVID-19 получили 18 тысяч 254 человека (14,5%). Полный курс вакцинации прошли 13 тысяч 388 жителей (10,6%).
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:20В Британии - дефицит водителей бензовозов, автолюбители скупают горючее
19:04"Ускорим процесс": в Комрате появился современный прививочный пункт
18:50Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев
18:33Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:28Трагическое восхождение: на Эльбрусе погибли пятеро альпинистов
18:09Гражданскую авиацию Молдовы проверили на безопасность
18:05Гинцбург раскрыл причину долгого признания "Спутника V" в Европе
17:47Вход только в маске: как будут работать рынки
17:22Не более четырех гостей за столом - в кафе и ресторанах действуют новые правила
17:08Решение столичной комиссии: ограничен доступ в медучреждения
16:47Спецкомиссия Кишинева ввела меры в связи с "красным кодом"
16:30В Молдову едет федеральный президент Германии
16:03Пынзарь, Дамир и Кожокару отправятся под суд: представлены детали дела
15:40Эксперт объяснил, как новые антироссийские санкции могут сыграть против США
15:13КС приостановил указ Санду об исключении Пулбере из ВСП
14:45В Египте одобрили российскую вакцину "Спутник Лайт"
14:22Уточнение МИДЕИ: граждане Молдовы могут посещать ЕС для "существенных поездок"
13:54"Газпром" ответил на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы
13:25Подробности ЧП на Эльбрусе: уголовное дело и госпитализация выживших
12:58Гаврилица: идут переговоры с "Газпромом" о контракте на прежних условиях