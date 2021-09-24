https://ru.sputnik.md/20210924/krasnoselskiy-samoe-glavnoe-dialog-45010287.html

Красносельский: "Cамое главное – диалог"

Красносельский: "Cамое главное – диалог"

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на этой неделе совершил визит в Москву, в ходе которого обсуждались вопросы приднестровского урегулирования и разные... 24.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-24T12:30+0300

2021-09-24T12:30+0300

2021-09-24T13:02+0300

приднестровье

молдова

вадим красносельский

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0e/35523586_0:4:1500:848_1920x0_80_0_0_18973c572eb1a1f389dda59f62f793f3.jpg

В интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой глава Приднестровья рассказал, когда состоится следующая встреча в формате "5+2", а также когда в регион поступит новая партия российской вакцины от коронавируса. Кроме того, Красносельский поделился секретом исторического успеха приднестровской футбольной команды "Шериф", попавшей этой осенью на главный европейский турнир – Лигу чемпионов.О работе формата "5+2"По словам Красносельского, новые встречи формата "5+2", в котором участвуют Приднестровье, Молдова, Россия, Украина, ОБСЕ, США и Евросоюз, запланированы на ноябрь."На сегодняшний день Швеция председательствует в ОБСЕ, и на площадке именно Швеции, в Стокгольме данное совещание планируется в ноябре текущего года. У нас есть определенная повестка. Встреча не должна быть просто ради встречи – собраться и поговорить в большом формате. Важно именно обсудить те вопросы, которые актуальны для жизни людей", – рассказал Красносельский.Он также отметил важность возобновления переговоров, в которых в последние годы прогресса не отмечалось.По его мнению, главными вопросами в повестке дня переговоров должны стать проблемы людей, их свободного перемещения, финансового и банковского обслуживания граждан."Если, например, политические лидеры Молдовы говорят о праве человека, о том, что на территории Приднестровья проживают молдавские граждане, о том, что они желают мирного решения приднестровского вопроса, но тогда надо сделать шаг и разговаривать, обсуждать темы, от которых зависит жизнь этих людей. Чему служат политики либо чиновники? Нуждам людей. Мы должны принимать решения, от которых зависит жизнь людей на правом, на левом берегу. Люди нуждаются в этих решениях", – заявил Красносельский.Он рассказал также о недавно прошедшей встрече со спецпредставителем ОБСЕ, на которой приднестровская сторона заявила о свей готовности обсуждать актуальную на сегодняшний день повестку.О миротворческом контингенте в регионе и складе в КолбаснеПрежде всего, считает Красносельский, на теме миротворцев и склада боеприпасов в Колбасне нельзя спекулировать, поскольку с решением этих вопросов связаны также проблемы техногенной и экологической безопасности.По его словам, сейчас базовая составляющая миротворческого контингента на территории Приднестровья – это российские миротворцы. "Кроме этого, есть приднестровские миротворцы и молдавские миротворцы. А с Украины только военные наблюдатели. Это не миротворцы, а военные наблюдатели. Но есть понятие объединенного военного командования, куда входят и российские, и украинские военные. Вот они вместе и принимают решения. Политика политикой, а здесь механизм, который должен работать. Он и работает", – заявил приднестровский лидер.О поставке в регион вакцины "Спутник V"Партия вакцины "Спутник V" в объеме 100 тысяч доз, предположительно, поступит в Приднестровье в ближайшие недели."Есть разные условия – и безвозмездные, и возмездные. Мы еще этот вопрос не оговаривали. Мы готовы и так, и так, однозначно. То есть мы готовы купить, мы готовы принять безвозмездно", – сказал Красносельский в ответ на вопрос об условиях предоставления препарата.О проблеме автомобилей с приднестровскими номерамиПо мнению Красносельского, тем, что Украина приняла решение и заблокировала движение транспортных средств с приднестровскими регистрационными номерами, она нанесла удар и по своим гражданам. В решении этого вопроса Приднестровье рассчитывает в том числе на помощь России, прежде всего дипломатическую, в обсуждении его на встрече формата "5+2".Об отношениях с новой властью в КишиневеВ том, что к власти в Кишиневе пришли новые прозападные силы, лидер Приднестровья проблемы не видит."Это выбор народа. А выбор народа надо всегда уважать, в любом случае, это основа для дальнейшего возобновления переговорного процесса", – отметил он.На сегодняшний день состоялись встречи только на уровне политических представителей Кишинева и Тирасполя.О поставках газа в ПриднестровьеПоставки газа в регион продолжатся, однако цена на него – предмет дальнейших переговоров, который в ходе нынешнего визита приднестровского лидера в Москву не обсуждался.На вопрос о долге региона за поставленное топливо Красносельский ответил, что Приднестровье готово его оплатить."Приднестровье не отказывается от своего долга, то есть мы готовы оплатить то, что потребили. Это наша тоже позиция, это понятно и честно. Мы готовы оплатить любую сумму, что в наших силах. Речь не идет о том, чтобы взять и заплатить за один день, или за год, или за два. Процесс долговых обязательств – он довольно-таки длительный. Главное, что есть согласие это сделать. У нас согласие есть", – заявил Красносельский.Об успехе "Шерифа"Еще одной темой разговора стал успех приднестровского футбольного клуба "Шериф" в Лиге чемпионов. По мнению лидера Приднестровья, несмотря на то что "Шериф" весьма уступает своим соперникам по финансовому состоянию, ему уже удалось одержать множество побед."Наверное, секрет в тренерской работе, прежде всего господин Вернидуб на своем месте. Он с Украины, но тренирует сейчас футбольный клуб "Шериф". Это как и его заслуга, так и заслуга тех ребят, которые играют... Я вижу команду и вижу их желание победить, которое они реализуют", – отметил Красносельский.В заключение он дал совет и российским футболистам: "Хочу посоветовать любить свою родину и защищать ее на футбольном поле. Вот и все".

https://ru.sputnik.md/20210907/glava-missii-obse-44554486.html

https://ru.sputnik.md/20210916/problema-pridnestrovskie-nomera-missii-obse-kishinev-44807504.html

https://ru.sputnik.md/20210923/tsena-gaz-2022-44962953.html

приднестровье

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

приднестровье, молдова, вадим красносельский, интервью