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Крылов: почему Санду и PAS смотрят в сторону Европы, игнорируя Россию и ЕАЭС
Крылов: почему Санду и PAS смотрят в сторону Европы, игнорируя Россию и ЕАЭС
Аналитик напомнил о 30 годах молдавской независимости, привел пример отношений Армении и России и рассказал о торговых преимуществах Евразийского экономического союза.
2021-09-24T08:00+0300
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Крылов: почему Санду и PAS смотрят в сторону Европы, игнорируя Россию и Евразийский союз
Крылов: почему Санду и PAS смотрят в сторону Европы, игнорируя Россию и Евразийский союз
По его словам, Армения является членом Евразийского экономического союза и у нее есть определенные результаты. Более того, торговые отношения России и Грузии, с которой РФ находится в весьма непростых отношениях, намного лучше, чем с Республикой Молдова, и это парадокс. У Молдовы с Российской Федерацией вроде бы хорошие отношения, и все осознают важность российского рынка для молдавской экономики - прежде всего в области сельскохозяйственной продукции, а прагматичных отношений, подкрепленных правильными политическими решениями, до сих пор нет.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио

Крылов: почему Санду и PAS смотрят в сторону Европы, игнорируя Россию и ЕАЭС

08:00 24.09.2021 (обновлено: 08:16 24.09.2021)
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Радио
Крылов: почему Санду и PAS смотрят в сторону Европы, игнорируя Россию и Евразийский союз
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Аналитик напомнил о 30 годах молдавской независимости, привел пример отношений Армении и России и рассказал о торговых преимуществах Евразийского экономического союза.

"К великому сожалению, наша политическая элита не хочет смотреть в другую сторону. В этом году отметили 30 лет независимой Республики Молдова. 30 лет достаточно большой срок, чтобы оценить все достижения, промахи и недостатки страны. Можно сравнить Молдову и Армению, которая - по численности населения и территории – вполне сопоставима с Республикой Молдова, и сделать выводы. Но даже таких простых вещей не происходит", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик, депутат первого созыва парламента Молдовы Валентин Крылов.

По его словам, Армения является членом Евразийского экономического союза и у нее есть определенные результаты. Более того, торговые отношения России и Грузии, с которой РФ находится в весьма непростых отношениях, намного лучше, чем с Республикой Молдова, и это парадокс.
У Молдовы с Российской Федерацией вроде бы хорошие отношения, и все осознают важность российского рынка для молдавской экономики - прежде всего в области сельскохозяйственной продукции, а прагматичных отношений, подкрепленных правильными политическими решениями, до сих пор нет.

"Ведь никто не требует от Молдовы вступать в Евразийский экономический союз. Наша страна получила возможность общения с этой организацией, и, учитывая наше членство в Содружестве Независимых Государств, нужно постараться получить какие-то дополнительные экономические выгоды. К сожалению, в этом направлении мысли молдавской политической элиты не двигаются, а их избиратели за это с них и не спрашивают. Где их прагматичность? Почему они поворачивают голову в сторону Европы и не хотят видеть Восток?" - заключил собеседник.

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