https://ru.sputnik.md/20210924/krylov-pochemu-sandu-pas-smotryat-v-evropy-ignoriruya-rossiyu-eaes-44938809.html

Крылов: почему Санду и PAS смотрят в сторону Европы, игнорируя Россию и ЕАЭС

Крылов: почему Санду и PAS смотрят в сторону Европы, игнорируя Россию и ЕАЭС

Аналитик напомнил о 30 годах молдавской независимости, привел пример отношений Армении и России и рассказал о торговых преимуществах Евразийского экономического союза.

2021-09-24T08:00+0300

2021-09-24T08:00+0300

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Крылов: почему Санду и PAS смотрят в сторону Европы, игнорируя Россию и Евразийский союз Крылов: почему Санду и PAS смотрят в сторону Европы, игнорируя Россию и Евразийский союз

По его словам, Армения является членом Евразийского экономического союза и у нее есть определенные результаты. Более того, торговые отношения России и Грузии, с которой РФ находится в весьма непростых отношениях, намного лучше, чем с Республикой Молдова, и это парадокс. У Молдовы с Российской Федерацией вроде бы хорошие отношения, и все осознают важность российского рынка для молдавской экономики - прежде всего в области сельскохозяйственной продукции, а прагматичных отношений, подкрепленных правильными политическими решениями, до сих пор нет.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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