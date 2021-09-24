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https://ru.sputnik.md/20210924/ks-priostanovil-ukaz-sandu-ob-isklyuchenii-pulbere-vsp-45017116.html
КС приостановил указ Санду об исключении Пулбере из ВСП
КС приостановил указ Санду об исключении Пулбере из ВСП
КС приостановил указ Санду об исключении Пулбере из ВСП
2021-09-24T15:13+0300
2021-09-24T15:13+0300
общество
в молдове
конституционный суд
молдова
дмитрий пулбере
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Конституционный суд (КС) приостановил действие указа президента Молдовы Майи Санду об исключении Дмитрия Пулбере из состава Высшего совета прокуроров (ВСП). Решение КС было принято в пятницу, 24 сентября. Как говорится в решении инстанции, действие указа приостановлено до тех пор, пока запрос о его конституционности не будет рассмотрен по существу. Напомним, президент Майя Санду подписала 7 сентября указ об исключении Дмитрия Пулбере из состава ВСП. Согласно поправкам к закону о прокуратуре, принятым 24 августа, "обстоятельством прекращения по праву полномочий члена Высшего совета прокуроров является достижение им 65-летнего возраста". Кроме того, незадолго до решения КС, 24 августа, по итогам конкурса спецкомиссии на освободившуюся должность в ВСП была назначена Светлана Балмош. Обращение ГенпрокурораРанее генпрокурор Александр Стояногло обратился в КС для проверки на конституционность Указа президента Майи Санду о прекращении полномочий члена Высшего совета прокуроров (ВСП) Дмитрия Пулбере, отправленного в отставку по достижении предельного возраста.В своем обращении Стояногло также просит суд осуществить проверку поправки, внесенной парламентом в текст закона о прокуратуре в августе 2021 года, которая позволяет освобождать от должности членов ВСП, достигших 65 лет.Генеральная прокуратура считает необходимым приостановить действие оспариваемых положений, чтобы сохранить независимость ВСП, несменяемость и стабильность мандата членов этого органа.Поправки в закон о прокуратуреНапомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.
https://ru.sputnik.md/20210921/stoyanoglo-konstitutsionnyy-sud-44908513.html
https://ru.sputnik.md/20210820/reshenie-parlament-krazha-milliard-genprokuratury-30-dnej-44085627.html
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Юлия Липовая
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в молдове, конституционный суд, молдова, дмитрий пулбере

КС приостановил указ Санду об исключении Пулбере из ВСП

15:13 24.09.2021
0
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Judge's gavel and handcuffs on black backgroundМолоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Judge's gavel and handcuffs on black background
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Указ Майи Санду об исключении Пулбере из ВСП приостановлен, но в то же время новый член совета уже был выбран и подписан соответствующий указ.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Конституционный суд (КС) приостановил действие указа президента Молдовы Майи Санду об исключении Дмитрия Пулбере из состава Высшего совета прокуроров (ВСП). Решение КС было принято в пятницу, 24 сентября.
Как говорится в решении инстанции, действие указа приостановлено до тех пор, пока запрос о его конституционности не будет рассмотрен по существу.
Напомним, президент Майя Санду подписала 7 сентября указ об исключении Дмитрия Пулбере из состава ВСП.
Согласно поправкам к закону о прокуратуре, принятым 24 августа, "обстоятельством прекращения по праву полномочий члена Высшего совета прокуроров является достижение им 65-летнего возраста".
Кроме того, незадолго до решения КС, 24 августа, по итогам конкурса спецкомиссии на освободившуюся должность в ВСП была назначена Светлана Балмош.

Обращение Генпрокурора

Ранее генпрокурор Александр Стояногло обратился в КС для проверки на конституционность Указа президента Майи Санду о прекращении полномочий члена Высшего совета прокуроров (ВСП) Дмитрия Пулбере, отправленного в отставку по достижении предельного возраста.
В своем обращении Стояногло также просит суд осуществить проверку поправки, внесенной парламентом в текст закона о прокуратуре в августе 2021 года, которая позволяет освобождать от должности членов ВСП, достигших 65 лет.
Генеральная прокуратура считает необходимым приостановить действие оспариваемых положений, чтобы сохранить независимость ВСП, несменяемость и стабильность мандата членов этого органа.
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Поправки в закон о прокуратуре

Напомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.
Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.
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Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.
На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.
Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.
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