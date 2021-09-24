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Курс валют на понедельник: евро растет, доллар сдает позиции
Курс валют на понедельник: евро растет, доллар сдает позиции
Курс валют в Молдове на 27 сентября.
2021-09-24T22:50+0300
2021-09-24T22:50+0300
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КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 27 сентября. Евро подорожает, доллар подешевеет по отношению к молдавскому лею.Евро вырастет на 2 бана и закрепится на уровне 20.7642 лея.Доллар опустится на один бан и будет стоить в понедельник 17.6965 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то 17 сентября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0.2427 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0.6620 лея. Румынский лей вырастет до 4.1943 в пересчете на национальную валюту.
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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на понедельник: евро растет, доллар сдает позиции

22:50 24.09.2021
92
© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 27 сентября. Евро подорожает, доллар подешевеет по отношению к молдавскому лею.
Евро вырастет на 2 бана и закрепится на уровне 20.7642 лея.
Доллар опустится на один бан и будет стоить в понедельник 17.6965 лея.
Сэкономить деньги: как жителям Молдовы платить меньше за отопление - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
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Сэкономить деньги: как жителям Молдовы платить меньше за отопление
30 августа, 16:27
1457
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
Что касается остальных валют, то 17 сентября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0.2427 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0.6620 лея. Румынский лей вырастет до 4.1943 в пересчете на национальную валюту.
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