https://ru.sputnik.md/20210924/merkel-ptichem-zoopark-45015497.html

Атака попугая: Ангела Меркель подверглась нападению в птичьем зоопарке

Атака попугая: Ангела Меркель подверглась нападению в птичьем зоопарке

Атака попугая: Ангела Меркель подверглась нападению в птичьем зоопарке

2021-09-24T20:00+0300

2021-09-24T20:00+0300

2021-09-24T20:00+0300

в мире

германия

ангела меркель

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КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Ангела Меркель нанесла неожиданный визит в свой избирательный округ. В ходе тура по земле Мекленбург – Передняя Померания она посетила Марловский птичий парк, где подверглась "нападению" попугая, пишет РИА Новости со ссылкой на медиагруппу Redaktionsnetzwerk Deutschland.Как свидетельствуют опубликованные в пятницу фотографии, вокруг Меркель порхала целая стая пестрых попугаев, один из них даже сел политику на голову.Пока канцлер кормила их из рук смесью из воды, цветочной пыльцы и фруктового сахара, один из попугаев клюнул ее. После такого подходить близко к 60-сантиметровому ручному филину Меркель не захотела. "Нет, нет. Я и с попугаями неплохо справилась", – сказала она.По итогам выборов в бундестаг, которые пройдут в это воскресенье, 26 сентября, будет сформировано новое правительство с новым канцлером во главе. Меркель не претендует на новый срок в должности.

https://ru.sputnik.md/20210219/video-kazus-merkel-chto-sdelala-kantsler-germany-33694734.html

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в мире, германия, ангела меркель