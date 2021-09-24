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Международная организация по миграции окажет поддержку Молдове
Международная организация по миграции окажет поддержку Молдове
Международная организация по миграции окажет поддержку Молдове
2021-09-24T21:20+0300
2021-09-24T21:20+0300
общество
миграция
министерство окружающей среды
климат
в молдове
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Государственный секретарь молдавского Министерства окружающей среды Родика Иорданова провела в пятницу встречу с координатором программы "Миграция и развитие" Международной организации по миграции (МОМ) Геннадием Крецу.Чиновники обсудили связь проблем миграции, изменения климата и окружающей среды. "Изменение климата уже влияет на образ жизни граждан Молдовы, и с каждым годом это влияние только усиливается. В то же время трудовая миграция является важной составляющей молдавской экономики и общества республики. Кроме того, в стране наблюдается активная внутренняя миграция из сельских районов в города, обусловленная периодическими засухами и наводнениями, влияние которых еще не до конца оценено. В некоторых странах внутренняя миграция оказала положительное влияние на адаптацию домашних хозяйств к изменению климата. На эту тему в Молдове необходимо глубокое исследование", - заявила Иорданова.В свою очередь, Геннадий Крецу отметил, что молдавское представительство Международной организации по миграции совместно с Венским университетом планирует провести исследование с целью выявить, каким образом внутренняя миграция способствует адаптации к изменению климата и климатическим рискам.
https://ru.sputnik.md/20210223/chetyre-prioriteta-guterresh-nazval-shagi-dlya-borby-s-izmeneniem-klimata-33748844.html
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Дмитрий Терехов
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миграция, министерство окружающей среды, климат, в молдове

Международная организация по миграции окажет поддержку Молдове

21:20 24.09.2021
112
© Sputnik / Mihai CarausМолдова
Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В республике наблюдается активная внутренняя миграция из сельских районов в города, обусловленная периодическими засухами и наводнениями, влияние которых еще не до конца оценено.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Государственный секретарь молдавского Министерства окружающей среды Родика Иорданова провела в пятницу встречу с координатором программы "Миграция и развитие" Международной организации по миграции (МОМ) Геннадием Крецу.
Чиновники обсудили связь проблем миграции, изменения климата и окружающей среды.
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23 февраля, 18:36
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"Изменение климата уже влияет на образ жизни граждан Молдовы, и с каждым годом это влияние только усиливается. В то же время трудовая миграция является важной составляющей молдавской экономики и общества республики. Кроме того, в стране наблюдается активная внутренняя миграция из сельских районов в города, обусловленная периодическими засухами и наводнениями, влияние которых еще не до конца оценено. В некоторых странах внутренняя миграция оказала положительное влияние на адаптацию домашних хозяйств к изменению климата. На эту тему в Молдове необходимо глубокое исследование", - заявила Иорданова.
В свою очередь, Геннадий Крецу отметил, что молдавское представительство Международной организации по миграции совместно с Венским университетом планирует провести исследование с целью выявить, каким образом внутренняя миграция способствует адаптации к изменению климата и климатическим рискам.
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