https://ru.sputnik.md/20210924/mezhdunarodnaya-organizatsiya-po-migratsii-okazhet-podderzhku-moldove-45028527.html

Международная организация по миграции окажет поддержку Молдове

Международная организация по миграции окажет поддержку Молдове

Международная организация по миграции окажет поддержку Молдове

2021-09-24T21:20+0300

2021-09-24T21:20+0300

2021-09-24T21:20+0300

общество

миграция

министерство окружающей среды

климат

в молдове

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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Государственный секретарь молдавского Министерства окружающей среды Родика Иорданова провела в пятницу встречу с координатором программы "Миграция и развитие" Международной организации по миграции (МОМ) Геннадием Крецу.Чиновники обсудили связь проблем миграции, изменения климата и окружающей среды. "Изменение климата уже влияет на образ жизни граждан Молдовы, и с каждым годом это влияние только усиливается. В то же время трудовая миграция является важной составляющей молдавской экономики и общества республики. Кроме того, в стране наблюдается активная внутренняя миграция из сельских районов в города, обусловленная периодическими засухами и наводнениями, влияние которых еще не до конца оценено. В некоторых странах внутренняя миграция оказала положительное влияние на адаптацию домашних хозяйств к изменению климата. На эту тему в Молдове необходимо глубокое исследование", - заявила Иорданова.В свою очередь, Геннадий Крецу отметил, что молдавское представительство Международной организации по миграции совместно с Венским университетом планирует провести исследование с целью выявить, каким образом внутренняя миграция способствует адаптации к изменению климата и климатическим рискам.

https://ru.sputnik.md/20210223/chetyre-prioriteta-guterresh-nazval-shagi-dlya-borby-s-izmeneniem-klimata-33748844.html

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2021

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миграция, министерство окружающей среды, климат, в молдове