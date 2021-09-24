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Ждут ли молдавскую полицию разрушительные реформы
Ждут ли молдавскую полицию разрушительные реформы
Ждут ли молдавскую полицию разрушительные реформы
2021-09-24T08:30+0300
2021-09-24T08:43+0300
радио
полиция
молдова
реформы
силовики
пенсия
в молдове
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Нужны ли реформы молдавским силовым ведомствам и какие именно? Как вернуть престиж профессии полицейского? Почему не все студенты Полицейской академии доучиваются до конца? Есть ли романтика в работе полицейского? Что будет с возрастом выхода на пенсию и чем занимаются профсоюзы молдавских силовых ведомств? Обо всем этом расскажет Mихай Лашку – доктор права, председатель Федерации профсоюзов Молдовы SINDLEX.
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полиция, молдова, реформы, силовики, пенсия, в молдове, видео

Ждут ли молдавскую полицию разрушительные реформы

08:30 24.09.2021 (обновлено: 08:43 24.09.2021)
326
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В новом выпуске програмы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем главные проблемы молдавских силовиков.
Нужны ли реформы молдавским силовым ведомствам и какие именно? Как вернуть престиж профессии полицейского? Почему не все студенты Полицейской академии доучиваются до конца? Есть ли романтика в работе полицейского? Что будет с возрастом выхода на пенсию и чем занимаются профсоюзы молдавских силовых ведомств?
Обо всем этом расскажет Mихай Лашку – доктор права, председатель Федерации профсоюзов Молдовы SINDLEX.
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