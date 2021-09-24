https://ru.sputnik.md/20210924/moldavskaya-politsia-reformy-45003180.html
Ждут ли молдавскую полицию разрушительные реформы
Ждут ли молдавскую полицию разрушительные реформы
Ждут ли молдавскую полицию разрушительные реформы
2021-09-24T08:30+0300
2021-09-24T08:30+0300
2021-09-24T08:43+0300
радио
полиция
молдова
реформы
силовики
пенсия
в молдове
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Нужны ли реформы молдавским силовым ведомствам и какие именно? Как вернуть престиж профессии полицейского? Почему не все студенты Полицейской академии доучиваются до конца? Есть ли романтика в работе полицейского? Что будет с возрастом выхода на пенсию и чем занимаются профсоюзы молдавских силовых ведомств? Обо всем этом расскажет Mихай Лашку – доктор права, председатель Федерации профсоюзов Молдовы SINDLEX.
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Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
полиция, молдова, реформы, силовики, пенсия, в молдове, видео
Ждут ли молдавскую полицию разрушительные реформы
08:30 24.09.2021 (обновлено: 08:43 24.09.2021)
В новом выпуске програмы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем главные проблемы молдавских силовиков.
Нужны ли реформы молдавским силовым ведомствам и какие именно? Как вернуть престиж профессии полицейского? Почему не все студенты Полицейской академии доучиваются до конца? Есть ли романтика в работе полицейского? Что будет с возрастом выхода на пенсию и чем занимаются профсоюзы молдавских силовых ведомств?
Обо всем этом расскажет Mихай Лашку – доктор права, председатель Федерации профсоюзов Молдовы SINDLEX.