https://ru.sputnik.md/20210924/moldavskaya-politsia-reformy-45003180.html

Ждут ли молдавскую полицию разрушительные реформы

Ждут ли молдавскую полицию разрушительные реформы

Ждут ли молдавскую полицию разрушительные реформы

2021-09-24T08:30+0300

2021-09-24T08:30+0300

2021-09-24T08:43+0300

радио

полиция

молдова

реформы

силовики

пенсия

в молдове

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Нужны ли реформы молдавским силовым ведомствам и какие именно? Как вернуть престиж профессии полицейского? Почему не все студенты Полицейской академии доучиваются до конца? Есть ли романтика в работе полицейского? Что будет с возрастом выхода на пенсию и чем занимаются профсоюзы молдавских силовых ведомств? Обо всем этом расскажет Mихай Лашку – доктор права, председатель Федерации профсоюзов Молдовы SINDLEX.

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2021

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

полиция, молдова, реформы, силовики, пенсия, в молдове, видео