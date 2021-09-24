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https://ru.sputnik.md/20210924/moldova---god-bez-natsionalnoy-filarmonii-chto-izmenilos-44999220.html
Молдова: год без Национальной филармонии – что изменилось
Молдова: год без Национальной филармонии – что изменилось
Молдова год без Национальной филармонии: что изменилось
2021-09-24T07:30+0300
2021-09-24T09:52+0300
общество
в молдове
кишинев
молдова
национальная филармония
пожар
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КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. В пятницу, 24 сентября, исполняется ровно год с тех пор, как Молдова потеряла здание Национальной филармонии. Пожар в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича стал самым масштабным в республике в 2020 году. Возгорание началось в пристройке комплекса зданий примерно в полдень.Изначально казалось, что огонь быстро потушат и ничего трагического не произойдет. Однако все оказалось серьезнее: пламя быстро распространилось внутрь здания филармонии, а борьба с ним растянулась на несколько часов.В итоге здание одного из самых значимых культурных объектов республики признали более непригодным для использования, и оно остается руинами по сей день.Легендарная концертная площадка и сцена филармонии знала таких корифеев музыкального искусства, как Шаляпин, Рихтер, Шостакович, Ростропович. Списка имен знаменитых артистов хватит на энциклопедию. Трагедия случилась, когда филармония начала свой юбилейный, 80-й сезон.Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитура. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров. Расследование причин пожараВ апреле 2021 года троим сотрудникам Национальной филармонии выдвинули обвинения. Их обвинили в халатности, результатом которой стало уничтожение охраняемого государством архитектурного объекта стоимостью более пяти миллионов леев. Центральный офис столичной прокуратуры завершил расследование уголовного дела и направил материалы на троих обвиняемых в суд. "Согласно обвинительному заключению, 24 сентября 2020 главный инженер (являющийся также инженером по охране труда) филармонии дал указание старшему технику и его подчиненным произвести резку стальных труб. Из-за недостаточного надзора за работой шлифовальной машины с одновременным осуществлением других строительно-монтажных работ был допущен контакт раскаленных стальных частиц с горючими материалами, находившимися в непосредственной близости от места резки. В результате произошло возгорание, впоследствии охватившее все здание филармонии", - сообщается на официальном интернет-ресурсе прокуратуры.Ситуация спустя год После исследования разрушенного пожаром здания специалисты сделали вывод, что оно не подлежит реконструкции, возможно лишь его восстановление. Но власти заверили: культурный центр как всеобщее историческое наследие и достояние будет воссоздан на том же месте.В то же время власти способствовали поиску нового помещения для труппы филармонии. Так, три коллектива разместились во Дворце Республики (бывший "Зал Дружбы"). Это симфонический и фольклорный оркестр, а также хоровая капелла "Дойна". Ансамбль "Кончертино" репетирует в здании Управления культуры муниципия Кишинев.В первые же дни после пожара множество чиновников, а также известных деятелей культуры Молдовы и других стран объявили о сборе денег и заявили о необходимости помощи в решении вопроса строительства новой Национальной филармонии. Однако, несмотря на сбор денег, работы по восстановлению здания или строительству нового до сих пор не начались.
https://ru.sputnik.md/20200924/kishinevskaya-filarmoniya-uyutnaya-i-znamenitaya-31792158.html
https://ru.sputnik.md/20210405/troe-sotrudnikov-natsionalnoy-filarmonii-otpravyatsya-na-skamyu-podsudimykh-34261946.html
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в молдове, кишинев, молдова, национальная филармония, пожар

Молдова: год без Национальной филармонии – что изменилось

07:30 24.09.2021 (обновлено: 09:52 24.09.2021)
232
© Sputnik / Mihai CarausПожар в здании Филармонии
Пожар в здании Филармонии - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ровно год труппа Национальной филармонии лишена своего дома.
КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. В пятницу, 24 сентября, исполняется ровно год с тех пор, как Молдова потеряла здание Национальной филармонии.
Пожар в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича стал самым масштабным в республике в 2020 году. Возгорание началось в пристройке комплекса зданий примерно в полдень.
Изначально казалось, что огонь быстро потушат и ничего трагического не произойдет. Однако все оказалось серьезнее: пламя быстро распространилось внутрь здания филармонии, а борьба с ним растянулась на несколько часов.
В итоге здание одного из самых значимых культурных объектов республики признали более непригодным для использования, и оно остается руинами по сей день.
Концерт российских музыкантов Александра Маслова и Игоря Вербицкого в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2020
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Кишиневская филармония: родная, уютная и знаменитая
24 сентября 2020, 18:48
476
Легендарная концертная площадка и сцена филармонии знала таких корифеев музыкального искусства, как Шаляпин, Рихтер, Шостакович, Ростропович. Списка имен знаменитых артистов хватит на энциклопедию. Трагедия случилась, когда филармония начала свой юбилейный, 80-й сезон.

"Из-за одной искры во время ремонтных работ произошло такое большое несчастье. Никто ничего даже не заметил сначала... Потом появился дым. Было около 50 человек на репетиции, всех эвакуировали. Такой 2020 год… К 80-летию филармонии это произошло. Мы не знаем, что сейчас внутри, рухнуло все…" - заявляла сквозь слезы во время пожара директор филармонии Светлана Бивол.

Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитура. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров.
© Photo : Miroslav Rotari

Пожар в здании филармонии

Пожар в здании филармонии - Sputnik Молдова
1/7
© Photo : Miroslav Rotari

Пожар в здании филармонии

© Sputnik / Mihai CarausВ Кишиневе продолжается снос здания Национальной филармонии
В Кишиневе продолжается снос здания Национальной филармонии - Sputnik Молдова
2/7
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишиневе продолжается снос здания Национальной филармонии
© Sputnik / Mihai Caraus

Пожар в здании филармонии

Пожар в здании филармонии - Sputnik Молдова
3/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Пожар в здании филармонии

© Sputnik / Crina Balea

Партитура Национальной филармонии

Партитура Национальной филармонии - Sputnik Молдова
4/7
© Sputnik / Crina Balea

Партитура Национальной филармонии

© Sputnik / Mihai Caraus

Пожар в здании филармонии

Пожар в здании филармонии - Sputnik Молдова
5/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Пожар в здании филармонии

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI

Пожар в здании филармонии

Пожар в здании филармонии - Sputnik Молдова
6/7
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI

Пожар в здании филармонии

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI

Пожар в здании филармонии

Пожар в здании филармонии - Sputnik Молдова
7/7
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI

Пожар в здании филармонии

1/7
© Photo : Miroslav Rotari

Пожар в здании филармонии

2/7
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишиневе продолжается снос здания Национальной филармонии
3/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Пожар в здании филармонии

4/7
© Sputnik / Crina Balea

Партитура Национальной филармонии

5/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Пожар в здании филармонии

6/7
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI

Пожар в здании филармонии

7/7
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI

Пожар в здании филармонии

Расследование причин пожара

В апреле 2021 года троим сотрудникам Национальной филармонии выдвинули обвинения.
Их обвинили в халатности, результатом которой стало уничтожение охраняемого государством архитектурного объекта стоимостью более пяти миллионов леев. Центральный офис столичной прокуратуры завершил расследование уголовного дела и направил материалы на троих обвиняемых в суд.
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"Согласно обвинительному заключению, 24 сентября 2020 главный инженер (являющийся также инженером по охране труда) филармонии дал указание старшему технику и его подчиненным произвести резку стальных труб. Из-за недостаточного надзора за работой шлифовальной машины с одновременным осуществлением других строительно-монтажных работ был допущен контакт раскаленных стальных частиц с горючими материалами, находившимися в непосредственной близости от места резки. В результате произошло возгорание, впоследствии охватившее все здание филармонии", - сообщается на официальном интернет-ресурсе прокуратуры.

Ситуация спустя год

После исследования разрушенного пожаром здания специалисты сделали вывод, что оно не подлежит реконструкции, возможно лишь его восстановление. Но власти заверили: культурный центр как всеобщее историческое наследие и достояние будет воссоздан на том же месте.
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В то же время власти способствовали поиску нового помещения для труппы филармонии. Так, три коллектива разместились во Дворце Республики (бывший "Зал Дружбы"). Это симфонический и фольклорный оркестр, а также хоровая капелла "Дойна". Ансамбль "Кончертино" репетирует в здании Управления культуры муниципия Кишинев.
В первые же дни после пожара множество чиновников, а также известных деятелей культуры Молдовы и других стран объявили о сборе денег и заявили о необходимости помощи в решении вопроса строительства новой Национальной филармонии.
Однако, несмотря на сбор денег, работы по восстановлению здания или строительству нового до сих пор не начались.
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