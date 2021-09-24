Молдова: год без Национальной филармонии – что изменилось

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. В пятницу, 24 сентября, исполняется ровно год с тех пор, как Молдова потеряла здание Национальной филармонии. Пожар в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича стал самым масштабным в республике в 2020 году. Возгорание началось в пристройке комплекса зданий примерно в полдень.Изначально казалось, что огонь быстро потушат и ничего трагического не произойдет. Однако все оказалось серьезнее: пламя быстро распространилось внутрь здания филармонии, а борьба с ним растянулась на несколько часов.В итоге здание одного из самых значимых культурных объектов республики признали более непригодным для использования, и оно остается руинами по сей день.Легендарная концертная площадка и сцена филармонии знала таких корифеев музыкального искусства, как Шаляпин, Рихтер, Шостакович, Ростропович. Списка имен знаменитых артистов хватит на энциклопедию. Трагедия случилась, когда филармония начала свой юбилейный, 80-й сезон.Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитура. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров. Расследование причин пожараВ апреле 2021 года троим сотрудникам Национальной филармонии выдвинули обвинения. Их обвинили в халатности, результатом которой стало уничтожение охраняемого государством архитектурного объекта стоимостью более пяти миллионов леев. Центральный офис столичной прокуратуры завершил расследование уголовного дела и направил материалы на троих обвиняемых в суд. "Согласно обвинительному заключению, 24 сентября 2020 главный инженер (являющийся также инженером по охране труда) филармонии дал указание старшему технику и его подчиненным произвести резку стальных труб. Из-за недостаточного надзора за работой шлифовальной машины с одновременным осуществлением других строительно-монтажных работ был допущен контакт раскаленных стальных частиц с горючими материалами, находившимися в непосредственной близости от места резки. В результате произошло возгорание, впоследствии охватившее все здание филармонии", - сообщается на официальном интернет-ресурсе прокуратуры.Ситуация спустя год После исследования разрушенного пожаром здания специалисты сделали вывод, что оно не подлежит реконструкции, возможно лишь его восстановление. Но власти заверили: культурный центр как всеобщее историческое наследие и достояние будет воссоздан на том же месте.В то же время власти способствовали поиску нового помещения для труппы филармонии. Так, три коллектива разместились во Дворце Республики (бывший "Зал Дружбы"). Это симфонический и фольклорный оркестр, а также хоровая капелла "Дойна". Ансамбль "Кончертино" репетирует в здании Управления культуры муниципия Кишинев.В первые же дни после пожара множество чиновников, а также известных деятелей культуры Молдовы и других стран объявили о сборе денег и заявили о необходимости помощи в решении вопроса строительства новой Национальной филармонии. Однако, несмотря на сбор денег, работы по восстановлению здания или строительству нового до сих пор не начались.
Ровно год труппа Национальной филармонии лишена своего дома.
КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. В пятницу, 24 сентября, исполняется ровно год с тех пор, как Молдова потеряла здание Национальной филармонии.
Пожар в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича стал самым масштабным в республике в 2020 году. Возгорание началось в пристройке комплекса зданий примерно в полдень.
Изначально казалось, что огонь быстро потушат и ничего трагического не произойдет. Однако все оказалось серьезнее: пламя быстро распространилось внутрь здания филармонии, а борьба с ним растянулась на несколько часов.
В итоге здание одного из самых значимых культурных объектов республики признали более непригодным для использования, и оно остается руинами по сей день.
Легендарная концертная площадка и сцена филармонии знала таких корифеев музыкального искусства, как Шаляпин, Рихтер, Шостакович, Ростропович. Списка имен знаменитых артистов хватит на энциклопедию. Трагедия случилась, когда филармония начала свой юбилейный, 80-й сезон.
"Из-за одной искры во время ремонтных работ произошло такое большое несчастье. Никто ничего даже не заметил сначала... Потом появился дым. Было около 50 человек на репетиции, всех эвакуировали. Такой 2020 год… К 80-летию филармонии это произошло. Мы не знаем, что сейчас внутри, рухнуло все…" - заявляла сквозь слезы во время пожара директор филармонии Светлана Бивол.
Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитура. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров.
В апреле 2021 года троим сотрудникам Национальной филармонии выдвинули обвинения.
Их обвинили в халатности, результатом которой стало уничтожение охраняемого государством архитектурного объекта стоимостью более пяти миллионов леев. Центральный офис столичной прокуратуры завершил расследование уголовного дела и направил материалы на троих обвиняемых в суд.
"Согласно обвинительному заключению, 24 сентября 2020 главный инженер (являющийся также инженером по охране труда) филармонии дал указание старшему технику и его подчиненным произвести резку стальных труб. Из-за недостаточного надзора за работой шлифовальной машины с одновременным осуществлением других строительно-монтажных работ был допущен контакт раскаленных стальных частиц с горючими материалами, находившимися в непосредственной близости от места резки. В результате произошло возгорание, впоследствии охватившее все здание филармонии", - сообщается на официальном интернет-ресурсе прокуратуры.
Ситуация спустя год
После исследования разрушенного пожаром здания специалисты сделали вывод, что оно не подлежит реконструкции, возможно лишь его восстановление. Но власти заверили: культурный центр как всеобщее историческое наследие и достояние будет воссоздан на том же месте.
В то же время власти способствовали поиску нового помещения для труппы филармонии. Так, три коллектива разместились во Дворце Республики (бывший "Зал Дружбы"). Это симфонический и фольклорный оркестр, а также хоровая капелла "Дойна". Ансамбль "Кончертино" репетирует в здании Управления культуры муниципия Кишинев.
В первые же дни после пожара множество чиновников, а также известных деятелей культуры Молдовы и других стран объявили о сборе денег и заявили о необходимости помощи в решении вопроса строительства новой Национальной филармонии.
Однако, несмотря на сбор денег, работы по восстановлению здания или строительству нового до сих пор не начались.