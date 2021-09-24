https://ru.sputnik.md/20210924/moldova---god-bez-natsionalnoy-filarmonii-chto-izmenilos-44999220.html

Молдова: год без Национальной филармонии – что изменилось

Молдова: год без Национальной филармонии – что изменилось

Молдова год без Национальной филармонии: что изменилось

2021-09-24T07:30+0300

2021-09-24T07:30+0300

2021-09-24T09:52+0300

общество

в молдове

кишинев

молдова

национальная филармония

пожар

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КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. В пятницу, 24 сентября, исполняется ровно год с тех пор, как Молдова потеряла здание Национальной филармонии. Пожар в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича стал самым масштабным в республике в 2020 году. Возгорание началось в пристройке комплекса зданий примерно в полдень.Изначально казалось, что огонь быстро потушат и ничего трагического не произойдет. Однако все оказалось серьезнее: пламя быстро распространилось внутрь здания филармонии, а борьба с ним растянулась на несколько часов.В итоге здание одного из самых значимых культурных объектов республики признали более непригодным для использования, и оно остается руинами по сей день.Легендарная концертная площадка и сцена филармонии знала таких корифеев музыкального искусства, как Шаляпин, Рихтер, Шостакович, Ростропович. Списка имен знаменитых артистов хватит на энциклопедию. Трагедия случилась, когда филармония начала свой юбилейный, 80-й сезон.Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитура. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров. Расследование причин пожараВ апреле 2021 года троим сотрудникам Национальной филармонии выдвинули обвинения. Их обвинили в халатности, результатом которой стало уничтожение охраняемого государством архитектурного объекта стоимостью более пяти миллионов леев. Центральный офис столичной прокуратуры завершил расследование уголовного дела и направил материалы на троих обвиняемых в суд. "Согласно обвинительному заключению, 24 сентября 2020 главный инженер (являющийся также инженером по охране труда) филармонии дал указание старшему технику и его подчиненным произвести резку стальных труб. Из-за недостаточного надзора за работой шлифовальной машины с одновременным осуществлением других строительно-монтажных работ был допущен контакт раскаленных стальных частиц с горючими материалами, находившимися в непосредственной близости от места резки. В результате произошло возгорание, впоследствии охватившее все здание филармонии", - сообщается на официальном интернет-ресурсе прокуратуры.Ситуация спустя год После исследования разрушенного пожаром здания специалисты сделали вывод, что оно не подлежит реконструкции, возможно лишь его восстановление. Но власти заверили: культурный центр как всеобщее историческое наследие и достояние будет воссоздан на том же месте.В то же время власти способствовали поиску нового помещения для труппы филармонии. Так, три коллектива разместились во Дворце Республики (бывший "Зал Дружбы"). Это симфонический и фольклорный оркестр, а также хоровая капелла "Дойна". Ансамбль "Кончертино" репетирует в здании Управления культуры муниципия Кишинев.В первые же дни после пожара множество чиновников, а также известных деятелей культуры Молдовы и других стран объявили о сборе денег и заявили о необходимости помощи в решении вопроса строительства новой Национальной филармонии. Однако, несмотря на сбор денег, работы по восстановлению здания или строительству нового до сих пор не начались.

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в молдове, кишинев, молдова, национальная филармония, пожар